“Crăciun în Bucovina”, rezervat încă din vară de către “stranierii” din sudul țării

Prețurile pe care le plătesc pentru un Crăciun în Bucovina sunt între 1.100 și 1.800 de lei/ persoană, pentru sejururi de 3-4 nopți și primesc pensiune completă sau demipensiune, plus cina festivă din prima seară de Crăciun, cu bucate tradiționale alese și băuturi de casă, muzică live și plimbări cu sania trasă de cai sau acces la Spa, în funcție de unitatea de cazare aleasă. O pensiune sau cabană cu 8-11 camere se închiriază cu sume între 120 și 180 lei/ noapte/ cameră, pentru minim 3 nopți, fără masă sau alte servicii incluse

Turiștii interesați să își petreacă sărbătorile de iarnă în zona Bucovinei, sunt foarte atenți când vine vorba despre alegerea pachetelor de Crăciun și, pentru a fi siguri că au un loc asigurat la pensiunea favorită, se grăbesc să facă rezervările încă din lunile de vară. Clienții fideli care aleg an de an pachetele ”Crăciun în Bucovina” sunt românii din sudul țării, care muncesc în străinătate și care apreciază tradițiile și obiceiurile noastre ca fiind fără egal, dar sunt și iremediabil îndrăgostiți de mâncarea noastră, după cum povestesc administratorii pensiunilor din Humor, Voroneț, Dorna Arini, Cacica, Pojorâta, Vatra Dornei. Cea mai apreciată tradiție este tăierea porcului, dar și colindele și festivalurile de datini și obiceiuri îi atrag și îi sensibilizează pe turiștii ce calcă pragurile pensiunilor bucovinene an de an.

Primele care și-au epuizat locurile de cazare sunt pensiunile din Humor, unde rar mai găsești o gazdă cu posibilitatea de a primi turiști în perioada 23-27 decembrie. Voroneț, Mănăstirea Humorului, Frasin, Vama, Dorna Arini, Cacica și Pojorâta sunt următoarele destinații în topul preferințelor turiștilor care optează pentru un Crăciun în Bucovina, iar locurile de cazare libere pot fi numărate pe degete, în timp ce telefoanele sună zi și noapte.

Ofertele seamănă foarte mult între ele, diferența constă în detaliile ce țin de programul artistic și posibilitățile de petrecere a timpului liber, în funcție de zona în care se află pensiunea pentru care optează turiștii.

Pensiunea Valeria din Voroneț oferă cazare cu demipensiune, iar pentru un sejur de 4 nopți tariful este de 1.850 lei/ persoană și include cina de bun venit, cina tradițională din Ajunul Crăciunului, cu vizita lui Moș Crăciun și colindători, cina festivă de Crăciun, cu muzică live, cină câmpenească, petrecere cu vin și țuică fiartă. Preparatele servite clienților sunt făcute în casă, cu specific bucovinean, și anume tochitură bucovineană, zacuscă, lapte acru, hribi cu smântână, usturoi și mămăliguță, sărmăluțe în oale de lut, murături asortate, salate, dulciuri din bucătăria tradițională, papanași, plăcinte poale-n brâu, iar băuturile, atât cele nealcoolice, cât și cele alcoolice sunt incluse la toate mesele din program. ”Din 20 de camere mai am cinci disponibile. Rezervările pentru Crăciun au început încă din luna mai, iar ca și clienți noi avem 99% români de-ai noștri, care muncesc în străinătate și vin la noi special pentru Crăciun. Mulți își aduc șefii sau colegii străini, le prezintă zona și tradițiile noastre și se arată foarte încântați. La noi vin în special persoane din sudul țării, dar avem clienți și din Maramureș și Sibiu. Le place în mod aparte mâncarea, care e foarte importantă pentru ei, apoi obiceiurile din zona noastră și au spus că la acest capitol nimeni nu ne egalează. Chiar dacă noi avem program artistic la pensiune, în sejurul lor de 5 zile merg în vizite prin localitățile din apropiere și participă la tot felul de evenimente, festivaluri special pentru a observa tradițiile de la noi”, a explicat Valeria Pintilie, administratorul Pensiunii Valeria. Aceasta a precizat că turiștii care au sunat pentru rezervarea unui sejur pentru Crăciun au întrebat deja despre ofertele pentru Paște, în scopul de a prinde locuri din timp.

Vizite la mănăstiri, săniuș, schi, tiroliană, plimbări cu sania trasă de cai – opțiuni pentru turiștii cazați la pensiunile bucovinene

Pensiunea Elegance din Mănăstirea Humorului și-a epuizat locurile într-o săptămână, imediat după ce a postat ofertele pentru sejurul de Crăciun, la începutul acestei luni. ”Am avut 35 de locuri ce s-au ocupat într-o săptămână, imediat după ce am postat ofertele pentru Crăciun. Clienții noștri sunt români, din sudul țării, în special grupuri de câte 2, 3 sau 4 familii, cu vârste între 28 și 60 și ceva de ani. Pentru Revelion mai avem doar câteva locuri și telefoanele sună zilnic. Chiar avem deja solicitări și pentru Paște”, a specificat Bogdan Macovei, reprezentantul Pensiunii Elegance din Mănăstirea Humorului. Astfel, pentru prețul de 1.400 lei/ persoană și un sejur minim de 4 nopți, cu demipensiune, turiștii cazați la această pensiune vor primi o cină de bun venit în data de 23 decembrie, în seara de Ajun vor împodobi bradul, vor împărți și primi cadouri, îl vor aștepta pe Moș Crăciun, în timp ce vor servi cina “în familia din Bucovina”, în prima seară de Crăciun vor avea parte de o cină festivă, iar în a doua seară o cină câmpenească cu balmoș la ceaun, scrijele, slăninuță, ceapă și brânză de burduf, grătare asortate cu murături și salate, toate cu muzică și voie bună.

