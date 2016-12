De ce s-a prăbușit Foresta

Cristi Popovici a dat cărțile pe față după meciul cu Unirea Stefănești. Antrenorul Forestei a vorbit despre cauzele căderii “galben-verzilor”, despre tensiunile din vestiar, despre planurile de viitor și a dezvăluit că a vrut să-și înainteze demisia după remiza cu Dunărea. Jucători amendați din cauza escapadelor nocturne. Fotbaliștii stau cu salariile blocate de o lună de zile

Cristi Popovici a organizat o conferință de presă maraton la finalul meciului de sâmbătă cu Unirea Stefănești, câștigat de Foresta cu scorul de 4-1. Timp de mai bine de 20 de minute, antrenorul echipei sucevene a vorbit despre cauzele căderii “galben-verzilor”, despre tensiunile din vestiar, despre planurile de viitor și a dezvăluit că a vrut să-și înainteze demisia după remiza cu Dunărea.

Pregătirea fizică precară făcută înaintea de startul sezonului și ritmul alert în care s-au succedat etapele. Aceastea sunt în opinia lui Cristi Popovici principalele cauze ale rezultatelor negative înregistrate de Foresta de la meciul cu Steaua încoace. “Aveam o serie foarte lungă de rezultate negative și meciul cu Unirea era ultima noastră șansă să mai câștigăm acasă în acest an. Până la meciul cu Steaua, am avut 13 jocuri oficiale în care am pierdut la Brașov și am făcut un egal la Clinceni, pe o neatenție a noastră pe final. Pe restul de 11 le-am câștigat. Stim cu toții că pregătirea de vară nu a fost una bună. Nici nu poți să o numești pregătire. Le-am și spus jucătorilor la modul cât se poate de serios. La mine, săptămâna de reacomodare la efort e mai tare decât ce au făcut ei zece zile în cantonament. Jucătorii se plâng că în repriza a doua nu mai pot. In prima lună de când am venit, am avut câte un singur meci pe săptămână și am avut ocazia să mai încarc echipa din punct de vedere fizic. Atunci ne-am prezentat destul de bine, puteam face presing. A venit meciul cu Steaua, după care am jucat la Oradea și apoi acasă cu CS Afumați. După aceste trei meciuri eram ca niște lămâi stoarse. Arătam ca o echipă vlăguită. Am avut meciuri din trei în trei zile și aici a fost punctul nostru nevralgic. Când avem o săptămână întreagă la dispoziție ne putem revigora. Dar când joci duminică-miercuri-sâmbătă și prinzi intermediare la Oradea și Satu Mare, niște deplasări în care am mers câte 8-10 ore cu autocarul, se resimte. Acum, sunt convins că în meciul de la Arad, echipa o să arate destul de bine”, a declarat Cristi Popovici.

Jucători amendați din cauza escapadelor nocturne

Tehnicianul echipei sucevene a recunoscut că au existat câteva tensiuni în vestiar și că unii jucători au fost amendați din cauza ecapadelor nocturne. “Vineri, după meciul cu Steaua, am făcut doar refacere, iar sâmbătă am avut un antrenament în care câțiva jucători erau foarte-foarte obosiți. Si nu din cauza efortului. Am fost nevoit să opresc acel antrenament. Nu ascund faptul că au existat și niște tensiuni în vestiar între unii componenți ai lotului, care sigur vor fi rezolvate. S-au luat și niște măsuri. S-au dat amenzi, iar o parte din jucători au fost foarte deranjați. Cei în cauză făceau pe supărații. Au fost niște frământări în vestiar. Dar eram cu mâinile legate pentru că aveam 16 jucători. Nu puteam să dăm doi jucători afară pentru că nu mai aveam cu cine juca. A trebuit să facem un compromis pentru a merge mai departe” a mai spus Popovici, care a dezvăluit că a vrut să demisioneze cu jocul cu Dunărea Călărași.

“Nu ascund faptul că, după meciul cu Călărași, eram chiar dispus să plec de la echipă pentru a provoca în șoc. Intotdeauna pleacă antrenorul pentru că nu poți să dai un întreg vestiar afară. Dar dacă plecam în acel moment, mi-aș fi asumat o mare parte din vină pentru rezultate, pe când cea mai mare vină a fost căderea noastră fizică. Eu îmi doresc să rămân la Suceava. M-am acomodat foarte bine. La mai toate meciuri am adus câte 4.000 de suporteri în tribune. Se pot face lucruri frumoase aici, dar nu poți construi o echipă cu s-a făcut în vară, cu cinci jucători de colo, trei de dincolo, în etapa a patra, fără pregătire”, a mai spus antrenorul Forestei.

Stau cu salariile blocate de o lună de zile

Popovici a recunoscut că la Foresta salariile sunt blocate de o lună de zile. “A fost o perioadă foarte apăsătoare pentru antrenori, pentru conducere și jucători. Am stat o lună de zile cu capul în pământ. Când pierzi încontinuu nu ai nici încredere, iar toată lumea te ia la țintă pe bună dreptate. Răspunsul publicului îl vedem în tribune, unde azi (n.r. sâmbătă) am avut 200 de spectatori. Când câștigam erau 3-4.000. N-am mai luat salariile de o lună, dar probabil lucrurile se vor rezolva. Cum să mergi la Primărie după bani când pierzi atâtea jocuri la rând!?”, a adăugat Cristi Popovici.

Antrenorul echipei sucevene nu crede că elevii săi au jucat vreodată la pariuri. “Nu pot să mă leg de niciun jucător. Nu se pune problema. E specificat și în regulamentul Federației. Nu știți ce a pățit Sumudică!? Le-am zis de când am venit. E problema fiecăruia. Riscă să fie suspendat doi ani de zile”, a spus Popovici.

Cristi Popovici i-a lăudat pe Bogdan Rusu și pe Andrei Cerlincă. “Bogdan Rusu a confirmat. De asta a și jucat etapă de etapă, mai puțin la meciul cu Juventus, în care intenționam să-l introduc după pauză. Si Matei a jucat foarte bine până la meciul cu Steaua, după care a vrut un act adițional la contract și din acest motiv a avut o stare de nemulțumire. Bogdan Rusu e un jucător important pentru gruparea noastră și sunt convins că vom face lucruri frumoase împreună. La fel și Cerlincă, pe care l-am găsit rezervă când am venit, iar acum e cel mai periculos jucător al nostru”, a precizat antrenorul Forestei, care este în căutarea unor cinci-jucători pe care să-i transfere în pauza de iarnă. “Urmează să încep să discut cu jucătorii pe care doresc să-i aduc la Suceava, dar e destul de greu să aduci jucători în iarnă pentru că toți sunt sub contract. Dacă găsești jucători liberi de contract iarna, înseam­nă că au niște probleme. Unii însă au cla­uze care le permit să plece. Cine va face față pregătirii de iarnă va evolua mai mult. Avem nevoie de jucători care pot să alerge, nu doar să dea din gură. Dacă alergi și mai ai și calități tehnice, e în regulă”, a conchis Popovici. (Dănuț CHIDOVET)