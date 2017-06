CSM Bucovina a câștigat medaliile de aur în Divizia Națională de rugby

Echipa suceveană a promovat pe prima scenă a rugbyului românesc, după ce s-a impus sâmbătă, pe stadionul “Arcul de Triumf”, în fața celor de la CS Năvodari, cu scorul de 26-25, în finala Diviziei Naționale u CSM Bucovina și-a adjudecat trofeul după ce a remontat un handicap de 14 puncte. Sabin Crețu a adus victoria formației sucevene cu zece minute înainte de final. “E o bucurie mare pentru întreg sportul sucevean”, a declarat antrenorul Constantin Vlad, care se retrage din rugby după o carieră de 46 de ani ca jucător și antrenor la CSM Bucovina

CSM Bucovina Suceava a revenit pe prima scenă a rugbyului românesc după șapte ani petrecuți în eșalonul secund. Echipa antrenată de Constantin Vlad și-a asigurat un loc în viitorul sezon al SuperLigii, după ce s-a impus sâmbătă, în finala Diviziei Naționale, cu scorul de 26-25, în fața celor de la CS Năvodari, într-o partidă desfășurată pe stadionul “Arcul de Triumf” din București.

Favorită la câștigarea trofeului, gruparea dobrogeană a început în forță finala din Capitală, reușind să deschidă scorul încă din minutul 5, după o acțiune colectivă fina­lizată cu eseu de Cătălin Nicolae. CSM Bucovina a reacționat prompt și a preluat conducerea cu 6-5 în urma a două lovituri de pedeapsă transformate de Sabin Crețu.

CS Năvodari a avut inițiativa după jumătatea primei reprizei și a luat un ecart de 14 puncte după ce Marian Niță și Constantin Gheară au culcat balonul în terenul de țintă, iar Nicu Ignea, cu o transformare și o lovitură de pedeapsă, a modificat tabela la

20-6.

Impulsionați de căpitanul Stefan Stefaroi și un om în plus pe teren, după un cartonaș galben încasat de tabăra dobrogeană, rugbyștii suceveni au încheiat repriza într-o ofensivă ce a avut ca finalizare un eseu semnat de Dragoș Manole. Sabin Crețu l-a transformat de pe con, iar CS Năvodari a intrat la pauza cu un avantaj de 20-13.

Trupa antrenată de Constantin Vlad a rămas la fel de incisivă și în startul părții secunde, când Constantin Nichiforiuc a reușit un nou eseu, dar Sabin Crețu a ratat șansa egalării dintr-o poziție dificilă.

CS Năvodari și-a refăcut ecartul de șapte puncte de la pauză printr-o încercare semnată de Mihai Comănici, dar sucevenii nu au renunțat la luptă la scorul de 25-18 în favoarea echipei dobrogene.

Astfel, după o margine în apropierea buturilor adverse, Andrei Varvaroi a reușit al treilea eseu al formației sucevene și a redus diferența la 23-25. Sabin Crețu a ratat transformarea, dar s-a revanșat în minutul 70, când a fructificat o lovitură de pedeapsă prin care CSM Bucovina a preluat conducerea pe tabelă la 26-25.

In ultimele zece minute, extreme de tensionate, defensiva suceveană a rezistat eroic, iar CSM Bucovina a reușit să cucerească în premieră titlul de campioană al Diviziei Naționale.

CSM Bucovina Suceava a mizat în meciul de sâmbătă pe următorul lot de jucători: Octavian Scolobiuc, Alexandru Scolobiuc, Ioan Covaliu, Stefăniță Rusu, Lucian Preutescu, Andrei Drelciuc, Constantin Varvaroi, Constantin Nichiforiuc, Dragos Manole, Marcel Crețuleac, Andrei Manole, Andrei Custrin, Stefan Stefaroi (cpt.), Sabin Crețu, Alin Elisei, Constantin Strugariu, Iulian Câtea, Lucian Zup, Bogdan Rusu, Andrei Varvaroi, Ioan Florea, Vasilică Ivanov și Mohamed Amine Lahiani. Antrenor: Constantin Vlad.

”E o bucurie mare pentru întreg sportul sucevean. Chiar dacă este vorba de divizia a doua, faptul că am câștigat campionatul este o mare performanță ținând cont de investiile care s-au făcut și de faptul că suntem totuși amatori. Ii felicit pe băieți pentru că au respectat la minut programul pe care l-am stabilit înaintea meciului și au fost disciplinați tactic în teren. Chiar am rămas plăcut surprins că, la final, am fost felicitați și de cei de la CS Năvodari”, a declarat antrenorul Constantin Vlad, care a ținut să mulțumească primarului Ion Lungu, Consiliului Local Suceava și tuturor celor care au sprijinit activitatea echipei de rugby pe parcursul ultimului sezon.

Constantin Vlad se retrage în plină glorie, după 46 de ani petrecuți în rugbyul sucevean

Constantin Vlad se va retrage în plină glorie din rugby, după aproape 46 de ani petrecuți în tricoul și mai apoi pe banca echipei sucevene. “Am intrat pe ușa din față în rugbyul sucevean și tot pe ușa din față am vrut să ies. Am vrut să mă retrag într-un moment plăcut. In rest, îI las pe ceilalți să-mi aprecieze munca la Suceava. Dacă am făcut bine sau dacă am făcut rău”, a adăugat Vlad.

CSM Bucovina și-a asigurat un loc pe tabloul viitorului sezon al SuperLigii, dar înscrierea sucevenilor în primul eșalon depinde mult de aportul autoritățile locale. “Avem dreptul să ne înscriem în SuperLigă, dar asta nu mai depinde de antrenor sau jucători. Am vrut să demonstrăm că se muncește serios și că Suceava este un izvor nesecat de talente pe harta rugbyului românesc. Mai departe depinde autorități și de conducerea clubului CSM. E decizia lor în ce eșalon va juca echipa din toamnă”, a conchis Constantin Vlad.

Primăria și Consiliul Local Suceava au alocat în acest an un buget de 175.000 de lei pentru echipa de rugby. (Dănuț CHIDOVET. Foto: super-liga.ro)