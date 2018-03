Dărmăneşti – Tirolul Sucevei

“Dacă ne ajută Dumnezeu să ducem la bun sfârşit proiectele ce le avem, vom schimba faţa comunei până în vara anului 2020 şi vom putea să ne lăudăm că Dărmăneştiul nu va fi cu nimic deosebit faţă de un sat din Tirol”, transmite primarul comunei Dărmăneşti, Dan Chidoveţ. Contracte de cofinanţare cu bani europeni de milioane de euro, semnate pentru investiţii de anvergură în comuna Dărmăneşti

Primarul comunei Dărmăneşti, Dan Chidoveţ a anunţat ieri că urmează se semneze un nou contract pentru construirea unui dispensar uman în localitatea pe care o gestionează. “Este un al nouălea contract ce urmează a fi implementat în comuna noastră – Dinspensarul Uman din satul Măriţei, o investiţie de aproape 1, 3 milioane de lei de lei. Este vorba despre investiţii în reabilitare, ­mo­dernizare, extindere, dotare a acestui edificiu. Urmează construirea unui cămin nou în satul Măriţei şi demolarea celui vechi, după obţinerea tuturor avizelor. De asemenea, prefigurăm construirea unei săli de sport în satul Măriţei. Suntem cu astfel de proiecte în diferiţi paşi de realizare. Terminologia specifică legislaţiei europene nu ne permite să spunem foarte multe. Precizăm doar că pentru aceste investiţii suntem la pasul unul la lista de sinteză doi. Mai avem un pas până la a pune proiectul în implementare. Mai avem proiecte din urmă pentru care avem deja avansurile primite. Este vorba despre un drum comunal pe măsura 7.2, o investiţie de 1 milion de euro plus TVA. Avem de asemenea proiecte privind aducţiuni de apă şi extindere pentru canal, o investiţie în valoare de 1,35 ­mi­lioane de euro la care se adaugă TVA, avem alte sume primite în avans pentru licitaţii pentru alte investii, sumele fiind deja în contul Primăriei de la Trezorerie. La Căminul cultural din satul Dărmăneşti ne aflăm în procedura de desemnare a câştigătorului pentru desemnarea entităţii care va realiza construcţia” a explicat primarul comunei Dărmăneşti.

Cum s-a lucrat nemţeşte la primăria Dărmăneşti

Primarul Dan Chidoveţ, a arătat că în că unitatea administrativ – teritorială pe care o coordonează şi care a devenit celebră în urma verificărilor efectuate de inspectorii Curţii de Conturi ce nu au reuşit să identifice niciun fel de abatere financiară sau prejudiciu pentru anul 2016, identificând în plus chiar câtea mii de lei venituri suplimentare, la jumătatea lunii februarie a acestui an, când s-a făcut public raportul Curţii de Conturi aferent anului 2016 “s-a lucrat nemţeşte”.

Pentru comunitatea locală, pentru satele ce ţin de unitatea administrativ- teritorială Dărmăneşti, entitate ce are în responsabilitate, condusă fiind de primarul Dan Chidoveţ spre o viaţă mai bună pentru cei peste 8000 de suflete din satele arondante comunei Dărmăneşti, primarul Dănuţ este de peste un deceniu un om frumos şi deştept – “primarul nostru” . Ii este plăcut să înţeleagă uneori de ce oameni în vârstă din comună doresc să vorbească “special” cu el. Dar nu de puţine ori vede că munca lui este bine aşezată. Funcţionarii din primărie, chiar când primarul nu este în clădire, gândesc ca şi când ar fi şi el alături. Oamenilor în vârstă, ce vin cu solicitări uneori plictisitoare, cu pământuri, cu moşteniri încă neclarificate, cu agenţi cadastrali neidentificaţi care au încasat în avans sume mari de la bieţii prezumtivi moştenitori, sunt doar câteva dintre problemele cu care trebuie să se confrunte un primar şi echipa lui, zi de zi.

Pentru şcoli noi şi drumuri noi, este cofinaţare pentru fonduri europene

“Mai avem trei şcoli la care licitaţia de execuţie este spre finalizare. Dar, pe de altă parte, mai multe dintre proiecte le facem şi din fondurile proprii. Este vorba despre modernizarea iluminatului public stradal. Cu stâlpi, lămpi şi led-uri, puşi regulamentar din 20 în 20 de metri ca să fie plăcut ochiului. In primăvara acestui an vreau să reabilitez alte drumuri comunale care fuseseră reabilitate cu multă vreme în urmă prin SAPARD. Drumurile acestea au fost modernizate în anul 2006 prin acest program. Acum facem extinderi la alei pietonale în toate satele din comună”, a declarat primarul Dan Chidoveţ. El a arătat că la toate proiectele cu fonduri europene, pentru care a semnat contracte de finanţare până în acest moment, sunt deja jumătate din bani depuşi în Trezorerie. “Avem deja avansurile primite, în medie acestea reprezentând 40-50% din avansurile pentru lucrări” a arătat primarul Chidoveţ Primarul comunei Dărmăneşti, Dan Chidoveţ, a detaliat mai departe cât este de greu convins autorităţile naţionale pentru obţinerea de fonduri europene vizând investiţii într-o comunitate rurală, precum este comuna Dărmăneşti: “Avem sala de sport pentru care banii necesari nu au venit din fonduri europene, dar am avut nevoie de bani pentru alte investiţii şi doar mecanismul de furnizare a fondurilor europene, ne-au putut fi de folos. Separat de aceasta, avem drumuri comunale ce vor fi reabilitate. “Avem pentru patru drumuri comunale bani în cont în trezorerie, am mai scris odată un lucru în acest sens. Sunt aproximativ 6 milioane de lei avansuri pentru bani în trezorerie ce urmează a fi derulate. Dacă înmulţim această sumă numai cu doi, apreciem că suma totală ce vizează investiţiile cese vor derula în anii următori sunt de două ori mai mari – de 12 ­mi­lioane de lei. – 120 de miliarde de lei vechi, obţinuţi de UAT Dărmăneşti, din fonduri europene pentru a îmbunăti infrastructura comunei”.

“Banii europeni se dau dacă sunt ceruţi în condiţiile legii”

Primarul comunei Dărmăneşti , Dan Chidoveţ, a dorit să menţioneze pe de altă parte că, în cam tot ce a însemnat proiecte depuse pe fonduri europene, cam tot a obţinut. Este vorba despre toate solicitările care au fost depuse ca oportunitate de a obţine bani europeni în condiţiile legii. “Au oferit prin ghid oportunitatea de proiecte. Am depus oferte, le-am luat, pentru grădiniţă, pentru drum prin gară, pentru aducţiune de apă. Am depus, am luat şi alte asemenea. Am depus şi un proiect pentru măsura vizând un drum agricol, în satele de după Măriţeia Mică, Măriţeia Mare, Dănila şi Dărmăneşti. Pe ţară erau bani doar pentru 20 de proiecte, iar alţii aveau în total peste 90 de proiecte. Drumul însemna un proiect de un ­mi­lion de euro. Am depus oferta la 9 dimineaţa iar când a ajuns aceasta la Bucureşti, nu am mai primit OK-ul. Erau peste 100 de cereri în condiţiile în care nu se puteau finanţarea decât pentru maxim 20. Ca la toate proiectele pe fonduri erupene, este important să fim cei dintâi cu oferta. Puteam fi cu câteva zeci de minute mai harnici şi poate că primeam în finanţare de prima dată un asemenea proiect. Dar să nu uităm că viteza cu care Primăria Dărmăneşti a acţional a determinat pe cei responsabili de analizarea mo­dului în care se folosesc banii europeni să verifice dacă puterea noastră de reacţie este cu adevărat justificată. Au fost trimişi specialişti care să certifice seriozitatea noastră şi avem încredere că în acest fel, încă un proiect bun pentru comunitatea din Dărmăneşti va deveni realitate”.

