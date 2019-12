De ce ne mor bebelușii?

Numărul deceselor a depășit cu mult numărul nașterilor și în acest an în județul Suceava u în cursul acestui an s-a înregistrat un spor natural negativ, excepție făcând zona Rădăuțiului. Datele privind mortalitatea infantilă sunt însă cele cu adevărat îngrijorătoare, situându-se peste media națională. De la începutul anului, 39 de copii s-au născut morți, iar alți 21 de bebeluși au pierdut lupta cu viața înainte de a împlini vârsta de un an. Printre cauze se numără prematuritatea, anomaliile congenitale, boli respiratorii, infecțioase, accidente și, din păcate, în unele cazuri, îngrijirea necorespunzătoare în familie și faptul că părinții ajung prea târziu cu copilul la medic

Potrivit datelor statistice privind principalele fenomene demografice ale județului Suceava, date publicității de Direcția de Sănătate Publică Suceava, în județul nostru s-a înregistrat în cursul acestui an un spor natural negativ, înregistrându-se mai multe decese decât nașteri. Doar în cursul lunii trecute, în județul nostru s-au născut 470 de copii și s-au înregistrat 710 decese. De menționat că doar în zona Rădăuți s-a înregistrat un spor natural pozitiv, numărul nașterilor depășindu-l pe cel al deceselor. Indicativul mortalității infantile din județ continuă să fie peste media națională, numărul deceselor la copii mai mici de un an fiind în continuare destul de mare. De la începutul anului, 39 de copii s-au născut morți, iar alți 21 de bebeluși au pierdut lupta cu viața înainte de a împlini vârsta de un an. În perioada ianuarie-noiembrie 2019, la Spitalul Județean Suceava s-au născut 16 copii morți, la care s-au adăugat și șase decese în rândul copiilor cu vârsta de până la un an. Zece decese s-au înregistrat și la Spitalul Municipal Fălticeni, în timp ce la Spitalul Municipal Rădăuți au murit cinci nou-născuți, iar patru s-au născut fără viață.

Printre principalele cauze ale deceselor în rândul nou-născuților se numără și îngrijirea necorespunzătoare în familie. Copiii sunt ținuți în frig, sunt prost alimentați și ajung uneori prea târziu la medic. Alt motiv pentru mortalitatea ridicată este și prematuritatea. În ultimii ani, tot mai mulți copii se nasc înainte de termen, ceea ce face ca șansele lor de supraviețuire să fie scăzute. Vinovate pentru moartea celor mici sunt și anomaliile congenitale, afecțiunile apărute în perioada perinatală, bolile aparatului respirator, cele infecțioase, dar și accidentele. La nivelul județului Suceava s-a înregistrat în perioada ianuarie-noiembrie 2019 un indicativ de aproximativ 7,7 procente la mia de locuitori în ceea ce privește mortalitatea infantilă, în timp ce la nivel național, media este de șapte procente la mia de locuitori. (Cristina RUŞTI)