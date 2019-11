Cum vă place: turcești sau chinezești? Trei oferte la licitația Primăriei Suceava pentru 25 de autobuze electrice mari de circa 12 metri lungime

Ofertanți turci și chinezi concurează la licitația pentru achiziția a 25 de autobuze electrice mari organizată de Primăria Suceava, trei oferte fiind depuse pentru lotul 1 al licitației. Reamintim că licitația respectivă avea ca scop achiziționarea a 35 de autobuze electrice, un al doilea lot de 10 autobuze mici în Municipiul Suceava fiind inclus în cadrul procedurii de achiziție publică din data de 25 noiembrie, însă pentru acesta (în valoare estimată de 9.148.800,00 lei fără TVA) nu au fost depuse oferte. În schimb, pentru lotul 1 – care a fost estimat la o valoare de 57.180.000,00 lei fără TVA – au fost depusă trei oferte, nu doar una singură.

Prima ofertă vine de la turcii de la TEMSA ULASIM ARACLARI SAN TIC AS care vin cu terț susținător pe ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L.. A doua ofertă este din partea firmei turcești BMC TRUCK & BUS SA care are ca terț susținător o companie chineză de profil și anume ZTE SMART AUTO CO., LTD. În fine, a treia ofertă este din partea asocierii firmelor cu capital chinez GOLDEN DRAGON BUS și XIAMEN GOLDEN DRAGON BUS CO LTD, cea de-a doua fiind din câte se pare firma mamă, din China.

Este de menționat că La Suceava ar urma să mai fie aduse 15 autobuze electrice, întrucât la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este în curs, de asemenea, și procedura pentru furnizarea de autobuze electrice cu fonduri guvernamentale pe mai multe loturi din care unul cu 15 autobuze lungi de 12 metri (ce vor deservi liniile 2 și 5, conform unui comunicat postat pe site-ul MDRAP) pentru municipiul Suceava. Au fost depuse mai multe oferte, una dintre acestea venind și din partea asocierii firmelor cu capital chinez GOLDEN DRAGON BUS și XIAMEN GOLDEN DRAGON BUS CO LTD. Valoarea lotului pentru Munici­piul Suceava la licitația organizată de Minister în data de 12 august pentru cele 15 autobuze a fost estimat la suma de 41.375.000 lei, numai că aceasta implică și achiziția și montarea unor sisteme de încărcare rapidă și lentă a autobuzelor.

În ceea ce privește licitația organizată direct de Primăria Municipiului Suceava – finanțarea se va face din fonduri europene atrase prin Programul Operațional Regional – analiza documentelor de calificare și a ofertei tehnice depusă pentru furnizarea celor 25 de autobuze electrice mari cu lungimea de aproximativ 12 metri trebuie făcută până cel târziu data de 25 martie.

În documentație se arată puterea motorului trebuie să fie de 195 de kW în cazul vehiculelor mari și de 120 de kW în cazul celor mici. Totodată, competitorii la licitație vor trebui să asigure puterea acumulatorilor de 340 KW în cazul autobuzelor de 12 metri lungime și de 80 KW în cazul celor de 6 metri lungime. De asemenea, printre altele, autonomia autobuzelor va fi de 150 de kilometri pe zi – calculat în condițiile funcționării tuturor „utilităților” și accesoriilor, inclusiv a aerului condiționat, afișajului de bord și de trasee – iar garanția pentru caroserie și podele de minim 8 ani; pentru podea și covor – 8 ani; anvelope – minimum 120.000 km; acumulatori electrici – ­mi­nimum 8 ani; unitatea de tracțiune, punțile din față și din spate – 500.000 km, iar pentru discul de frână – 300.000 km.

Autobuzele electrice care vor fi achiziționate în urma licitației organizate de Primăria Suceava vor întregi flota diviziei electrice a TPL – societatea de transport public local – alături de celelalte 15 autobuze electrice mari care vor fi aduse la Suceava în baza licitației organizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și alături de alte cinci autobuze de mici dimensiuni achiziționate deja de Primărie cu finanțare elvețiană. (Dan PRICOPE)