Proiecte noi

Intr-o linie scurtă a investiţiilor pe care primăria comunei Dărmăneşti le promovează în următoarea perioadă, primarul comunei, Dan Chidoveţ, de când dânsul a preluat funcţia de primar al localităţii îşi poate permite să privească cu încredere viitorul comunei pe care o conduce: “Avem şase milioane în trezorerie pentru proiecte de dezvoltare ce urmează a fi derulate. Proiectele totale însumează 12 milioane de lei. Este vorba despre bani obţinuţi de UAT Dărmăneşti din Fonduri europene pentru a îmbunăţi infrastructura comunei. Trebuie să menţionez – cam tot ce a fost pe fonduri europene, am obţinut. Toate proiectele pentru care am solicitat finanţare, au fost finanţate.”

Primarul Dan Chidoveţ a mai detaliat şi faptul că s-a întâmplat uneori ca unele proiecte, depuse la finanţare să nu fie acceptate. “Pentru mai multe proiecte pe care le- am depus, le-am câştigat. Fie că este vorba despre drumuri, renovări de clădiri, aducţiuni de apă şi altele. Am despus şi un proiect privins un drum agricole prin satele Măriţeia Mică, Măriţeia Mare, Dărmăneşti, pentru care erau, cum am spus anterior, doar 20 de proiecte pe ţară din peste 100 de solicitări. Am avut 95 de puncte din 100 posibile.” a arătat primarul comunei Dărmăneşti, Dan Chidoveţ.

El a mai spus că şi cu celelate investiţii preconizate în comuna pe care o diriguieşte lucrurile nu sunt îndeajuns de clare: Prima investiţie o reprezintă Căminul cultural Dărmăneşti, petru care licitaţia a fost finalizată urmând să fie desemnat constructorul; urmează licitaţia grădinţei din satul Măriţei, unde licitaţia de execuţie este în derulare; pe drumul comunal, pe măsura 7.2 de 1 milion de euro suntem la fază de licitaţie şi mai avem un şantier foarte important privind infrastructura de apă şi extindere reţele de canalizare care este în valoare de 1,3 milioane de euro, plus TVA pentru care procedura de licitaţia nu s-a consumat. Noi avem din partea AFIR viraţi banii pentru cofinanţarea unor astfel de proiecte, însemnând cam 50% în medie din valoarea de cofinanţare a proiectelor. In acest moment avem în contul Trezoreriei Suceava, suma de 6 milioane de lei. In funcţie de cum vom demara lucrările, vom face plăţi. Mai avem încă un proiect pe fonduri europene, un drum prin satul Măriţei pentru care dorim să obţinem finanţare prin GAL – Cetatea Bucovinei, pentru care urmează să semnăm în zilele următoare documentele de finanţare. Avem alte proiecte pe care le derulăm prin fonduri guvernamentale, prin Ministerul Dezvoltării. Este vorba despre trei şcoli prin PNDL1, un dispensar la Măriţei prin PNDL2 . La şcolile din Dărmăneşti, Măriţei şi Dănila avem preconizate investiţii de 2,5 milioane de lei vechi, pentru care suntem în fază de licitaţie. Dispensarul uman din satul Măriţei, o investiţie de aproape 1,3 milioane de lei este în faza de pregătire pentru licitaţie. Mai avem pentru realizare căminului de la Măriţei încă o investiţie aflată în pasul 2 prin Compania Naţională de Investiţii, dar şi pentru realizarea unei săli de sport în satul Măriţei unde, de asemenea, aşteptăm semnarea contractului de finanţare. “Dacă ne ajută Dumnezeu să ducem la bun sfârşit aceste proiecte, vom schimba faţa comunei până în vara anului 2020 şi vom putea să ne lăudăm atunci că Dărmăneştiul nu va fi cu nimic deosebit decât un sat din Tirolul saxon”. (Neculai ROSCA)