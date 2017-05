Cum a decurs de fapt scandalul în care un polițist a fost amenințat cu bătaia în mall de către un fost bodyguard

Cearta de la Iulius Mall Suceava, când un polițist a fost înjurat și îmbrâncit de un fost agent de pază, a fost filmat și în week-end-ul care a trecut imaginile au fost făcute publice. Incidentul a avut loc în data de 30 aprilie, când polițistul, Răzvan Bolea, care ieșea de la film, în timpul său liber, a fost acostat și agresat de bodyguard-ul Bogdan Galanton. Imaginile au fost surprinse cu telefonul mobil chiar de soția fostului agent de pază . Filmarea confirmă faptul că Galanton l-a provocat și l-a jignit pe polițist. in toată filmarea, care durează mai bine de cinci minute, polițistul însă, în loc să sune, firesc, la 112 să anunțe ce se întâmplă și să ceară ajutoare, se tot contrează cu Galanton și, mai mult, îi propune de mai multe ori agentului de pază să rezolve “problemele” doar ei doi, pe malul apei Sucevei

Răzvan Bolea, un agent de poliție în cadrul IPJ Suceava – Serviciul de Acțiuni Speciale, în timp ce era în Complexul Comercial Iulius Mall din Suceava, a fost înjurat, jignit și amenințat verbal de Bogdan Galanton, de 37 de ani, localnic, sub pretextul că, în calitatea sa de polițist, cu ocazia unei intervenții la un eveniment ce a avut loc în urmă cu trei ani, l-ar fi sancționat contravențional și l-ar fi bătut. În urma verificărilor făcute de colegii polițistului a reieșit că agentul de poliție a mers în Complexul Comercial Iulius Mall din Suceava împreună cu soția și fiul lor minor, în vârstă de un an și șase luni. Aici, acesta a mers la un film de la Cinema City, iar soția cu fiul la un alt film. La terminarea filmului, Răzvan Bolea a ieșit singur din sala de cinema pe un coridor ce duce spre complexul comercial, iar după ce a parcurs circa 10 – 15 metri, a auzit o persoană în spatele său cum îl jignește, îl înjură și îl amenință cu bătaia.



Si filmarea făcută publică zilele acestea arată că Galanton este cel care-l agresează verbal în mod repetat pe Bolea, care însă nu reușește să calmeze conflictul, polițistul propunându-i chiar la un moment dat agentului de pază să meargă pe malul apei Sucevei să-și rezolve problemele.

Astfel, în momentul în care a observat că per¬soana care îl jignea era Bogdan Galanton, care a început să-i spună „cagulatule”, „milițianule”, „să te văd acum fără cagulă dacă mai ești șmecher” etc. Răzvan Bolea a încercat să-și continue deplasarea, timp în care Galanton îl provoca agitându-se amenințător.

Ajunși în capătul coridorului, respectiv al scărilor ce ajung în zona Serviciului Public Local de Evidență a Persoanelor, Bogdan Galanton l-a amenințat pe Răzvan Bolea din nou. După acest moment, polițistul a părăsit complexul comercial pe ușa aflată în imediata apropiere, iar Bogdan Galanton s-a îndreptat spre scările rulante din zona Cinema City, coborând la parter, nu înainte ca „mascatul” să-i propună fostului bodyguard să-și rezolve problemele „bărbătește” pe malul râului Suceava.

Răzvan Bolea a declarat în fața procurorilor, lucru confirmat și de filmarea respectivă, că Bogdan Galanton i-a reproșat faptul că în urmă cu circa trei ani, cu ocazia unei intervenții la un eveniment la clubul Ranch, din municipiul Suceava, l-ar fi sancționat contravențional.

Procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava a opinat să fie făcute cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de „ultraj”. În continuarea cercetărilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a emis un mandat de aducere pe numele suspectului Bogdan Galanton, acesta fiind depistat pe raza municipiului și dus la sediul unității de parchet. Procurorul de serviciu a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea inculpatului Bogdan Galanton pe bază de ordonanță de reținere pe timp de 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de „ultraj”.

Bogdan Galanton a susținut că ar fi fost bătut de șase polițiști

Bodyguardul clubului Ranch, Bogdan Lucian Galanton, fost agent de pază al RPG Security, a ajuns în dimineața zilei de 6 aprilie 2014, în jurul orei 04.30, la Unitatea de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Județean Suceava, re¬clamând faptul că a fost bătut de o grupă de intervenție a Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava.