Pe harta turismului bucovinean se alătură pensiunilor din topul preferințelor turiștilor și unitățile de cazare din Cacica, mai ales datorită poziționării în apropierea obiectivelor turistice cheie. și în această zonă ofertele operatorilor de turism pentru Crăciun au fost luate cu asalt încă din luna august, fiind vorba mai ales despre clienți fideli care cunosc deja serviciile incluse în astfel de sejururi, dar și prețurile pe care le au de plătit pentru sărbătorile de iarnă petrecute în mod tradițional în Bucovina. La Complexul Mărțișorul din Cacica oferta pentru Crăciun cuprinde un sejur de 4 nopți, la prețul de 1.200 lei/ persoană, fiind incluse masa festivă de Crăciun cu preparate din pește, brânzeturi, fripturi speciale, salate și murături asortate și dulciuri de casă, cina cu grătar în aer liber, cu pomana porcului, ceafă, mici, scrijele, plăcinte poale-n brâu, băuturile nealcoolice, cafea, țuică, afinată și vin. ”Suntem 95% ocupați pentru perioada Crăciunului. Avem de regulă clienții vechi, care revin an de an special pentru Crăciun. Spre exemplu, a rezervat sejururi pentru aceste sărbători un grup de 22 persoane, din sudul țării. Merg peste tot în zona noastră în vizită, pentru a vedea obiceiuri și tradiții. Când fac rezervarea întreabă din prima despre tăierea porcului, acest obicei îi interesează cel mai tare, dar ei spun că le place totul la noi de aceea și revin de fiecare dată”, ne-a spus reprezentantul Complexului turistic Mărțișorul Cacica.

Ca variante pentru petrecerea timpului liber în apropierea pensiunilor bucovinene, turiștii au la dispoziție săniuș, schi, tiroliană și trasee cu obstacole, plimbări cu sania trasă de cai, închirieri ATV-uri, vizitarea mănăstirilor Moldovița, Sucevița, Putna, Arbore, Mănăstirea Humorului, Salina Cacica, Muzeul ouălor încondeiate și plimbări cu Mocănița de la Moldovița.

Închirierea unei pensiuni ajunge între 120 și 180 lei/ noapte, fără masă

Stațiunea Vatra Dornei nu este la fel de căutată ca pensiunile din Gura Humorului, însă turiștii sunt atrași de zonă în special datorită pârtiilor. Aici locurile de cazare sunt ocupate deja în proporție de 50%, însă sunt și hoteluri sau pensiuni care nu mai au ce oferi turiștilor care sună în speranța de a prinde locuri pentru sărbătorile de iarnă. Una din unitățile de cazare care se bucură de atractivitate și are o oarecare clientelă formată este Hotel Bradul, unde un sejur de 3 nopți, în perioada 24-27 decembrie, ajunge la 2.200 lei pentru 2 persoane cazate într-o cameră dublă. Oferta include cazare cu mic dejun, prânz și cină tip bufet timp de două zile și o cină festivă în prima seară de Crăciun, cu meniu tradițional, orchestră, cadouri de la Moș Crăciun pentru toți oaspeții, spectacol “Datini și obiceiuri” și acces la centrul Spa. ”Noi avem trei ani de când petrecem Crăciunul la Hotel Bradul și ne place foarte mult, iar de când cu tichetele de vacanță ne e mai ușor și să ne plătim biletele, pe care le rezervăm din timp. Copiii noștri sunt mari, au planuri cu prietenii lor de sărbători, așa că noi ne luăm bilete din timp pentru Vatra Dornei. Ne place tot, de la cazare, mâncare și centrul Spa, până la petreceri, muzică și mai ales oamenii pe care îi întâlnim acolo”, ne-a destăinuit Elena Codruș, din Suceava.

Prețurile la pensiunile din Vatra Dornei sunt comparabile cu cele din zona Humorului, iar serviciile incluse în pachet sunt cam aceleași. Astfel, la Pensiunea Siady, un sejur de 4 nopți costă 1.240 lei/ persoană, cu demipensiune, masă festivă de Crăciun și acces la piscină. ”Noi avem jumătate din locuri ocupate, iar turiștii care au făcut rezervare pentru acest Crăciun sunt din toată țara, în special români plecați la muncă în străinătate. Au făcut rezervările încă din luna august și vin la noi pentru că le plac obiceiurile și tradițiile în mod aparte”, ne-a spus reprezentantul pensiunii Siady din Vatra Dornei.

O variantă agreată în special de suceveni, și mai puțin de turiștii din celalalte zone ale țării care aleg ca destinație pentru sărbătorile de iarnă Bucovina, o reprezintă închirierea unei unități de cazare pentru câteva zile în zonele de munte. În acest caz costurile sunt mai mici pentru grupurile mai mari, pentru că o pensiune sau cabană se închiriază cu sume între 120 și 180 lei/ noapte, pentru minim 3 nopți. În funcție de zonă și facilități, turiștii pot închiria o pensiune în Moldova Sulița, pentru 8 persoane, cu 6.000 lei pentru 3 nopți sau o pensiune în Pojorâta, pentru 22 persoane, cu suma de 12.000 de lei. Cei care optează pentru această variantă sunt grupuri care preferă să vină de acasă cu mâncărurile tradiționale pregătite în prealabil și cu toate cele necesare pentru grătare în aer liber. În această perioadă, astfel de oferte încă se mai găsesc, însă mare atenție la detalii precum zona în care se află pensiunea și facilitățile puse la dispoziție, căci prețurile mici presupun și compromisuri mari. (Oana NUȚU)