Crasa indiferență care lasă zeci de mii de elevi suceveni fără corn în pauza mare

Cu grija doar la festivaluri, poze și excursii, funcționărimea din Consiliul Județean a reușit o premieră nemaiîntâlnită în județul Suceava – licitația pentru cornul care trebuie distribuit elevilor a fost anulată. Dacă pentru lapte contractul a fost semnat cu Dorna Lactate, în ce privește cornul procedura de licitație a fost anulată întrucât singura asociere care a depus o ofertă nu a răspuns în timp util solicitării Consiliului Județean de a oferi anumite clarificări tehnice. In ciuda motivelor birocratice invocate de administrația județeană, este datoria sa, mai ales în cazul unui singur ofertant, să deruleze procedurile din timp, pentru a nu lăsa elevii fără gustare, mai ales că pentru unii dintre ei aceasta reprezinta principala masa din zi. Cel mai devreme, contractul va putea fi semnat la finalul lunii octombrie, cornurile urmând a fi distribuite undeva în luna noiembrie, doar în condițiile în care nu vor apărea alte probleme și nu vor exista contestații. Evident, nimeni nu este găsit vinovat sau tras la răspundere pentru această bulibășeală, nici funcționarii din CJ și nici asocierea de firme Mopan, Parisienne a la Vys Fălticeni, Buzdea Com Fălticeni și Sava Cazac SNC Broșteni, care n-a răspuns la timp la solicitările necesare finalizării licitației. Cinic involuntar, vicele Viorel Seredenciuc le spune copiilor lăsați fără corn că n-au a se plânge de nimic, pentru că, până acum, județul Suceava a dat întotdeauna la timp cornul și laptele, pe când în multe județe au fost mai tot timpul probleme

Programul “Laptele și cornul” va continua la începutul noului an școlar la Suceava fără corn. Situația se datorează unei crase lipse de interes atât din partea autorității contractante, în acest caz Consiliul Județean Suceava, cât și din partea ofertantului – asocierea formată din Mopan Suceava, Parisienne a la Vys Fălticeni, Buzdea Com Fălticeni și Sava Cazac SNC Broșteni. Astfel, din cauza faptului că ofertantul nu a răspuns în termenul legal la solicitarea venită din partea contractantului de a oferi anumite clarificări în ceea ce privește oferta tehnică, licitația a fost anulată și a trebuit reluată. Cel mai devreme, contractul va putea fi semnat la finalul lunii octombrie, doar în condițiile în care nu vor apărea alte probleme și nu vor exista contestații. In aceste condiții, în cel mai bun caz, cornurile vor ajunge pe băncile elevilor în luna noiembrie.

Cu toate că la o primă vedere situația nu este tocmai una gravă, din păcate, în România, din cauza situației financiare precare a multor familii, unii elevi merg la școală sperând că primesc aceste alimente. Unii dintre ei adună inclusiv cornurile colegilor, pe care aceștia nu le mănâncă, iar apoi le duc fraților mai mici, care nu merg la școală. In aceste condiții, poveștile Consiliului Județean și ale asocierii care a depus oferta pentru această licitație rămân lipsite de valoare. Nici motivările de natură birocratică nu pot fi justificatoare, în condițiile în care este responsabilitatea administrației județene să desfășoare procedurile necesare pentru a asigura acest sprijin elevilor.

In anul școlar trecut învățau în școlile din județ 119.076 elevi și preșcolari. Cu unele diferențe datorate unui număr mai mare sau mai mic de înscriși comparativ cu numărul celor care au ieșit de pe băncile școlilor, aproximativ același număr de elevi sunt așteptați să înceapă școala pe 11 septembrie.

“Am început din nou procedurile pentru corn și sperăm ca la sfârșitul lunii octombrie să avem adjudecat un câștigător. Noi nu avem nicio vină că s-a anulat. Singurul ofertant care a fost n-a răspuns la o clarificare în termenul stabilit de lege și conform legii nu se poate lua în conside­rare niciun răspuns la o clarificare după termenul stabilit de lege. Suntem obligați să reluăm licitația.

Nu se va da corn până când nu va fi desemnat un câștigător. Procedura a fost reluată de a doua zi. După ce s-a anulat, s-a acordat un termen de contestație privind anularea și n-a contestat nimeni faptul că s-a anulat prima procedură, deci clar cei care au greșit și-au asumat. S-a reluat procedura și este în desfășurare acum, doar că așteptăm să vedem ce se întâmplă cu normele. Din ce am aflat de la colegii mei de la achiziții, județul Suceava a dat întotdeauna la timp cornul și laptele. Multe județene nu au dat produsele chiar de la început de an școlar, tocmai din cauza procedurilor de atribuire. Vom da, în schimb, lapte, pentru care a fost deja semnat contractul cu firma Dorna Lactate”, a declarat ieri vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Viorel Seredenciuc.

