Coronavirus, Suceava, VINERI: 161 de persoane in carantina, 2.086 in autoizolare

Conform Institutului National de Sanatate Publica, numarul sucevenilor aflati vineri, la 0ra 13.30, in carantina a crescut la 161, de la 144 cati erau acum 24 de ore.

In acelasi timp, numarul persoanele aflate in autoizolare pentru ca au revenit din strainatate sau au intrat in contact cu acestea se ridica vineri la 2.086, de la 1.614 cate erau joi.

In ultimele 24 de ore nu a fost raportat niciun caz de imbolnavire cu COVID-19 in judet. De la inceputul pandemiei pana acum, in Suceava au fost confirmate noua cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus.