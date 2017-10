Cum arată raiul bugetarilor de la Consiliul Judeţean Suceava

După recentele majorări de salarii, preşedintele Gheorghe Flutur are o leafă lunară de 16.313 lei. Cei doi vicepreşedinţi, Viorel Seredenciuc şi Gheorghe Niţă, încasează lunar câte 14.500 de lei. Administratorul public, Irina Vasilciuc, are o indemnizaţie lunară în acelaşi cuantum – 14.500 de lei. Directorii şi şefii de direcţii – 10-11.000 de lei lunar. Sefii de servicii nu coboară sub 8.000 lei. Auditori/consilieri juridici, 12 la număr, între 5.220 şi 6.943 lei. Referenţi superiori cu salarii între 3.466 şi 4.318 lei (cu studii medii); alţi consilieri, cu studii superioare, au salarii între 6.426 şi 7.806. Mulţi inspectori – până în 8.000 de lei. Ca să nu vă enervaţi si mai tare, terminăm enumerarea spunându-vă că la CJ sunt muncitori necalificaţi plătiţi cu 2.314 lei lunar sau şoferi care primesc leafă de 3.307 lei lunar

Pe panoul principal de la intrarea III a Consiliului Judeţean au fost afişate în urmă cu o zi salariile şi veniturile ­asi­milate salariilor la nivelul Consiliului Judeţean Suceava, la data de 30 septembrie 2017.

Potrivit celor prezentate, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, are o indemnizaţie lunară – salariu de bază de16.313 lei. Cei doi vicepreşedinţi, Viorel Seredenciuc şi Gheorghe Niţă, încasează lunar 14.500 de lei. Administratorul public, Irina Vasilciuc, are o indemnizaţie lunară în acelaşi cuantum – 14.500 de lei. De precizat că toate aceste cifre şi cele care vor urma reprezintă salariile brute ale lucră­torilor din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Suceava.

Trebuie menţionat că indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepre­şedin­ţilor consiliilor judeţene care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu 25%, conform articolului 16, alineatul 2 din Legea-cadru nr. 153/2017 pri­vind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. In acelaşi context, sala­riul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către pre­şedintele Consiliului Judeţean în con­diţiile legii, în funcţie de tipul uni­tăţii administrativ-teritoriale şi de atri­buţiile stabilite în fişa postului, între limita minimă – nivelul salariului de bază al secretarului judeţului – şi limita maximă – indemnizaţia vicepreşedintelui Consiliului Judeţean.

Pe aceste principale coordonate, sa­lariile lucrătorilor din Consiliul Ju­de­ţean Suceava arată în acest fel: se­­cretarul judeţului – salariu lunar de 11.600 lei; arhitectul şef – 10.500 lei; director executiv Direcţia Tehnică – 10.500 lei; director executiv Direcţia Administraţie Publică Locală, Direcţia Finanţe Contabilitate – 11.000 lei; director executiv Direcţia Organizare – 10.000 lei; director executiv adjunct Direcţia Tehnică – 9.500 lei; şef serviciu Buget, şef serviciu Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţiile Publice – 10.450 lei; şef serviciu Proiecte din Fonduri Externe, şef Serviciu Achiziţii Publice şi Contracte – 9.500 de lei; şef serviciu Diasporă şi parteneriate externe, sef serviciu Logistic, şef serviciu Urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru – 9.200 lei; şef serviciu UIT – 9000 lei; şef serviciu Patrimoniu – 8.500 lei; şef serviciu Tehnic şi Mediu, şef serviciu Programe şi investiţii – 8.000 de lei; şef birou Strategie, dezvoltare judeţeană, şef Birou audit public intern – 8.500 lei; şef Birou IT, şef Birou evidenţa patrimoniului – 8.000 lei; consilier – 8.000 lei; auditori/consilieri juridici, 12 la nu­măr, între 5.220 şi 6.943 lei; consilieri juridici debutanţi sau asistenţi, tot în număr de 12 – între 2.813 şi 4.882 lei; referenţi superiori cu salarii între 3.466 şi 4.318 lei (cu studii medii, n.r.); alţi consilieri, cu studii superioare, au salarii între 6.426 şi 7.806; o lungă categorie de inspectori de specialitate, de la slujba de bază – consilier până la cel în domeniul administrativ şi până la inspectorul în domeniul specific auto­rităţii au salarii cuprinse de la 2.813 lei la 8.002 lei. Incă o categorie de referenţi cu studii medii au salarii între 2.422 şi 3.018 lei. Soferii sunt puţin mai bine plătiţi, cei şase angajaţi pe acest post obţinând între 2.654 şi 3.307 lei lunar. Muncitorii calificaţi, tot 12 la număr, sunt mai puţin retribuiţi, având salarii între 1.769 şi 2.314 lei. Ingrijitorii şi paznicii încasează lunar între 1.566 şi 1.957 de lei salariu de la Consiliul Judeţean. Mai bine plătiţi sunt salvatorii montani, ultimii pe lista celor 122 de angajaţi ai Consiliului Judeţean Su­ceava, şase la număr, care au salarii între 2.958 şi 3.684 de lei. (Neculai ROSCA)