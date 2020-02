Cu două săptămâni înainte de startul înscrierilor pentru clasa pregătitoare, listele învățătoarelor “de top” sunt complete

Practica la nivelul Sucevei, din ultimii ani, constă în rezervarea unui loc în clasa pregătitoare la o anumitășcoală sau la învățătoarea preferată de părinți cu minim un an înainte. Astfel că, la momentul actual, listele învățătoarelor ”de top” fie sunt complete, fie mai au foarte puține locuri vacante, iar părinții știu exact în ce clase vor fi înscriși copiii lor. Insă, până la această oră, nu se știe concret dacă opțiunile părinților pentru anumite învățătoare vor mai fi luate în considerare sau cadrele didactice vor fi distribuite la clase prin tragere la sorți, deoarece IŞJ nu a primit încă metodologia de înscriere în învățământul primar. Luni vor fi afișate numărul de clase pregătitoare alocate fiecărei unități de învățământ primar în parte, iar între 4-23 martie părinții trebuie să completeze cererile-tip de înscriere

Şcolile gimnaziale din județ vor afișa luni, 24 f­e­bruarie, circumscripțiile școlare, numărul de clase pregătitoare alocate fiecărei unități de învățământ primar în parte și programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor. Părinții vor putea completa cererile-tip de înscriere la școlile vizate în perioada 4 – 23 martie, urmând ca listele cu copiii înscriși în fiecare unitate să fie afișate pe 1 aprilie. Însă, până la această oră, nu se știe concret dacă opțiunile părinților pentru anumite învățătoare vor mai fi luate în considerare sau cadrele didactice vor fi distribuite la clase prin tragere la sorți. Inspectoratul Şcolar Județean (IŞJ) Suceava nu a primit încă metodologia de înscriere în învățământul primar, aceasta fiind supusă dezbaterii publice în urmă cu mai bine de două săptămâni.

Noutățile care apar în proiectul metodologiei de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021 fac referire la formarea claselor, după etapa de înscriere, care ar trebui să se facă ”după criterii transparente și nediscriminatorii”. Interpretările apărute în spațiul public imediat după lansarea dezbaterii ­pu­blice s-au conturat în jurul variantei repartizării alfabetice a elevilor pe clase sau prin tragere la sorți în ședință publică, organizată de școală, mai ales după ce Inspectoratul școlar al Municipiului București a anunțat că aceasta este soluția la care va recurge în acest an pentru a evita supraaglomerarea claselor la unele învățătoare sau la unele școli, considerate de elită, în detrimentul celorlalte. ”Încă nu am primit niciun document care să prevadă metodologia de înscriere în clasa pregătitoare pentru acest an. Pe noi nu ne interesează discuțiile ce au apărut în spațiul public și nu ne dăm cu părerea despre cum ar trebui să se facă înscrierile. Așteptăm metodologia și vom pune în aplicare tot ceea ce scrie în ea, respectând ordinele Ministerului Educației”, a declarat Gri­gore Bocanci, inspector școlar general.

Recomandările educatoarelor influențează masiv înscrierile la clasa pregătitoare

Practica la nivelul Sucevei, din ultimii ani, constă în rezervarea unui loc în clasa pregătitoare la o anumitășcoală sau la învățătoarea preferată de părinți cu minim un an înainte. Asfel că, la momentul actual, listele învățătoarelor ”de top” fie sunt complete, fie mai au foarte puține locuri vacante, iar părinții știu exact în ce clase vor fi înscriși copiii lor. ”Eu am un copil mai mare, în clasa a V-a, iar din toamnă băiatul va începe clasa pregătitoare. M-am interesat încă de anul trecut, cerând părerea educatoarei, dar și a învățătoarei copilului mai mare, care învățătoare ar fi mai potrivită pentru băiatul meu. Odatăce m-am decis la cine îl înscriu, am fost la școalăși l-am înscris pe lista doamnei învățătoare. Când am fost eu, acum aproape un an, mai avea doar patru locuri pe lista ei. La fel am procedat și în cazul copilului mai mare, când l-am înscris la școală”, ne-a spus Adriana C., mama unui băiețel de aproape 6 ani.

Dana M., din cartierul Ițcani, ne-a spus că ea a prins ultimul loc în clasa învățătoarei a cărei elevă a fost cu mulți ani în urmă, pentru care a optat pentru că are cele mai bune rezultate din școala din oraș pe care a vizat-o pentru copilul ei. La fel au procedat sute de alți părinți, fiecare având anumite preferințe fie pentru școală, fie pentru învățătoare. Din păcate, unele școli au de suferit din această cauză, pentru că nu reușesc să-și realizeze clasele propuse sau le revin elevi nu tocmai bine pregătiți care nu au mai prins locuri în alte unități școlare. Învățătoarele susțin că factorul decizional în acest sens sunt, de fapt, educatoarele sau grădinițele din preajma școlilor. ”O școală ca <Miron Costin> are asigurate efectivele de elevi și, implicit, cifra de școlarizare, din moment ce este situată lângă două mari grădinițe, cu foarte mulți preșcolari. La fel și în cazul școlii nr. 9, care are două grădinițe în apropiere, de unde îi vin an de an elevi la clasa pregătitoare, iar în preajma școlii nr. 1 sunt trei grădinițe. Educatoarele trimit părinții doar la școlile din vecinătatea lor, iar nouă ne vin copii cu probleme de comportament sau mai slab pregătiți, care nu au mai prins locuri la celelalte școli” ne-a spus o învățătoare din Suceava care predă într-o unitate școlară care anul trecut nu și-a realizat planul de școlarizare în urma înscrierilor pentru clasa pregătitoare.

Planul de școlarizare la clasa pregătitoare pentru anul școlar în curs avea prevăzute 352,17 formațiuni de studiu, pentru 7.010 elevi. Cele mai multe clase, cinci la număr, au fost solicitate de către școlile gimnaziale ”Miron Costin” și ”Ion Creangă” și la Liceul Tehnologic ”Ştefan cel Mare” Cajvana. În urma primei etape de înscriere au fost admiși 6.132 de elevi, iar la a doua etapă alți 141 de copii au fost înscriși, rămânând astfel 737 de locuri neocupate, printre care și câteva zeci la școlile generale din municipiul Suceava. Cele mai multe înscrieri s-au înregistrat la Şcoala ”Miron Costin” din cartierul Burdueni, fiind suplimentat numărul de clase de la 5 la 6, iar numărul total al elevilor cuprinși a crescut de la 125 la 180.

Potrivit metodologiei de înscriere în clasa pregătitoare, copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, pot fi înscriși în alte unități școlare pe locurile rămase libere, după înmatricularea înscrișilor din circumscripție. (Oana NUȚU)