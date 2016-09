Cunoscutul medic psihiatru Alexandru Paziuc va candida independent pentru Camera Deputaților

Decizia a fost luată după ce PNL nu i-a oferit un loc eligibil pe lista de candidaturi pentru parlamentarele din 11 decembrie. Medicul câmpulungean a declarat ieri că procesul de alegere a candidaților pe listele PNL Suceava nu a fost unul democratic, nu s-a discutat în organizații și nu s-a făcut o listă a persoanelor după numărul de voturi, după munca și interesul pe care le-au dovedit liberalii suceveni în activitatea lor din teritoriu. “M-am suit în avion și în ultimul moment am fost lăsat fără parașută”, descrie Paziuc situația în care a fost pus după ce nu s-a regăsit pe listele propuse de PNL

Cunoscutul medic psihiatru Alexandru Paziuc, fost director al Spitalului de Psihiatrie din Câmpulung Moldovenesc, și-a anunțat ieri intenția de a candida independent la Camera Deputaților. Apropiat al structurilor liberale din Câmpulung, medicul Alexandru Paziuc s-a declarat nemulțumit de modul în care au fost făcute listele pentru Parlament ale Partidului Național Liberal, acuzând o “lipsă de transparență și o atitudine de clan”. Fostul director al Spitalului de Psihiatrie din Câmpulung Moldovenesc, medicul psihiatru Alexandru Paziuc, a anunțat într-o conferință de presă desfășurată la restaurantul Gloria din municipiul Suceava că va candida independent pentru un fotoliu de deputat, fiind foarte vehement la adresa colegilor săi din Partidul Național Liberal. „Eu am fost întotdeauna alături de primarul Mihăiță Negură din Câmpulung Moldovenesc și atunci când i-a fost mai greu și am putut să-i dau sfaturi bune, dar și astăzi și sunt mulțumit de rezultatele muncii sale și ale echipei PNL din Câmpulung”, a spus Alexandru Paziuc, subliniind că în acest moment, din punct de vedere politic, nu mai pot fi alături unul de celălalt.

Alexandru Paziuc a spus că nu s-a dus în fața organizației PNL pentru a cere să fie pus pe listele PNL, dar organizația din Câmpulung Moldovenesc a partidului și-a dorit candidatura sa, după rezultatele foarte bune obținute la alegerile locale din iunie. „Organizația PNL din Câmpulung, în urma rezultatelor alegerilor locale, și-a dorit să aibă un candidat pe listele de la alegerile generale și m-au propus pe un loc eligibil. Am acceptat la presiunile și dorința lor. M-am suit în avion și în ultimul moment am fost lăsat fără parașută”, a spus Alexandru Paziuc, făcând referire la faptul că nu a fost pus de PNL pe un loc eligibil pe listele pentru Parlament. El a mai arătat că pe listele PNL sunt persoane care merită să participe la alegeri, dar și persoane care nu au dovedit că „sunt trup și suflet pentru acest județ”. „A face propuneri de la centru, a spune că ești sub presiunea unor promisiuni preelectorale sau a unor înțelegeri sau ecuații nu cred că este o dovadă de normalitate într-un stat cu adevărat democratic”, a spus Alexandru Paziuc. Medicul câmpulungean a mai arătat că procesul de alegere a candidaților pe listele PNL Suceava nu a fost unul democratic, nu s-a discutat în organizații și nu s-a făcut o listă a persoanelor după numărul de voturi, după munca și interesul pe care le-au dovedit liberalii suceveni în activitatea lor din teritoriu. (O.S.)