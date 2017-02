Cum poate fi blocat proiectul “Curtea Domnească” de încăpățânarea statului de a ține cu dinții de câțiva ari de pământ

“N-am găsit proprietarul, i-am luat casa” – model de expropriere la Curtea Domnească, din anii ’60. “Plata despăgubirilor pentru aceste bunuri nu s-a făcut deoarece proprietarii tabulari sunt absenți, iar deținătoarea de fapt probabil nu poate dovedi drepturile pe care le are asupra bunurilor expropriate”. De un deceniu și jumătate, urmașii unor proprietari de case și terenuri din zona Curtea Domnească cer să le fie retrocedate bunurile expropriate în 1967, nu neapărat pe vechiul amplasament și nu neapărat în natură . Statul român, prin ANRP, dă senzația că se împotrivește cu îndârjire punerii în practică a unor hotărâri judecătorești, astfel încât la un deceniu și jumătate de la primele cereri depuse de urmașii foștilor proprietari, încă nu a fost găsită o rezolvare. Până când cazul Jean Ross nu va fi clarificat, nu este nicio șansă de a se obține bani europeni pentru transformarea Curții Domnești într-un obiectiv turistic

Am promis că revenim cu amănunte privind solicitările de retrocedare depuse de foștii ­proprie­tari pentru terenurile din zona Curții Domnești din municipiul Suceava. Acolo ar urma să se construiască atracție istorico-turistică, extrem de interesantă, care să ofere vizitatorilor posibilitatea de a observa, pe viu, cum se lucrează într-un șantier arheologic. Istoria recentă a Sucevei, încă vie în mintea multor locuitori ai urbei, pare a fi bine ­des­crisă prin documentele oficiale ce au făcut și fac în continuare obiectul unor procese de retrocedare pentru terenuri din arealul Curții Domnești din Suceava. Mai bine de un deceniu șI jumătate, o persoană, urmașă a foștilor proprietari care au ținut case și terenuri în zonă, s-a luptat în instanțele sucevene și, din ultimele informații, se luptă în continuare în instanțe de la alt nivel pentru a redobândi dreptul de proprietate pentru o construcție cu terenul aferent amplasată chiar în zona denumită generic acum “Curtea Domnească”. Este vorba, precum se știe, despre terenul pe care în anii ’70 ai veacului trecut au fost dezgropate ruinele unor vestigii arhitectonice medievale și păstrate ca atare, până în zilele noastre. Pe acest teren se construiseră case, spații comerciale, depozite, etc., cu acte în regulă, fără a se bănui ce construcții vechi de sute de ani se află sub dâmbul din preajma lor. “Plata despăgubirilor nu s-a făcut deoarece proprietarii tabulari sunt absenți, iar deținătoarea de fapt probabil nu poate dovedi drepturile pe care le are asupra bunurilor expropriate”

Până în a doua jumătate a anilor ’60, pe lângă vechile construcții intrate de secole în pământ trecea strada Karl Marx, denumită așa de comuniști. Venea dinspre Biserica Domnițelor și urca spre Biserica Sfântul Dumitru, continuându-și drumul spre deal, către strada Armenească. Peste drum de Biserica Domnițelor erau mai multe clădiri, aparținând în majoritatea lor comunității evreiești din târgul Sucevei. Cele mai multe s-au dărâmat atunci când s-au construit noile blocuri din zonă, rămânând în picioare, ca un vestigiu minuscul, templul evreiesc de lângă clădirea Poștei. In acest context putem reconfigura povestea evreilor suceveni din familia Rosenzveig, care aveau proprietăți – casă și teren pe zona acum cunoscută ca fiind “Curtea Domnească”, la începutul veacului trecut. Din multitudinea de documente folosite de către unitățile administrative ori de către instanțele de judecată, rezultă că în anul 1967, Statul Român, în felul în care funcționa la acea vreme, ar fi vrut să îi despăgubească pe soții Rosenzveig, doar că nu i-au găsit.

“Plata despăgubirilor pentru aceste bunuri nu s-a făcut deoarece proprietarii tabulari sunt absenți, iar deținătoarea de fapt, Ross Rodica, probabil nu poate dovedi drepturile pe care le are asupra bunurilor expropriate, astfel că nu am putut obține de la Bancă certificate potrivit instrucțiunilor.(…). De altfel, pentru decretele de expropriere apărute după data de 19 decembrie 1966, CEC-urile de casă cu sumele de plata despăgubirilor se vor înregistra evident după această dată, astfel că noi apreciem că nu mai trebuie să facem dovezi si în acest sens. (…) Intrucât am prezentat act de proprietate și întrucât cererea este scutită de plata taxei de timbru, rugăm să dispuneți întabularea bunurilor menționate, astfel cum sunt identificate din punct de vedere al situației la cartea funciară prin planul de situație anexat în decret”, se arată în adresa către Notariatul Regional Suceava, trimisă de Sfatul ­Po­pular al Orașului Regional Suceava, semnată de un anume Alexandru Radu președinte și Boca Stefan, secretar.

Faptul că familia Rosenzveig, devenită apoi familia Ross în condițiile neclare dintre cele două războaie mondiale, nu a putut intra în posesia despăgubirilor oferite în anii ’60 de statul român comunist a lăsat o problemă de proprietate nerezolvată chiar și după anii 90. La începutul anilor 2000, Jean Ross, nepotul bătrânilor Abraham și Lina Rosenzveig, a depus o solicitare de retrocedare a proprietăților pe care înaintașii lui le-au avut în Suceava. Solicitare justificată măcar prin prisma faptului că atunci când familia sa a fost expropriată, nu a primit nimic în schimb de la statul român, care a invocat faptul că bătrânii Rosenzveig nu au fost de găsit – puțin probabil să fi fost în viață în 1967, în condițiile în care cei doi soți se născuseră cu mult înainte de anul 1900, iar fiul lor, Maximilian, tatăl lui Jean Ross, este de asemenea decedat. Astfel s-a configurat unul dintre cele mai interesante dosare de retrocedare din municipiul Suceava. Stim deja că este vorba des­pre o suprafață importantă de teren, care apare, în diferite dosare, ba că ar fi fost de 1500 de metri pătrați, ba de 400 de metri pătrați, dar cert cu o clădire ce avea înainte de a fi dărâmată o suprafață construită de aproximativ 200 de metri pătrați. Proprietatea familiei Ross-Rosenzveig nu poate fi contestată. Statul Român și chiar serviciile deconcentrate – Primăria Suceava, Consiliul Județean Suceava – au luptat din răsputeri să nu ofere un răspuns pozitiv lui Jean Ross. Ca atare, procesele pe acest subiect s-au derulat timp de mai bine de un deceniu și jumătate. Prin 2010, Curtea de Apel Suceava a dat o soluție favorabilă moște­nitorului legal. Pentru că nu s-a căzut de acord ca suprafața de teren revendicată să fie retrocedată în natură de municipalitatea suceveană, cazul a fost trimis spre rezolvare la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. La sfârșitul anului 2013, Jean Ross a notificat Primăria Suceava ca în maximum 30 de zile să dea curs unei solicitări în care se cere să se precizeze dacă pentru casa de locuit și terenul aferent “a fost reconstituit dreptul de proprietate în temeiul legilor fondului funciar pe vechiul amplasament sau pe altul”. Ultimele informații legate de acest diferend le avem de la Curtea de Apel București, unde Jean Ross era încă în proces cu Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. Este cert că un astfel de conflict împiedică din start orice discuție privind obținerea de fonduri europene pentru transformarea ruinelor Curții Domnești într-un obiectiv turistic. (Neculai ROSCA)