Cum s-a ajuns la noile descinderi ale DNA la Primăria Rădăuți

Vizitele procurorilor DNA la Rădăuți au drept scop clarificarea modului în care Primăria rădăuțeană a acordat în chirie spații pentru manifestările “Zilele municipiului Rădăuți” și “Târgul Olarilor”, spații ce au fost ulterior subînchiriate la prețuri și de zece ori mai mari. Primarul Nistor Tătar se spală pe mâini, declarând că era în concediu când s-au făcut înțelegerile. O problemă neclarificată este însă cum s-a decis închiderea unui drum național, în interiorul Rădăuțiului, pentru aceste manifestări, fără o hotărâre în acest sens din partea Consiliului Local

Descinderile procurorilor anticorup­ție suceveni la Primăria Rădăuți, deși tratate cu multă discreție de actuala conducere a municipiului, au lăsat urme adânci, iar informații despre activitatea mai multor funcționari din executivul rădăuțean coboară către spațiul public ca pe gârlă. Presa locală a arătat că procu­rorii DNA Suceava au vizitat, săp­tămâ­na trecută, pentru a doua oară Primăria municipiului Rădăuți, de unde au ridicat mai multe documente. La baza acestor descinderi ar sta un denunț ce vi­zează acte de corupție săvârșite cu prilejul organizării “Zilelor municipiului Rădăuți” și “Târgului Olarilor”, din vara acestui an. Se fac în aceste zile verificări pentru a se stabili dacă cele semnalate către Serviciul Teritorial Su­cea­va al Direcției Naționale Antico­rupție, dar și către alte instituții pu­blice abilitate corespund adevărului. In acest moment, cercetarea penală se face “in rem”, iar primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tătar, a declarat că nu are nicio implicare în posibile activități in­frac­ționale săvârșite de angajați ai Primăriei rădăuțene în această cauză.

Faptul că primarul Tătar se spală pe mâini la Rădăuți de orice posibilă implicare în activități posibil infracționale nu constituie o noutate. Nistor Tătar, acum edil șef al municipiului, și-a consumat o bună cantitate de energie și efort intelectual, din postura de director al SC Servicii Comunale SA Rădăuți, firmă cu unic acționar Consiliul Local municipal, pentru a-l trimite pe predecesorul său Aurel Olărean la pușcărie. Declarațiile lui Nistor Tătar și conținutul dosarelor inițiate de către acesta împo­triva fostului primar Olărean au fost oglindite în spații largi de către mass-media suceveană. In acest fel, la acea vreme Olărean a devenit, încetul cu înce­tul, o persoană nereprezentativă în spa­țiul politic rădăuțean. A răsărit însă steaua lui Nistor Tătar, cel care și-a să­pat predecesorul prin toate mijloacele posibile. Când Olărean ajunsese în arest, prin vara lui 2014, Consiliul Lo­cal rădăuțean era în pregătirea “Zilelor municipiului Rădăuți” și a “Târgului Olarilor”. Era o perioadă în care Rădă­uțiul intrase într-un fel de gol de putere – primarul Aurel Olărean fiind arestat și suspendat din funcție, viceprimarii erau de asemenea suspendați, Consiliul Lo­cal suspendat pentru că nu își întrunise cvorumul la mai multe ședințe consecutive. Astfel, aparatului propriu al Pri­măriei i-a revenit sarcina de a ține în viață activitatea urbei, inclusiv perpetuarea acelor acțiuni culturale tradiționale. Pentru că exista o presiune din partea participanților din anii precedenți – proprietari de tiribombe, gestionari de trasee ale olarilor din întreaga țară, etc. – acestora li s-au oferit spații pentru amplasarea propriilor oferte, inclusiv pe artera principală a Rădăuțiului, care este atât în afara orașului, cât și în interiorul urbei, drum național (este vorba despre DN2H, Ră­dă­­uți – Putna, n.r.). Tentația unor câștiguri facile se pare că a determinat pe unii funcționari de la Primăria rădăuțeană să lase prețul mai jos al închirierii su­pra­fețelor de teren alocate tra­diționalelor manifestări, iar grupul de operatori care negocia și în anii precedenți spațiile destinate “Zilelor municipiului Ră­dăuți” și “Târgului Olarilor” a putut să le subînchirieze la pre­țuri chiar și de zece ori mai mari. Nu este clar dacă această procedură s-a făcut cu știința sau în folosul funcționa­rilor de la Primărie. Pe de altă parte, nemulțumirile care au dus la această concentrare de forțe a procurorilor anticorupție, din nou, către Rădăuți par să fie expuse coerent în sesizările depuse la DNA și la alte structuri abilitate să verifice neregulile semnalate. Primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tătar, a declarat că nu are nicio legătură cu această situație. Intr-adevăr, dânsul a fost în concediu de odihnă și în 2016 și în 2017, în perioadele când s-a discutat închirierea de suprafețe de teren pentru agenții economici care și-au depus oferta la respectivele manifestări. El a aruncat responsabilitatea pe funcționarii din Pri­mărie care s-au ocupat de aceste ches­tiuni. Problema închiderii unui drum național pentru orice gen de ac­țiune, ce nu putea fi făcută decât prin hotărâre de Consiliu Local, a rămas în suspensie. La fel rămâne încă neelucidată originea sesizărilor adresate procu­rorilor anticorupție. Se specu­lează doar că, într-un mod de neînțeles, trei firme rădăuțene care își luau anii trecuți partea lor de teren pentru a-și desfășura propriile afaceri la aceste târguri ar fi fost scoase din calcul anul acesta de către organizator, Primăria municipiului Ră­dăuți. (Neculai ROSCA)