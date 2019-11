Dacă, Doamne-ferește, azi vă îmbolnăviți, la Suceava veți putea face analize gratuite abia la anul, după Bobotează

Fonduri insuficiente, lună de lună, pentru analizele sucevenilor asigurați. Listele investigațiilor gratuite de care ar putea beneficia asigurații sistemului de sănătate sunt doar pe hârtie. In realitate, laboratoarele nu au niciodată suficienți bani. Sucevenii care vor analize decontate de CAS trebuie să aștepte până în luna ianuarie, deoarece fondurile s-au epuizat pentru noiembrie și decembrie, listele fiind ocupate în proporție de peste 50% și pentru prima lună a anului viitor. Practic, un pacient trimis de medicul de familie la analize astăzi nu va găsi în oraș niciun laborator care să-i facă testele în acest an. Numele pacientului poate fi pus pe o listă, anticipat, pentru o lună următoare. In acest caz, însă, trimiterea de la medicul de familie nu mai e valabilă. De aceea, mulți suceveni, deși asigurați, fac efortul de a-și plăti analizele la care au dreptul gratuit

Chiar dacă sunt asigurați ai sistemului de sănătate, sucevenii sunt nevoiți să-și achite investigațiile medicale necesare deoarece laboratoarele de analize și investigații medicale din județ au terminat fondurile pentru această lună, dar și pentru luna decembrie, listele fiind ocupate în proporție de peste 50% și pentru luna ianuarie a anului viitor. Se pare că fondurile decontate de Casa de Asigurări de Sănătate sunt insuficiente, iar sucevenii sunt din ce în ce mai bolnavi, după cum reiese din datele statistice ale Direcției de Sănătate Publică. Din acest motiv, laboratoarele de investigații medicale efectuează teste paraclinice doar contracost. Cei care nu-și permit să achite sunt puși în postura să aștepte și mai bine de o lună de zile, asta dacă sunt programați pe listă anticipat. Dacă nu, și luna următoare vor păți la fel. “Am fost la toate laboratoarele din oraș să-mi fac programare pentru un set de analize, dar peste tot am primit același răspuns, și anume că nu mai sunt fonduri. Am trimitere de la medicul de familie pentru luna aceasta. Am nevoie de analize pentru că trebuie să-mi schimbe tratamentul, nu pot aștepta două luni. Le place să ne poarte pe drumuri. Dacă vin peste două luni la analize am nevoie și de altă tri­mitere, asta nu mai e bună”, a povestit Ilie A., pensionar din Suceava

Conform actualului contract cadru în vigoare încheiat între Casa de Asigurări de Sănătate și furnizorii de servicii medicale, toate persoanele cu vârsta între 18 și 39 de ani, dar fără simptome de boală și care sunt asigurate în sistemul public de sănătate trebuie să se prezinte o dată la trei ani la medicul de familie, iar cele de peste 40 de ani sunt obligate la un consult anual. Medicul de familie trebuie să întocmească așa-numita riscogramă, pentru aflarea riscurilor de îmbolnăvire ale fiecărei persoane. Pachetul de servicii medicale de bază cuprinde, printre altele, analize de laborator, pe care persoanele asi­gurate se presupune că trebuie să le facă gratuit. Printre aceste investigații de laborator intră o hemoleucogramă completă, teste de glicemie, colesterol, testare HIV pentru femeile gravide, exudat faringian, urocultură, coprocultură. În plus, se presupune că asigurații ar trebui să beneficieze gratuit și de examen radiologic cranian standard, radiografie de membre, radiografie retroalveolară, radiografie panoramică, mamografie în două planuri, ecografie generală pentru zona abdominală și pelvis. La toate acestea se adaugă și o investigație EKG, ecocardiografie și RMN, doar că toate aceste investigații la care are dreptul pacientul asigurat apar numai pe hârtie, laboratoarele de investigații sucevene susținând mereu că nu au fonduri disponibile. Atunci când o persoană asigurată se prezintă într-un laborator de investigații medicale cu un bilet de trimitere în acest sens va fi programată cel mai probabil luna următoare, primind de cele mai multe ori explicația că nu mai sunt fonduri pentru luna în curs, fondurile alocate de CAS fiind insuficiente lună de lună.

Majoritatea laboratoarelor de investigații ­me­dicale din județ au epuizat aproape 80% din fondurile primite de la Casa de Asigurări de Sănătate Suceava pentru acest an și nu mai fac programări decât pentru luna ianuarie a anului viitor. La nivelul județului Suceava sunt 28 de laboratoare de servicii paraclinice în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, de cei mai mulți bani de la CAS beneficiind laboratoarele Dorna Medical, cu deconturi de aproape 200.000 de lei pe lună. Laboratoarele Explora primesc pentru analizele gratuite ale sucevenilor peste 110.000 de lei pe lună, iar laboratoarelor Biotest li se decontează investigații în ­va­loare de peste 80.000 de lei lunar. Clinica Sante din Suceava primește câte 35.000 de lei pe lună pentru investigații paraclinice gratuite. Fondurile alocate de stat prin CAS Suceava, necesare acoperirii cheltuielilor pentru analizele medicale ale pacienților asigurați sunt insuficiente, dovadă că sucevenii sunt programați tocmai pentru luna ianuarie a anului viitor dacă doresc analize decontate de Casa de Asigurări de Sănătate Suceava. (Cristina RUŞTI)