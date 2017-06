Cu peste 300.000 de lei investiti in cele mai sofisticate sisteme anti-incendiu, Grădinița “Tăndărică” nu reuseste sa obtina autorizatiile de la ISU

In urma ultimelor lucrări de modernizare desfășurate în a doua jumătate a anului trecut și care au costat 344.769 de lei, instituția de învățământ tot nu a reușit să obțină autorizația, din cauza faptului că din dosarul depus la ISU lipsea un document pe care proiectantul nu l-a predat în timp util. Clădirea este dotată cu 183 de senzori de fum, câte doi hidranți la fiecare etaj, câte două stingătoare la fiecare etaj, scară de evacuare exterioară care pleacă din mansardă, uși anti-foc, geamuri în acoperiș care se deschid automat în caz de incendiu, astfel încât fumul să fie eliminat din clădire, plus un sistem care controlează alarmele, iar în caz de incendiu oprește alimentarea cu energie electrică și transmite un semnal către firma de pază și pompieri

Grădinița cu Program Normal “Tăn­dărică” Suceava se chinuiește să obțină autorizația de securitate la incendiu și a realizat numeroase lucrări de moder­nizare care să aducă clădirea la normele impuse de legislație. In urma ultimelor lucrări de modernizare desfășurate în a doua jumătate a anului trecut și care au costat 344.769 de lei, instituția de învățământ tot nu a reușit să obțină autorizația, din cauza faptului că din dosarul depus la ISU lipsea un document pe care proiectantul nu l-a predat în timp util. Ca urmare a lucrărilor, clă­direa este dotată cu 183 de senzori de fum la 2.900 mp, existând senzori de fum și plan de evacuare în caz de incen­diu inclusiv la subsol, câte doi hi­dranți la fiecare etaj, câte două stin­­­gătoare la fiecare etaj, scară de evacuare exterioară care pleacă din mansardă, uși anti-foc, geamuri în acoperiș care se deschid automat în caz de incendiu, astfel încât fumul să fie eliminat din clădire și, cel mai important, un sistem care controlează alarmele, iar în caz de incendiu oprește alimentarea cu energie electrică și transmite un semnal către firma de pază și pompieri.

“Am încercat toate demersurile pentru a obține avizul ISU, pentru că este un aviz foarte important. Am făcut demersuri pentru a obține bani pentru studiul de fezabilitate, investiții, pentru a continua lucrările și a obține acest aviz..

Am terminat lucrările prin decembrie. Atunci, am depus pentru prima dată dosarul ca să obținem autorizația ISU. Si pentru că lipsea un document, pe care trebuia să îl facă proiectantul, în care erau reprezentați hidranții în relief, nu am putut obține autorizația. Proiectantul are foarte multe lucrări și ne-a tot amânat, iar după o lună cei de la ISU ne-au dat dosarul înapoi. La sfârșitul acestei săptămâni vom depune dosarul și într-o lună sperăm să obținem autorizarea, pentru că ei sunt obligați ca în 30 de zile să ne dea avizul sau să motiveze de ce nu ni-l dau.

Am avut foarte multe lucrări de investiții, în primul rând la mansardă. Pentru a se evacua fumul de pe casa scării a trebuit să decupăm în acoperiș și să instalăm un sistem prin care să poată fi deschise veluxurile în caz de va fi un incendiu. Am pus mai mulți senzori de fum. In toată unitatea avem vreo 183 de senzori de fum la 2.900 mp, există senzori de fum inclusiv la subsol. Avem la parter un panou, iar în caz de incendiu senzorii se deschid automat. Avem foarte multe lămpi de veghe. Avem două rânduri de casa scării. Motivul pentru care avem atât de mulți senzori de foc este pentru că, dacă apare vreo grindă, spun că nu captează senzorul. Avem sistem de alarmă și câte doi hidranți la fiecare nivel (opt în total), plus stingătoare, câte două la fiecare nivel. Hidranții, până la nivelul doi au existat, senzorii s-au înmulțit și am fost obligați să ducem hidranții până la mansardă, iar la fiecare ușă a fost montat câte un sistem de închidere automată, ca fumul să nu se poată răspândi în toată școala, în caz de incendiu. A trebuit să reamenajăm mansarda, iar ultimul strat, cel din rigips, trebuie să fie rezistent la foc. Toată mansarda a coborât cu vreo 30 cm”, a explicat ieri directoarea GPN “Tăndărică”, Iuliana Alecsa.

