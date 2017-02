Cum poate fi retrocedată Curtea Domnească

Urmașii foștilor proprietari ce dețineau case și terenuri în zona Curții Domnești, din centrul Sucevei își vor averile înapoi. Cum se va proceda, în situația în care cererile vor fi investite cu formulă executorie, funcțio­na­rii din Primăria Suceava încă nu știu u mu­­n­i­cipalitatea suceveană are de restituit deja 261 de hectare de teren foștilor proprietari, dar nu are de unde

Terenul pe care s-ar prefigura reconstrucția vechii Curți Domnești cu foduri naționale ori cu fonduri europene, un deziderat mai vechi al municipalității sucevene, pare a fi tot mai îndepărtat ca realizare. Ruinele din centrul municipiului Suceava, cândva lăsate în uitare, mai apoi readuse în atenția opiniei publice, odată cu dărâmarea caselor vechi din centrul orașului și cu construirea blocu­rilor noi, au rămas decenii în șir, și pe vremea comunismului, dar și după 1990, vestigii nevalorificate în niciun fel. Două decenii au fost înconjurate de garduri de tablă ale unei firme de construcții care își asumase atunci activitatea de restaurare. Afacerea firmei “Restaco” a înțepenit în proiect, gardurile de tablă de asemenea. In spatele acestora a crescut vegetația – plopi, buruieni, alte plante – la fel de repede ca și cu câteva secole în urmă, când Curtea Domnească de la Suceava, intrată în declin după ce dregătoria s-a mutat la Iași, a fost năpădită de buruieni și intrată în uitare.

Pe la jumătatea veacului al XIX-lea terenul de peste drum de Biserica Domni­țelor din Târgul Sucevei a redevenit interesant din punct de vedere al investitorilor imobiliari. Roată împrejurul vechii Curți Domnești s-au construit case, stăpânii acestora au obținut acte de proprietate de la administrația austro-ungară de la acea vreme, ruinele vechii construcții medievale fiind foarte repede valorificate – o carieră de piatră ușor de exploatat chiar lângă organizările noi de șantier.

In anii 70- 80 ai secolului trecut, clădirile construite de proprietarii de dinainte de comunism în zona vechii Curți Domnești au fost demolate. Nici administrația comunistă și nici cea de după 1990 nu au acceptat să se ridice construcții în perimetrul vechii Curți. Ruinele au fost protejate prin garduri de fier forjat și din plasă de sârmă, care să ofere posibilitatea de a privi, măcar de la distanță, ce a mai rămas din construcțiile ridicate acum mai mult de cinci veacuri.

Problema cea mai mare este acum că proprietarii terenurilor din preajma ruinelor sau urmașii acestora au cerut și obținut în bună parte retrocedarea proprietăților pe care le-au deținut, conform actelor doveditoare ale înaintașilor lor. In situația în care cererile vor fi investite cu formulă executorie, funcționarii din Primăria Suceava încă nu știu ce soluție vor adopta. Reamintim că municipalitatea suceveană are de restituit deja 261 de hectare de teren foștilor proprietari, pe terenul cărora s-au construit fabrici, uzine, cartiere întregi de locuințe, dar nu are de unde. Este un subiect delicat, asupra căruia vom reveni. (Neculai ROSCA)