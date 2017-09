Criză de medici cardiologi în spitalele sucevene

Spitalele din Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc nu au niciun medic cardiolog. La Spitalul Municipal Rădăuți lucrează un singur cardiolog. Cardiologii de la Spitalul Județean fac față cu greu afluxului mare de pacienți pentru că, în lipsa medicilor specialiști în spitalele din județ, cazurile sunt direcționate către spitalul din Suceava. In cea mai mare unitate spitalicească din județ își desfășoară activitatea zece medici cardiologi, dintre care trei au contract de colaborare și fac doar gărzi

Spitalul Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava se luptă zi de zi cu un aflux mare de pacienți și cu un număr mic de medici care pot asigura asistența medicală la specialitatea Cardiologie. În cadrul unității spita­licești își desfășoară activitatea zece medici cardiologi, dar dintre aceștia doar șapte se ocupă propriu-zis de pacienții internați pe secție, trei dintre ei fiind angajați cu contract de colaborare pentru a face doar gărzi. Lipsa acută de medici cardiologi în județ pune din ce în ce mai multă presiune pe cei de la Spitalul Județean, volumul de muncă fiind foarte mare, aceștia trebuind să se împartă pe secție, ambulatoriu și în Unitatea de Primiri Urgențe. Este o muncă la foc continuu, iar specialiștii fac față cu greu solicitărilor. Din cauza deficitului de cardiologi, sucevenii cu afecțiuni cardiace așteaptă și mai mult de o lună ca să beneficieze de o investigație de specialitate. “Din datele statistice reiese că un medic consultă, în medie, 25 de persoane de zi și internează aproximativ zece. In Unitatea de Primiri Urgențe ajung zilnic aproximativ 30 de pacienți care necesită consult cardiologic”, ne-a declarat inginerul biomedical Dragoș Vicoveanu, purtător de cuvânt la Spitalul Județean Suceava. Sunt externați, în medie, 150-180 de pacienți lunar, iar într-un an, numărul externărilor depășește cifra de 2.000 de pacienți. Secția de Cardiologie din cadrul spitalului sucevean însumează 60 de paturi cu tot cu compartimentul de Terapie Intensivă. Volumul de muncă este atât de mare deoarece, exceptând Spitalul Municipal Rădăuți, unde există un singur medic cardiolog, în unitățile spita­licești din județ nu este acoperită această specialitate. “Pacienții vin din tot județul, specialitatea este foarte căutată, este cabinetul cel mai solicitat din ambulatoriu”, a completat purtătorul de cuvânt al spitalului sucevean.

S-a ajuns în această situație deoarece în județ mai este un singur medic cardiolog, care își desfășoară activitatea la Spitalul Municipal Rădăuți. “Facem față cu greu, patologia este una numeroasă. Reușim să acoperim aproximativ 70% dintre solicitări. Doamna doctor muncește foarte mult și aleargă zilnic între secție, policlinică și urgențe. Avem promisiuni că vom avea un al doilea cardiolog din 2019. Este vorba despre un rezident care sperăm că nu se va răzgândi”, ne-a declarat managerul Spitalului Rădăuți, Traian Andronachi. Unitatea spitalicească din Vatra Dornei nu are niciun medic cardiolog, toate cazurile fiind direcționate către Spitalul Județean. “Nu avem medic specialist cardiolog de aproape trei ani, dar, chiar dacă ar fi, aparatura existentă nu ne-ar permite să rezolvăm cazurile grave. Avem nevoie de medici pe aproape toate specialitățile”, am aflat de la medicul Cristian Rusu, directorul medical al Spitalului Vatra Dornei. Situația este la fel de gravă și la Spitalul din Câmpulung Moldovenesc, doar că aici există speranță că începând cu data de 1 ianuarie 2018 va lucra un medic rezident. “Nu avem medic cardiolog, dar așteptăm de la anul un rezident care este în an terminal. Sperăm să vină pentru că în total avem 14 posturi blocate, pentru diferite specialități, pentru medici rezidenți. Anul acesta nu am mai dat niciun post pentru ­e­xamenul de rezidențiat, am organizat concurs pentru posturile vacante, dar din nefericire tot nu am găsit un cardiolog”, ne-a declarat Cătălin Săndulescu, ­ma­nagerul Spitalului Câmpulung Moldovenesc. (Cristina RUSTI)