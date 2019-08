Demersuri ale lui Gheorghe Flutur pentru o cursă aeriană Suceava – Paris

Președintele Consiliului Județean Suceava a declarat că împreună cu partenerii francezi a stabilit mai multe contacte și a avut deja o serie de discuții pentru a susține deschiderea unei linii directe Suceava – Paris, pe modelul de succes pe care s-a mers împreună cu partenerii din Schwaben pentru deschiderea liniei Suceava – Memmingen, în Germania

Președintele Consiliului Județean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a discutat cu oficialii din departamentul Mayenne, din Franța, despre posibilitatea deschiderii unui zbor direct Suceava – Paris, și retur. Un anunț în acest sens a fost făcut ca urmare a participării oficialilor din departamentul francez de pe valea Loirei la Turneul ,,Patru regiuni pentru Europa”.

Gheorghe Flutur a spus că în cursul zilei de miercuri, 7 august, a avut discuții bilaterale cu delegațiile Regiunilor Schwaben și Mayenne care participă în aceste zile la Suceava. „Împreună am convenit asupra unor inițiative concrete pe care sa le avem imediat în vederea demarării unor proiecte comune. (…) În vederea promovării Bucovinei, a județului Suceava, am convenit atât cu partenerii germani cât și cu cei din Franța ca în acest an să organizăm acțiuni de promovare cu participarea unor grupuri de persoane, instituții și firme care desfășoară activități curente în turism, inclusiv presa”, a precizat președintele CJ Suceava.

El a subliniat că împreună cu partenerii francezi a stabilit mai multe contacte și a avut deja o serie de discuții pentru a susține deschiderea unei linii directe Suceava – Paris, pe modelul de succes pe care s-a mers împreună cu partenerii din Schwaben pentru deschiderea liniei Suceava – Memmingen, în Germania. „Împreună cu partenerii francezi am stabilit mai multe contacte și am avut deja o serie de discuții pentru a susține deschiderea unei linii directe Suceava – Paris, pe modelul de succes pe care am mers împreună cu partenerii din Schwaben pentru deschiderea liniei Suceava – Memmingen. Francezii s-au arătat deosebit de interesați de produsele noastre bio, astfel că vom identifica în scurt timp posibilitățile prin care producători din județul Suceava să desfacă astfel de produse în Franța”, a declarat Gheorghe Flutur. (D.P.)