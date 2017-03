Cum vrea Primăria să fluidizeze traficul în cea mai aglomerată zonă a Sucevei

Până la Paști, va fi desființată trecerea de pietoni din zona Bazarului. Aceasta este una dintre primele măsuri pe care primarul Ion Lungu vrea să le implementeze pentru îmbunătățirea traficului din zona comercială a Sucevei. Se va face o a treia bandă de acces dinspre Burdujeni către Bazar și ConBucovina, prin parcarea Policlinicii Bethesda, se desființează trecerea de pietoni dinspre Bethesda spre Lidl-ul din zona Bazarului și se intenționează ridicarea unei pasarele metalice supraterane în zonă, astfel încât cei care vor să traverseze spre sau dinspre Lidl să poată circula dintr-o parte în cealaltă fără să afecteze circulația rutieră. De asemenea, în sfârșit se va anula intrarea la stânga spre Carrefour, precum și trecerea de pietoni din zona Ambro

Primarul Ion Lungu a anunțat ieri că până la Paști va fi desființată trecerea de pietoni din zona Bazarului și se va face trecerea pietonală pe sub pod. De asemenea, se va amenaja o a treia bandă de acces către Bazar și ConBucovina prin parcarea Policlinicii Bethesda. De asemenea este nevoie de construirea unui sens giratoriu provizoriu pe strada Traian Vuia. In acest an se dorește desființarea trecerii de pietoni dinspre Bethesda spre Lidl-ul din zona Bazarului și crearea unei pasarele metalice în zonă, astfel încât cei care vor să traverseze ­supra­teran spre sau dinspre Lidl să poată circula dintr-o parte în cealaltă, fără să sufoce circulația. Vor fi a­nulate intrarea la stânga spre Carrefour, precum și trecerea de pietoni din zona Ambro. Nu toate măsurile vor fi luate până la Paști, însă treptat Ion Lungu speră că circulația se va îmbunătăți.

“Vrem ca în cea mai scurtă perioadă de timp să fluidizăm traficul în zona Calea Unirii, în zona Bazar. Am spus-o și repet: mă strânge în spate când stau și mă gândesc că vin sărbătorile pascale și acolo se aglomerează din nou. Am fost la fața locului săptămâna trecută și sunt mai multe măsuri pe care vrem să le luăm. In ceea ce privește circulația de la bazar către oraș, în primul rând vrem să desființăm trecerea din poarta de la Bazar care merge la OMV. Acolo, ca alternativă sunt trepte de acces, mai trebuie turnat niște beton, să se poată trece pe sub podul de la râul Suceava. O bandă suplimentară care să meargă către Bazar, către ConBucovina, prin parcare la Bethesda, deci să mergem pe trei benzi, o bandă să aibă acces direct, să nu mai fie fragmentată circulația către oraș la cei care vin din Burdujeni. De asemenea, este nevoie să facem un sens giratoriu provizoriu pe strada Traian Vuia. Am avut discuții cu poliția, se analizează acest lucru, deci din elemente de semnalizare vom face un sens giratoriu provizoriu pe strada Traian Vuia, pentru că acolo nu avem voie să intervenim, pe de o parte pentru că lucrările la partea carosabilă au fost făcute pe fonduri europene, iar pe de altă parte avem proiectul cu această rută ­oco­litoare, care vrem să meargă spre Botoșani și vom face modernizarea definitivă la momentul potrivit. De asemeni, în ceea ce privește circulația de la Bazar către Burdujeni, vrem să desființăm trecerea de pietoni care trece din parcare de la Bethesda la LIDL, dar pentru asta avem nevoie să facem o pasarelă ­me­talică”, a transmis ieri Ion Lungu.

Acesta a arătat că a avut discuții cu o firmă specializată care a realizat toate pasarelele din Constanța și care se află în aceste zile la Suceava pentru a identifica cea mai bună variantă de realizare a pasarelei.

“Este o problemă sensibilă, nu prea am găsit specialiști care să proiecteze o pasarelă. Trebuie să facem o pasarelă estetică, o pasarelă funcțională, solidă și așa mai departe. Ei ne-au adus un portofoliu de pasarele care s-au făcut la Constanța. Sigur că acolo s-au făcut pe fonduri europene. Le știu, le-am văzut, am și mers pe ele. Sigur că noi trebuie să facem una simplă și eficientă. Aceștia s-au deplasat la Suceava și au mers la fața locului să vadă exact cum putem să realizăm, ca principiu, în primă fază această pasarelă. Dacă facem pasarela, desființăm trecerea de pietoni dinspre parcarea de la Bethesda către LIDL. De asemeni, vom anula intrarea la stânga la Carrefour, se va merge numai înainte. In același timp va fi posibilitatea de ieșire de la Carrefour către Burdujeni. Dar intrarea nu va mai fi prin partea stângă. Si trecerea de pietoni de la Ambro va fi anulată. Se va merge înainte către Dedeman și se va merge pe sub pod. Este varianta de la fostul MES, se iese pe la Piața en-gros. Sunt variante de circulație și vreau să vă spun că voi avea discuții cu agenții economici din zonă – Carrefour, Ambro, ConBucovina –, toți trebuie să facă un compromis”, a mai arătat ieri primarul Ion Lungu.

