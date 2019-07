Creştere semnificativă a numărului de vizitatori la Cetatea de Scaun a Sucevei

Având în vedere că de fiecare datăîn semestrul al doilea al anului sunt mai mulţi vizitatori decât în prima jumătate şi o creştere spectaculoasă s-a înregistrat în primele şase luni ale anului la celălalt obiectiv învecinat Cetăţii, Muzeul Satului Bucovinean, nu este exclus ca în acest an să fie înregistrat un număr de vizitatori mai mare decât anul trecut

Numărul vizitatorilor la Cetatea de Scaun, Muzeul Satului şi Hanul Domnesc e crescut în prima jumătate a acestui an faţă de perioada similară a anului precedent. Conform unei informări a numărului de vizitatori la obiectivele Muzeul Bucovinei, a rezultat căîn perioada 1 ianuarie – 30 iunie a.c. au vizitat Cetatea de Scaun a Sucevei 82.441 de persoane, în creştere cu 9.501 faţă de intervalul de timp similar din anul 2018. Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a ţinut să precizeze că abia în cea de-a doua jumătate a anului, cu precădere în luna august, numărul de vizitatori creşte şi de fiecare datăîn cel de-al doilea semestru al anului numărul vizitatorilor este mai mare decât în cel dintâi. Dovadăşi faptul că dacăîn primul semestru al anului trecut numărul vizitatorilor de la Cetatea de Scaun a Sucevei a fost de 71.940, la finele anului au fost „contabilizaţi” 193.524 de vizitatori, ceea ce înseamnă căîn cea de-a doua jumătate a anului trecut au fost 121.584 de vizitatori. Practic, în prima jumătate a anului trecut numărul vizitatorilor de la Cetatea de Scaun a Sucevei a fost de aproape 60% raportat la cel din cea de-a doua jumătate. Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a precizat că sunt semnale că numărul vizitatorilor de la Cetatea de Scaun va fi de asemenea semnificativ mai mare în a doua jumătate a acestui an faţă de prima jumătate şi nu exclude ca numărul vizitatorilor din 2019 săîl depăşească pe cel din 2018. De asemenea, Emil Ursu a precizat cădeşi numărul vizitatorilor de anul trecut de la Cetatea de Scaun a fost unul considerabil, din cauza condiţiilor meteo nu tocmai prielnice în unele zile din perioada de vârf s-a înregistrat o scădere faţă de 2017. În funcţie de condiţiile meteo din cea de-a doua jumătate a anului, este posibil ca numărul vizitatorilor de la Cetatea de Scaun să fie aproape de cel din 2017 sau chiar peste acesta. Semnalele favorabile vin şi de la Muzeul Satului unde numărul vizitatorilor din prima jumătate a anului 2019 este 11.497 mai mare faţă de cel din perioada similară a anului trecut când s-au înregistrat doar 18.411 vizitatori. Având în vedere că aceste două obiective sunt învecinate, estimările privind creşterea numărului de vizitatori din acest an sunt verosimile. (D.P.)