Din cercetările făcute de polițiști a reieșit că în data de 6 aprilie 2014, la ora 00.48, cineva a sunat la 112 spunând că în interiorul clublui Ranch din Suceava are loc o altercație. Un echipaj de ordine publică a fost trimis la fața locului, precum și o grupă de intervenție SAS, cunoscut fiind faptul că localul este frecventat de tot felul de persoane dubioase, iar de-a lungul timpului a ieșit în evidență doar prin bătăile ce au avut loc acolo. Polițiștii deplasați la fața locului au fost opriți la intrarea în clubul Ranch de bodyguardul localului, Bogdan Galanton, agent de pază la RPG, care le-a spus că nu îi lasă să intre pentru că discoteca este păzită de el, iar în interior nu a avut loc nicio altercație. Oamenii legii au continuat să insiste că vor să intre în club pentru că cineva a sunat la 112, vrând să verifice dacă totul este în re¬gulă. Bogdan Galanton a devenit agresiv atât verbal, cât și fizic, motiv pentru care polițiștii i-au cerut să se legitimeze, însă acesta a refuzat să prezinte un act de identitate. Astfel, agenții SAS l-au imobilizat și încătușat pe Galanton, după care l-au dus la sediul Poliției munici¬piului Suceava. Între timp, polițiștii de la ordine publică l-au găsit pe Florin Gușelea, cel care a sunat la 112 reclamând că în interiorul clublui Ranch are loc o altercație. Tânărul a declarat că totul a fost o glumă, motiv pentru care a fost amendat cu 1.000 de lei pentru apelare abuzivă a numărului 112 și cu 100 de lei pentru că a folosit date false atunci când a sunat la 112. În timp ce polițiștii de la ordine publică făceau verificări în clubul Ranch, la sediul Poliției municipiului Suceava, Bogdan Galanton a fost și el amendat cu 3.000 de lei pentru împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menținerea ordinii publice de a-și îndeplini obligațiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliției ori al altui organ de stat sau de a lua măsurile necesare pentru menținerea ori restabilirea ordinii publice.

După circa patru ore, agentul de pază Bogdan Galanton a mers la secția UPU a Spitalului Județean Suceava, unde a cerut să primească îngrijiri medicale pentru că ar fi fost bătut de șase caguliști, fără a putea să spună care dintre ei l-a lovit pentru că toți ar fi contribuit la corecția fizică ce i-a fost aplicată. Medicii i-au spus că nu are leziuni vizibile, astfel că l-au îndrumat să meargă la Serviciul de Medicină Legală pentru a-i fi eliberat de acolo un certificat me¬dico – legal, dacă este cazul. Plângerea lui Bogdan Lucian Galanton a fost înaintată Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, cercetările urmând a fi continuate față de cei șase agenți SAS pentru purtare abuzivă.

Bătaia primită de Galanton s-ar trage de la Cupa Prieteniei

Bătaia pe care Bogdan Galanton ar fi încasat-o de la agenții SAS, conform surselor neoficiale se pare că ar avea legătură cu faptul că între acesta și un comisar de la IPJ a avut loc un conflict la Cupa Prieteniei, organizată la începutul lunii martie 2014 la Ramiro. Atunci, la semifinala dintre Railex și Interconti a avut loc un scandal ce s-a soldat cu amenințări, înjurături între un comisar de poliție și doi agenți de pază, lovituri între jucători și dinți scoși. Concret, pe teren, jucătorul echipei Interconti Claudiu Sevaciuc a fost lovit de un jucător al echipei adverse, în urma loviturii rămânând fără un dinte. De asemenea, arbitrul Gheorghe Ignătescu a fost lovit peste față de portarul echipei Interconti, Andrei Lucaciu. Lucrurile nu s-au oprit aici, scandalul de pe marginea terenului fiind mult mai mare. Comisarul de poliție, susținător al echipei Interconti, s-a împins cu doi agenți de pază de la firma RPG, angajați pentru a asigura liniștea, unul dintre aceștia fiind Bogdan Galanton.

De aici se presupune că așa-zisa bătaie primită de Galanton de la agenții SAS nu ar fi străină de o implicare a polițistului respectiv, care l-ar fi amenințat pe agentul de pază la Cupa Prieteniei că „va avea grijă de el”. În urmă cu trei ani de zile, Bogdan Galanton și-a arătat nemulțumirea și pe Facebook în legătură cu acest incident, el având mai multe postări prin care își varsă nervii pe cei care ar fi trebuit să-l apere, nu să-l bată, conform spuselor sale. El a avut o postare în care spunea: „Unii nu înțeleg căci cagulele sunt transparente și nu pot să-și ascundă fața”, sugerând că știe cine sunt „agresorii” săi. (Dănuț ZUZEAZC)