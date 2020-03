Creștere cu peste 148% a numărului suplinitorilor necalificați în unitățile școlare din județul Suceava

In acest an școlar, există 7.813 norme, fiind angajate 7.370 de cadre didactice, dintre care 6.060 sunt titulare pe post, iar 1.310 sunt suplinitori. In cazul suplinitorilor cu studii necorespunzătoare postului numărul acestor a crescut in acest an cu 148,57%, în această categorie intrand atât persoane care nu au experiență didactică, cât și profesori titulari pe alte specializări decât cea pentru care au primit catedră

În cadrul Reuniunii semestriale a mana­gerilor unităților școlare din județul Sucea­va, care a avut loc ieri, inspectorii școlari din cadrul Inspectoratului Şcolar Județean (IŞJ) Suceava au vorbit despre managementul resurselor umane. În anul școlar 2019-2020, la nivelul județului Suceava se înregistrează o scădere cu 1,12% a normelor didactice și o scădere de 5,56% a numărului cadrelor didactice. În acest an școlar, există 7.813 norme, fiind angajate 7.370 de cadre didactice, dintre care 6.060 sunt titulare pe post, iar 1.310 sunt suplinitori. Făcând referire la aceștia, din centralizarea datelor din evidențele IŞJ Suceava a reieșit o creștere alarmantă a numărului suplinitorilor necalificați/ cu studii superioare necorespunzătoare postului.

”Dacă ne referim la evoluția normelor didactice, comparativ cu anul școlar 2018-2019, observăm că au scăzut cu 1,12%, numărul cadrelor didactice cu 5,56%, al celor didactice auxiliare cu 2,68%. La personal nedidactic, numărul a crescut cu 2,57%, la personal didactic titular a scăzut cu 6,6%, la suplinitori calificați numărul a scăzut cu 1,4%, la suplinitori cu studii superioare necorespunzătoare postului numărul a crescut cu 148,57%, iar la suplinitori în curs de calificare a scăzut cu 65,08%”, a relatat inspectorul școlar general Grigore Bocanci în prezen­tarea Calității învățământului sucevean, făcând referire la managementul resurselor umane în anul școlar 2019-2020, semestrul I.

În urmă cu o lună de zile, inspectorul general adjunct Ioan Puiu, responsabil cu managementul resurselor umane, a explicat că, în cursul verificării cadrelor didactice din județ, odată cu începerea mișcării personalului didactic, a descoperit că în învățământul sucevean există prea mulți necalificați, în condițiile în care atât la examenul de titularizare, cât și la cel de suplinire există concurență. ”Şi unul singur dacă ar fi, tot nu mi se pare normal ca în anul 2020 elevii noștri să fie educați de unii care nu sunt specializați în domeniul de activitate, în condițiile în care avem concurență pe posturi la examenele de titularizare și suplinire”, declara atunci inspectorul Puiu.

Conform metodologiei mișcării personalului didactic, necalificații primesc posturile care rămân neocupate în urma ședințelor publice de repartizare pentru suplinire calificată. În această încadrare, de personal cu studii necorespunzătoare/ necalificat, intră atât persoane care nu au experiență didactică, cât și profesori titulari pe alte specializări decât cea pentru care au primit catedră. (Oana NUȚU)