Cum se “rupe” Bucovina de vechiul regat, pe proiecţii bugetare

Conform noii legi a bugetului de stat, localităţile din partea bucovineană a judeţului Suceava, chiar dacă sunt conduse de administraţii PSD, sunt în mod vădit defavorizate. Exemplul cel mai elocvent – Primăria Rădăuţi ar primi din sumele de echilibrare zero lei din impozitul pe venit şi zero lei din TVA. Prima concuzie la îndemână: nici la Suceava nu este deplină armonie între liderii PSD Ion Stan şi Cătălin Nechifor

A fost realizată, la începutul anului 2018, o proiecţie privind sumele ce vor veni pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2018, prin Legea bugetului de stat din impozitul pe venit, TVA precum şi din alocările directe din impozitul pe venit. Analiştilor specializaţi în calcule pe alocaţii bugetare, le-a sărit în ochi încă de la prima citire un fapt evident, care nu poate să nu fie pus în legătură directă cu inamiciţia politică declarată între PSD şi PNL, în judeţul Suceava, poate mai pregnantă decât în alte judeţe ale ţării dar şi cu o anume diferenţiere a intereselor chiar în interiorul PSD.

Fiind printre puţinele judeţe conduse de liberali, judeţul Suceava a simţit din plin faptul că a fost lăsat în această ­le­gis­­­­latură la coada listei de alocare a sume­lor pentru investiţii. Interesantă este însă o abordare propusă de analişti vizând atitudinea promovată, în judeţul nostru, chiar în interiorul organizaţiilor PSD locale – municipale, orăşeneşti ori comunale, care au propus candidaţi ce au devenit primari iar în consiliile locale, partidul aflat la putere are majoritatea. Coborând “de sus în jos”, de la municipii spre oraşe şi comune, aflăm că pentru anul acesta, conform previziunilor, municipiul Rădăuţi, condus de un primar PSD (Nistor Tătar, n.r.) are prevăzuţi 0 lei din sume de echilibrare a bugetului din impozitul pe venit şi tot 0 lei din sume defalcate din TVA. Fălticeniul ar putea primi în schimb 380 de mii respectiv 751 de mii de lei din aceleaşi surse. O altă comparaţie ce impune a fi făcută pentru ilustrarea discrepanţei este cea între comuna Gălăneşti condusă de un primar PSD, din partea judeţului Suceava denumită Bucovina şi comuna Baia, din vechiul regat. Gălăneştiul ar urma să primească 111 mii lei sume de echilibrare din impozitul pe venit şi 189 de mii lei din sume defalcate din TVA. Dacă mai adăugăm şi faptul că din alocări directe din impozitul pe venit, comuna care era cât pe ce să devină oraş în 1989, unindu-se cu Bilca de peste apa Sucevei ar urma să îşi alimenteze bugetul cu doar 172 mii de lei, diferenţa dintre localităţile bucovinene şi cele din vechiul regat în ceea ce priveşte intenţiile de alocare a sumelor pentru bugetele locale, devine tot mai vizibilă. Incă un exemplu din “arcul guvernamental”: Primăria Suceviţa ar urma să primească în total 1,34 milioane de lei (57 mii lei din sume de echilibrare provenind din impozitul pe venit şi 1,288 milioane din TVA). Spre comparaţie, primăria comunei Dumbrăveni ar urma să primească în total 10,261 milioane de lei – 493 de mii de lei echilibrare din impozitul pe venit şi 9,768 milioane de lei din TVA. De reţinut că municipiul Suceava este programat să primescă cu puţin sub jumătate mai mult decât Dumbrăveniul, Câmpulung Moldovenesc sub jumătate – 4,6 milioane de lei, Rădăuţiul nimic, Va­tra Dornei o sumă comparabilă, dacă facem raportarea la comuna Dumbră­veni, condusă, ca şi Suceviţa şi Gălăneşti de primar PSD.

In această ordine de idei, exemple suplimentare pot continua. Dacă vorbim despre primării din zona Bucovinei în care la alegerile din 2016 a câştigat PNL, repartizarea bugetară aşa cum s-a configurat la început de an este şi mai problematică. Doar un singur exemplu – comuna Putna, care ar trebui să fie unul dintre centrele naţionale în care se va sărbători Anul Centenar ar urma să primească 1,01 milioane de lei, în condiţiile în care Rădăşeni ar putea primi 2,06 milioane de lei, Hânţeşti 2,09 milioane de lei, Hârtop – 1,29 milioane de lei, Boroaia – 2,128 milioane de lei şi exemplele pot continua. Senzaţia ­ge­nerală este că această proiecţie bugetară aplicată pe planşa judeţului Suceava arată fără echivoc că localităţile din partea nord-vestică a acestuia au fost în mod vădit dezavantajate la prima împărţire a banilor chiar şi în interiorul arcului guvernamental. Greu de înţeles de ce o primărie de municipiu condusă de PSD, cum este Rădăuţiul, ar putea să nu primească nici măcar un leu din sumele pentru echilibrare prin legea bugetului de stat, în vreme ce o comună precum Dumbrăveniul, condusă de asemenea de un primar PSD, e adevărat, mai determinat decât mulţi alţi edili locali, să obţină o promisiune de peste 10 milioane de lei, însemnând peste două treimi din sumele alocate municipiului reşedinţă de judeţ.

Unii primari pesedişti din Bucovina au ajuns să facă un fel de front comun cu colegii lor liberali, apreciind că şefii lor de la Bucureşti, din cabinetul guvernamental iubesc Bucovina doar atunci când sunt invitaţi în zonă, unde sunt găzduiţi în cele mai minunate condiţii, unde primesc suveniruri valoroase , invitaţii şi pentru alte prilejuri. Ei (primarii PSD, n.r.) n-ar dori să îşi închipuie că la Bucureşti s-a încetăţenit ideea că “Bucovina este a lui Flutur” şi ca atare nu se merită să se investească bani în comunităţile locale, chiar dacă acestea sunt conduse, totuşi, de primari pese­dişti. Nu este însă totul pierdut, Consi­liul Judeţean având posibilitatea să intervină pentru a face câteva corecţii, pentru ca în anul centenar, Bucovina să nu fie lăsată deoparte, ­indife­rent cine este la cârma unităţilor admi­nis­trativ – teritoriale din judeţ.

Iniţiaţii într-ale politicii au observat că în zona păstorită de senatorul PSD Ion Stan, primarii acestei formaţiuni politice au fost blagosloviţi cu sume foarte mari la împărţirea banilor conform noii legi a bugetului de stat, în contradicţie cu alţi primari PSD în special din zona alocată deputatului Cătălin Nechifor, care au fost de-a dreptul vă­duviţi la împărţeală. Se observă deci că şi la Suceava nu este deplină armonie între liderii PSD. (Neculai ROSCA)