Edilul Sucevei a spus că, deși atât pietonii, cât și șoferii societăților care funcționează în zonă vor trebui să meargă cu 100 de metri în plus, va trebui făcut un compromis pentru a putea îmbunătăți traficul în zona Calea Unirii, mai ales având în vedere că se apropie sărbătorile pascale, atunci când traficul va deveni iarăși foarte aglomerat în municipiul Suceava. De asemenea, se dorește mutarea semaforului dinaintea sensului giratoriu de la Dedeman undeva la jumătatea distanței dintre Ambro și Dedeman și amenajarea unei treceri de pietoni în zona pasajului subteran.

“Trebuie să ne înțelegem, să facem un compromis, sigur că vor merge pietonii cu 100 de metri mai mult, alții cu mașinile 100 de metri. Sper să găsim o soluție, vom avea discuții concrete, să putem face fluidizarea traficului în zonă. Nu în ultimul rând, vom muta semaforul de dinainte de sensul giratoriu de la Dedeman, în ideea că va fi desființată trecerea de pietoni de la Ambro, să îl punem la jumătatea distanței, între Ambro și Dedeman, undeva în zona pasajului subteran vom face o trecere de pietoni. De asemeni, pentru Carrefour, vom face o bandă de acces așa cum se vine de sub pod, dinspre Piața en-gros, din fața Poștei, să se intre direct la Carrefour. La fel, în sensul giratoriu de la Dedeman să fie o bandă numai înainte, ca să nu blocăm circulația și bineînțeles circulația sub pod. Sunt măsuri pe care vrem să le punem în practică în perioada imediat următoare. Câteva dintre ele mi-aș dori chiar foarte repede, desființările acestea de treceri de pietoni cred că vor aduce o fluidizare a traficului în zonă. Spuneam că sunt veniți acești domni de la Constanța, care au adus schițe pentru mai multe pasarele, dintre care am identificat-o pe cea mai simplă și practică, cu acces din două părți.

Până la sărbătorile pascale desființăm prima trecere de pietoni și facem trecerea pe sub pod și e posibil să facem banda de acces prin parcare la Bethesda către Bazar, ConBucovina”, a mai arătat ieri Ion Lungu.

Conform acestuia, proiectarea pasarelei va dura aproximativ o lună de zile, la fel ca și licitația și execuția, motiv pentru care edilul Sucevei speră că va reuși să amplaseze pasarela în zona Lidl până la jumătatea acestui an. Acesta a mai arătat că, deși exista varianta punerii în funcțiune a pasajului subteran din zona Ambro, acest lucru nu va fi posibil, întrucât există infiltrații de apă care nu pot fi oprite. Oricum, Ion Lungu a arătat că este greu de crezut că oamenii care ies cu bagaje din Bazar vor vrea să mai meargă încă o sută de metri până în zona pasajului subteran, motiv pentru care construirea pasarelei reprezintă cea mai bună variantă.

Dezvoltarea comercială accelerată din ultimii ani a dus la sufocarea circulației din municipiu, astfel că la orele de vârf, precum și în perioada sărbătorilor, în zona comercială a Sucevei și nu numai se circulă bară la bară și se formează cozi interminabile. Primăria Suceava a realizat anul trecut un studiu de trafic în zona Calea Unirii, care a arătat, după cum era deja evident, că în zona Bazar-Carrefour se circulă cu mare dificultate. Astfel, acesta a anunțat încă de la primirea raportului privind circulația din zona comercială a Sucevei că dorește să implementeze o parte din măsurile propuse de realizatorii studiului, astfel încât să îmbunătățească traficul din municipiu până la Paști. Printre măsurile anunțate se numără în primul rând desființarea trecerilor de pietoni, dar și devierea circulației către artere alternative. Cea mai importantă lucrare pentru îmbunătățirea circulației rămâne construirea rutei ocolitoare spre Botoșani și a celui de-al treilea pod peste râul Suceava, pe care Ion Lungu speră să o poată finanța prin Programul Național de Dezvoltare Locală. (Alexandra IONICA)