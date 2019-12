 Cum arată “Moș Crăciun ștefanist”: Un elev de la “Ştefan” e extrem de bolnav. Ca să poată da Bac-ul, profesorii îi predau și-l ascultă la spital, colegii îi duc temele și strâng bani pentru tratamente

Băiatul, elev in clasa a XII-a, se luptă cu o boală cruntă, cu o evoluție agresivă. El a fost supus la două intervenții chirurgicale, una în România și alta în Austria. In ciuda suferinței, tânărul, inteligent și ambițios, vrea să termine anul școlar, să dea examenul de Bacalaureat și admitere la facultate, iar pentru asta nopțile învață pe patul de spital. Colegii îi duc temele, să nu rămână în urmă, iar unii profesori au mers la spital pentru a-l ajuta și examina. Tratamentele sunt foarte costisitoare, așa că atât cadrele didactice, cât și elevii Colegiului Național “Ştefan cel Mare” au dat dovadă de o mobilizare exemplară și au strâns bani pentru el organizând Balul de Caritate. Ei nu se opresc aici, ci continuă să caute sponsori care să vină în sprijinul colegului lor

Băiatul își dorește enorm, în ciuda problemelor de sănătate, să nu piardă anul școlar, iar în vară să poată susține, alături de colegii lui, examenul de Bacalaureat. Deși bolnav, el dă dovadă de o ambiție și o putere cum rar există, iar cei apropiați îl susțin. Din spusele colegilor a reieșit că vrea să dea și examen la facultate, iar nopțile și le petrece studiind, în spital. Părinții fac față cu greu cheltuielilor, tratamentele fiind costisitoare. Zilele trecute, elevii claselor a XI-a au organizat Balul de Caritate, eveniment devenit tradiție printre "ștefaniști", iar banii strânși vor ajunge la colegul lor bolnav. Din vânzarea biletelor și după tombola organizată cu această ocazie s-au strâns aproximativ 3.000 de lei, dar cei care vor să-l ajute pe tânărul inteligent și ambițios o pot face în continuare.

“În urmă cu exact doisprezece ani, una dintre elevele colegiului a suferit un accident deosebit de grav în urma căruia eleva de la o clasa a XII-a și-a pierdut un picior. Îndurerați, elevii și profesorii colegiului au organizat un spectacol caritabil intitulat ”Moș Crăciun ștefanist” pentru sprijinul elevei care în toamna acelui an devenea studentă, iar astăzi este medic. Așa a început o benefică tradiție a școlii noastre prin care, la fiecare sfârșit de an, elevii, în special cei de la clasele a XI-a, organizează spectacolul caritabil, identifică sponsori și, în ajunul Crăciunului, oferă sprijin colegilor cu nevoi deosebite. În acest an, tot la clasa a XII-a, avem un elev care suferă de o boală gravă, extrem de agresivă care a necesitat două intervenții chirurgicale, una în țară și una în Austria, și care este în continuare sub tratament. Noi, cei din școala nefericitului adolescent, dar și mulți oameni din comunitatea noastră îi urăm însănătoșire grabnică! Astfel, atenția profesorilor și elevilor este actualmente focalizată pe această situație dramatică. În aceste zile, responsabilii cu resursele financiare ale programului caritabil, care probabil va continua și în anul următor, estimau un sprijin cuantificat la câteva zeci de mii de lei. Felicitându-i pe toți colegii și elevii implicați, îmi exprim convingerea că am prezentat succint una din lecțiile de educație extracurriculară de reală calitate a colegiului nostru”, a declarat profesorul Dan Popescu, directorul re­numitului colegiu sucevean.

Elevii și profesorii au promis că nu se vor opri aici și vor căuta în continuare sponsori cu ajutorul cărora să-l poată ajuta pe elevul din clasa a XII-a să învingă boala nemiloasă și să-și finalizeze studiile. “Vom preda la spital dacă va fi nevoie. Vom face tot ce vom putea, dar cu siguranță nu vom renunța”, a completat cu vocea tremurândă directorul Dan Popescu. (Cristina RUŞTI)