Contractele pentru furnizarea laptelui și cornului se încheie pe o perioadă de un an, licitația reluându-se la începutul fiecărui an școlar. Nu putem contesta faptul că procedurile legale trebuie respectate, însă având în vedere faptul că este vorba despre asigurarea unui minim de alimente unora dintre elevii suceveni și fiind vorba de o singură ofertă, poate că s-ar fi putut proceda în așa fel încât să nu se ajungă la anularea licitației, anunțând ofertantul și pe o altă cale că este nevoie de clarificări în ceea ce privește oferta depusă la această licitație.

Cert este că, în buna tradiție a licitațiilor ratate, trucate sau anulate de la CJ Suceava, nimeni nu este considerat niciodată vinovat de aceste situații. Specializați în raportări umflate pe la chermeze inutile și cu bugete exagerate, cei mai mulți dintre funcționarii de la Consi­liul Județean au devenit de-a lungul timpul experți în a pasa vina de la unul la altul. Si șefii lor la fel. Cel mai probabil și în acest caz nimeni nu va fi tras la răspundere pentru această bâlbă, nici de la CJ, nici de la asocierea de firme Mopan – Parisienne a la Vys Fălticeni – Buzdea Com - Sava Cazac. După scenariul cunoscut foarte bine, când licitația va ajunge în sfârșit la final, la Consiliul Județean se va organiza o conferință de presă, iar șefimea instituției, alături de patronii brutari, va spune sucevenilor că “s-a muncit, s-a intervenit, personal, și s-a rezolvat ­pro­blema spinoasă a cornului destinat elevilor bucovineni”. Cum însă, probabil, zăpada va fi deja de 3-4 palme, amărâtele de cornuri vor ajunge la elevi după încă alte câteva săptămâni.

Patru școli sucevene propuse pentru a face parte dintr-un program pilot prin care elevilor li se distribuie zilnic o masă caldă

Programul “Cornul și laptele”, la care începând cu anul școlar 2014-2015 au fost adăugate și merele, este perfectibil, iar aceste alimente reprezintă un sprijin pentru familiile defavorizate, care fac eforturi pentru a-și trimite copiii la școală.

Ministerul a anunțat implementarea, pe parcursul anului școlar trecut, a unui program-pilot prin care elevilor din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat să le fie distribuită zilnic o masă caldă sau un pachet alimentar, astfel încât să fie redus riscul de abandon școlar. Conform unui proiect de hotărâre de guvern care s-a aflat în dezbatere publică până pe 24 august, programul-pilot ar urma să fie extins la 100 de unități de învățământ.

Conform proiectului publicat pe site-ul edu.ro, în anul școlar 2016-2017, a fost implementat Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat. Anterior ­pro­punerii proiectului de act normativ, Ordonanța de urgență s-a aflat în dezbatere publică. În prezent, în elaborarea proiectului de act normativ s-au avut în vedere propunerile formulate la momentul acela, precum și cele primite de la organismele implicate în implementarea programului.

După cum se arată în textul propunerii de hotărâre de guvern, extinderea programului a venit ca urmare a: situației identificate la nivelul sistemului educațional preuniversitar de creștere rapidă și alarmantă a numărului de elevi aflați în situație de eșec școlar și a numărului elevilor care abandonează școala, situații direct corelate cu condițiile climaterice și de mediu defavorabile; ținând cont de numărul mare de preșcolari și de elevi care de la domiciliu până la școală au de străbătut distanțe foarte mari și nu pot frecventa activitățile educaționale curriculare sau extracurriculare, deoarece nu au asigurată masa de prânz la școală; particularităților de mediu și climaterice specifice României și condițiilor de locuire care impietează asupra capacității multora dintre familiile din medii defavorizate de a susține școlarizarea copiilor lor și care impun cu celeritate implementarea unor măsuri de sprijin; contextului în care a fost nevoie să se instituie cu celeritate măsuri de remediere a situației cu iminență de agravare, România riscând să nu își realizeze obiectivul asumat; asigurarea echității în participarea la educație – obiectiv derivat din statutul de membru al Uniunii Europene; necesității unei intervenții corecte și viabile în sensul situației identificate, printr-o etapă–pilot, de evaluare a măsurii instituite.

In vederea extinderii programului, Ministerul Educației a solicitat inspectoratelor școlare județene să propună unități de învățământ în care să fie implementat programul. La nivelul județului Suceava au fost propuse patru unități de învățământ: Scoala din Moldova Sulița, Scoala Gulia Dolhasca, Scoala Pătrăuți și Scoala Ulma, urmând din lista de propuneri să fie alese școlile care vor participa la program. (Alexandra IONICA)