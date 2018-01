Creștere alarmantă a numărului de cazuri de rujeolă în Suceava

Numărul cazurilor de rujeolă înregistrate în această lună este îngrijorător de mare comparativ cu întreg anul trecut. Dacă pe tot parcursul anului 2017 au fost confirmate în județ trei cazuri de rujeolă, fără complicații, de la începutul anului s-au înregistrat deja 24 de cazuri, unul dintre pacienți decedând

De la începutul acestui an s-a înre­gistrat o creștere alarmantă a numărului cazurilor de rujeolă. Dacă pe tot parcursul anului trecut, la nivelul județului nostru au fost confirmate doar trei cazuri, în prima lună a acestui an au fost diagnosticați cu acest virus 24 de suceveni, numărul bolnavilor de rujeolă crescând dramatic de la o săptămână la alta. In prima săptămână din ianuarie erau șase copii diagnosticați cu rujeolă, numărul pacienților dublându-se în săptămâna următoare, pentru ca acum, la sfârșitul lunii, să fie 24 de cazuri. «De la începutul anului și până în prezent s-a înregistrat un număr de 24 de cazuri de rujeolă în județul Suceava», a declarat Bianca Bighiu, purtătoare de cuvânt în cadrul Direcției de Sănătate Publică Suceava. Din păcate, toți pacienții sunt copii nevaccinați, cu vârste între șapte luni și un an și trei luni, la aceștia adăugându-se și un băiețel în vârstă de doi ani care a decedat. Reprezentanții DSP fac în continuare apel către părinți să respecte calendarul de vaccinare ROR pentru sănătatea copiilor.

După cum informează Institutul Național de Sănătate Publică, “numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România, raportate până la data de 26.01.2018 este 10.559, din care 38 de decese. Cel de-al 38-lea deces datorat rujeolei, confirmat serologic, a fost raportat la un copil cu retard psihomotor în vârstă de doi ani, sex masculin, nevaccinat, din județul Suceava. In perioada 20 – 26.01.2018 au fost raportate încă 50 de cazuri nou confirmate în 13 județe și în munici­piul București”.

Rujeola este o boală respiratorie severă, podusă de un virus, foarte contagioasă și, uneori, mortală. Rujeola debutează ca o răceală banală cu febră mare, secreții nazale, ochi înroșiți și erupție măruntă. Aceasta începe pe pielea feței și a capului și se extinde apoi pe restul corpului”. Starea ­ge­nerală a bolnavului este profund alterată. Complicațiile rujeolei sunt frecvente și grave. Unul din patru copii ajunge la spital din cauza gravității bolii, unul din 1.000 de cazuri prezintă inflamație a creierului, ce poate duce la deteriorarea funcției lui și unul sau două cazuri din 1.000 se pot solda cu deces, în ciuda celor mai bune îngrijiri medicale. O persoană bolnavă poate infecta nouă din zece persoane cu care intră în contact. Riscul este major pentru copiii mai mici de nouă luni, care nu pot fi vaccinați și care, dacă se îmbolnăvesc, pot avea forme grave ale afecțiunii. O categorie vulnerabilă o reprezintă și femeile însărcinate, care riscă avort sau naștere prematură în situația în care nu au protecție prin boală anterioară sau prin vaccinare. Si fătul poate fi afectat de virus. Cele mai afectate categorii sunt bebelușii și copiii cu vârsta de până la cinci ani, în rândul cărora au fost înregistrate și cele mai multe decese. Cazuri de rujeolă, soldate inclusiv cu decese, s-au înre­gistrat și la adulți. In aceste cazuri, decesele au intervenit, în general, pe fondul complicațiilor, la persoane care sufereau și de alte afecțiuni.

Campania de vaccinare cu vaccinul ROR se adresează copiilor cu vârste între nouă luni și nouă ani, care nu s-au îmbolnăvit până acum de rujeolă. In momentul în care copilul ajunge bolnav la medic, vaccinarea nu mai este permisă. (Cristina RUSTI)