Pentru avizare au fost alocați peste 300.000 lei, dintre care aproape 100.000 au fost alocați anul trecut, iar restul s-a plătit în acest an. Printre documentele so­­licitate la avizare s-a numărat și o listă cu câți hidranți sunt de jur-împrejurul gră­­­­­­­diniței, pe domeniul public. De ase­me­nea, după rea­­­lizarea lucrărilor, diriginta de șantier a trebuit să descrie ce materiale sunt dede­subtul ultimului strat de pe perete. Toate materialele de pe avize sunt conforme cu ce­rin­țe­le ISU, iar izolația este făcută dintr-un tip de rigips rezistent la foc.

“Avem inclusiv scară de evacuare exterioară, două casa scării și suntem grădiniță cu program normal, nu cămin unde să se facă mâncare. Nici măcar nu suntem racordați la gaz metan. In­căl­zirea se face de la sistemul centralizat. Noi înțelegem că ei respectă normele, dar am făcut atât de multe lucrări pentru a obține acest aviz și de fiecare dată când credem că îl vom obține se schim­bă ceva în legislație și trebuie să facem alte lucrări. Ne-au cerut și uși anti-foc pentru anumite spații, cum ar fi cel unde depozităm produsele din programul “Cornul și laptele” înainte de a le distribui copiilor și de pătrundere la subsol. Tot uși anti-foc avem la fiecare nivel la ieșirile care dau spre scara de evacuare. Legile s-au tot schimbat. Singurul lucru care ne lipsea pentru a obține avizul în luna martie a fost o planșă cu hidranții în relief. Si proiectantul având foarte multe lucrări ne-a tot amânat, au trecut cele 30 de zile, iar cei de la ISU ne-au dat dosarul înapoi să îl completăm. Lista nu putea fi făcută de noi, trebuia dusă la un expert, care trebuia să își pună viza pe această listă, plus cel care a efectuat lucrările cu senzorii, cu exit-urile, cu hidranții, trebuia să își pună și el viza de conformitate.Am reușit să obținem avizele, s-a făcut plan­șa și până la sfârșitul săptămânii de­punem din nou dosarul. Ei au obligația ca în 30 de zile ori vin din nou să verifice dacă lu­cră­rile sunt conforme, ori în baza a ceea ce au constatat atunci când s-a făcut recepția lucrării ne acordă avi­zul. Obiectivul meu este să am auto­rizația până la începerea anului școlar următor. Toți hidranții sunt semnalizați, în școală sunt instalate mai multe lămpi de veghe, care luminează inclusiv pe timp de noapte, atunci când becurile sunt stinse. In cadrul lucrării a trebuit să scoatem o parte din ușă și să zidim în loc, pentru că în caz de incendiu copiii se bulucesc pe scări, iar dacă în capătul scărilor este usă din sticlă, aceasta s-ar putea să se spargă. Nu mai avem lucrări de făcut”, a mai arătat ieri conducerea GPN “Tăndărică”.

Fără autorizație sanitară din cauză că unele grupe învață după-amiază

Directoarea a arătat că, din păcate, nici în ceea ce privește autorizarea sa­ni­tară nu se întrevede o cale de reușită, în­trucât grădinița are grupe care învață du­pă-amiaza, iar Ordinul nr. 1955 din 1995 stipulează că instituțiile de în­văță­mânt, grădinițele, dar și învățământul primar trebuie să funcționeze în tură de dimineață. In grădiniță învață aproximativ 370 de elevi, împărțiți în 14 grupe, dintre care 10 învață dimineața, iar patru după-amiaza. Din cauza faptului că există cele patru grupe care învață după-amiaza, unitatea nu a putut obține autorizație sanitară.

