Cum acoperă prefectul Constantin Harasim problemele din dosarul apelor minerale

Prefectul județului Suceava a fost cea dintâi persoană publică ce a răspuns solicitării privind rezultatele verificării dispuse de el însuși în scandalul apelor minerale din zona Dornelor . Din păcate, răspunsurile date de acesta sunt total inutile pentru o informare reală a oamenilor consumatori de apă minerală. Harasim a considerat că mai toate datele solicitate “nu fac obiectul liberului acces la informații, conform Legii 544/2001”

In ediția din 18 ianuarie a.c., ziarul Obiectiv arăta că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava a preluat o sesizare din parteA Instituției Prefectului din județul Syuceava prin care s-a cerut cercetarea unor prezumptive activități infracționaleîn ceea ce privește olacarea de resurse – exploatări de ape minerale către unele firme de exploatare, îmbuteliere și comercializare a apelor minerale din Bazinul Dornelor. Pentru că informațiile complete nu ne-au fost furnizate la timpul respectiv, am adresat o solicitare de informații către instituțiile despre care am crezut că sunt abilitate să le transmită. Cea dintâi entitate bugetară care a dat curs solicitării de obținere de informații a fost Prefectura Suceava. din păcate, cum se va vedea, răspunsul este fără valoare, în ceea ce privește cererile venite de la Ziarul Obiectiv.

“Datele solicitate nu fac obiectul liberului acces”

Pentru a nu fi acuzați de scoatere din context a vreunui paragraf, a unei fraze, a unei propoziții ori a unui cuvânt, prezentăm răspunsul Prefecturii, așa cum a fost el transmis către ziarul Obiectiv.

Astfel, într-o adresă înregistrată cu numărul 1/20.01.2017 prefectul Constantin Harasim a răspuns punctual solicitării de informații adresată în cursul acestei săptămâni de către redacția ziarului “Obiectiv de Suceava”. Răspunsul arată că, în urma cererii sin data de 18.01.2017, prin care, conform legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare , a fost solicitat răspunsul la mai multe întrebări, s-au comunicat următoarele:

1. Cine a cerut efectuarea de verificări privind modul în care firmele de profil exploatează resursele de ape minerale din județul Suceava – zona Dornelor?

Răspuns: Prefectul județului, prin ordin, în conformitate cu atribuțiile și competențele stabilite prin lege.

2. Dacă a existat o reclamație în acest sens, cine a scris-o, când și cui a fost trimisă?

Răspuns: Datele solicitate nu fac obiectul liberului acces, în sensul prevederilor Legii Nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de acces public, cu modificările și completările ulterioare și a ordinului prefectului privind stabilirea unor măsuri privind accesul la informații de interes public.

3. Când s-a decis, la nivelul Instituției Prefectului – județul Suceava, declanșarea unei activități de verificare?

Răspuns: In luna mai 2016.

4. Care au fost instituțiile deconcentrate cooptate în această operațiune?

Răspuns: Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava, Agenția de Protecție a Mediului Suceava, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, Direcția de Sănătate Publică Suceava, Agenția Pentru Resurse Minerale – filiala Câmpulung Moldovenesc, Instituția Prefectului – Județul Suceava.

5. Când au fost finalizate verificările?

Răspuns: La finalul lunii mai 2016.

6. Care au fost concluziile acestor verificări?

Răspuns: Datele solicitate nu fac obiectul liberului acces, în sensul prevederilor legii liberului acces în sensul prevederilor legii 544/2001 privind liberul acces la informații, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordinului Prefectului privind stabilirea unor măsuri privind accesul la informații de interes public.

7. Care sunt instituțiile ori entitățile economice asupra cărora există suspiciunea că ar fi săvârșit fapte nelegale, conform raportului final al operațiunii de verificare?

Răspuns: Datele solicitate nu fac obiectul liberului acces, în sensul prevederilor legii liberului acces în sensul prevederilor legii 544/2001 privind liberul acces la informații, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordinului Prefectului privind stabilirea unor măsuri privind accesul la informații de interes public.

8. La care dintre firmele ce îmbuteliază ape minerale din zona Dornelor se referă constatările din care rezultă că apa extrasă din izvoarele atribuie este improprie consumului uman?

Răspuns: Datele solicitate nu fac obiectul liberului acces, în sensul prevederilor legii liberului acces în sensul prevederilor legii 544/2001 privind liberul acces la informații, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordinului Prefectului privind stabilirea unor măsuri privind accesul la informații de interes public.

9. In ce constă culpa prezumtivă a Societății Naționale a Apelor Minerale, în acest caz?

Răspuns: Datele solicitate nu fac obiectul liberului acces, în sensul prevederilor legii liberului acces în sensul prevederilor legii 544/2001 privind liberul acces la informații, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordinului Prefectului privind stabilirea unor măsuri privind accesul la informații de interes public.

In răspunsul oferit de Prefectura Suceava se precizează faptul că răspunsul la aceste întrebări au fost transmise în format electronic pe adresa de e-mail a redactorului-șef al cotidianului Obiectiv de Suceava, Neculai Roșca.

Suspiciune: unele ape minerale extrase din zona Dornelor, îmbuteliate și comercializate, nu sunt conforme consumului

