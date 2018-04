Deci, cine a pitit problema sub o masă din CJ? Primarul Lungu susține că încasările societății TPL sunt periclitate de falsul “transport intra-județean”

Ion Lungu a lăsat să se înțeleagă că maxi-taximetrele care au licențe pentru transport intra-județean și operează curse mai mult în municipiul Suceava reprezintă “o formă legiferată” de piratare a transportului public de călători din oraș

Prezența activă a microbuzelor care, oficial, circulă pe rute „externe” care includ și diverse trasee din interiorul municipiului Suceava, dar care în realitate funcționează preponderant doar pe raza munici­piului reședință de județ, aduce pagube societății de transport pu­blic de călători SC TPL SA Suceava. Primarul Ion Lungu s-a exprimat în acest sens și a spus că, spre deosebire de alți ani când a avut de-a face cu fenomentul maxi-taxi care la acea vreme se baza mai mult pe rute din interiorul Sucevei, în contextual actual Primăria are atribuții limitate în ceea ce privește combaterea acestui fenomen.

„Eu am avut curaj în două rânduri: atunci când am venit primar și am desființat vreo 300 de maxi-taximetriști și acum (anul trecut – n.red.), când am renunțat la transportul complementar. N-am nicio problemă cu dânșii, nu sunt implicat în vreun fel. Primăria nu stă cu mâinile în sân, dar problema nu o putem rezolva de unii singuri”, a spus Ion Lungu, adăugând că angajați ai Primăriei fac parte din echipe mixte, cu Poliția Rutieră, RAR, Finanțe, dar trebuie o mai mare implicare și, în primul rând, modificată legislația.

Din punctul său de vederea, o soluție ar putea veni dinspre modificarea ­le­gislației, întrucât la această dată traseele intra-județene de transport de persoane sunt aprobate de structura de specialitate din cadrul Consiliului Județean (CJ) Suceava.

Precizăm că practica traseelor interurbane care includ municipiul Suceava și unde șoferii microbuzelor ciruclă doar pe raza municipiului reședință de județ ­e­xista într-o pondere mai scăzută și înainte de mijlocul anului 2017, când Primăria Suceava a sistat contractul cu operatorii maxi-taxi din Suceava, motivând că este o condiție a accesării fondurilor europene nerambursabile pentru achiziționarea de autobuze electrice. De la mijlocul anului trecut, această practică s-a extins simțitor printre unii operatori de transport de călători în regim de maxi-taxi.

„Sper că după ce vin autobuzele electrice noi, să putem impune cu bilete la un preț acceptabil și să atragem cât mai mulți călători. Vor fi economii mari pe partea de combustibil, vom avea posibilități financiare”, a explicat Ion Lungu, primarul municipiului Suceava. (Dan PRICOPE)