“Vrem să mai încercăm încă o dată să obținem avizul sanitar. M-am documentat și am aflat că se poate obține avizul pe propria răspundere. Am făcut documentele și le-am depus pentru a obține pe propria răspundere și nu ne-au dat avizul. Au venit în control și deși îndeplinim toți indicatorii pentru avi­zare, pentru că avem patru grupe care învață după-amiază nu am reușit să îl obținem. In acest an vom mai încerca o dată să obținem pe propria răspundere. Dar, înainte de a începe demersurile voi merge în audiență la cei de la DSP să vedem dacă avem șanse, pentru că documentele necesare pentru avizare necesită timp și bani, pentru că nu are rost să depunem eforturi dacă nu vom obține autorizația. Sunt părinți care lucrează în două schimburi și nu au cu cine să lase copilul. Astfel, un părinte aduce copilul la amiază, iar celălalt vine să îl ia la ora 17:00. Nu sunt grupele foarte ­aglo­merate. Legea prevede maximum 20 de copii/grupă și se respectă aceste proporții, însă vom vedea dacă putem obține și această autorizație”, a mai arătat ieri Iuliana Alecsa.

Situația școlilor avizate ISU și DSP din municipiu, prezentată ieri de primarul Ion Lungu

Primarul Ion Lungu a prezentat ieri o situația a școlilor avizate ISU și DSP din municipiu. Acesta a explicat că au fost alocate fonduri în acest an pentru autorizarea unităților de învățământ din subordinea Primăriei, însă demersurile nu sunt atât de simple pe cât par. Alte lucrări vor mai fi realizate și în aeastă vară, iar Ion Lungu speră că până la începerea noului an școlar vor putea fi obținute avizele și autorizațiile necesare.

“O prioritate pentru această vară rămâne pregătirea școlilor pentru noul an școlar. Noi avem sume consistente prinse pe reparații și pe investiții. Acolo, deciziile de folosire a acestor bani, sigur, sunt la consiliile de administrație ale școlilor. Noi le-am aprobat și le-am repartizat filele de buget. O problemă la care eu insist și noi le-am asigurat fonduri și văd că nu toate lucrurile sunt foarte în ordine este autorizarea școlilor. Din cele 29 de centre bugetare avem 26 de centre autorizate sanitar și trei nu. Sigur, legislația din România care e mai catolică decât Papa. Sunt grădinițele noi pe care le-am făcut, de exemplu în Burdujeni “1-2-3” sau în Obcini grădinița de pe strada Slătioarei sunt grădinițe noi, dar care lucrează în două schimburi. Or, conform normelor n-ai voie să lucrezi în două schimburi la o grădiniță normală, trebuie să fie grădiniță cu program prelungit și de asta nu au autorizație sanitară. De asemeni, din 29 de centre bugetare, la opt au autorizație ISU, șapte nu au nevoie, fiind construite înainte de 1990, 14 sunt în curs de autorizare. Primăria municipiului Suceava a pus la dispoziție, la aprobarea bugetului, sume de bani pentru aceste lucrări de autorizare la ISU, care sunt foarte costisitoare, ajung la o școală chiar cinci miliarde de lei. Cu acești bani faci o clădire nouă, în loc să te autorizezi. Dar unde-i lege nu-i tocmeală. Noi le-am pus la dispoziție sumele necesare, în așa fel încât îmi doresc ca până la acest nou termen din septembrie, pe această perioadă de vară în care se pot executa lucrările prevăzute pentru autorizare la ISU, să se facă, ca să avem autorizații pentru aceste centre bugetare. Voi merge, ca în fiecare an, la toate centrele bugetare, voi avea discuții pe această temă în mod special și pe alte lucrări care se vor face în această vară”, a declarat ieri primarul Ion Lungu. (Alexandra IONICA)