Coronavirus, SUCEAVA, JOI, ora 13: Numar dublu de suceveni intrati in autoizolare -1.614; noua cazuri confirmate, 144 persoane in carantina

Conform Institutului Național de Sănătate Publică din România, joi, 19 martie 2020, la ora 13.00, in judetul Suceava erau noua cazuri confirmate de infectare cu coronavirus (4 in noaptea de miercuri spre joi). De asemenea, conform cifrelor oficiale, numarul persoanelor izolate si monitorizate la domiciliu se ridica la 1.614 (fata de 836 de persoane raportate miercuri dimineata) si 144 de persoane aflate in carantina in spatiile special amenajate (fata de 136 persoane raportate miercuri).

“Din cele 1.614 persoane izolate la domiciliu, 1.326 au călătorit în zonele de risc, iar 288 sunt membri de familie ai acestora. Nu sunt persoane care au ieșit din autoizolare astăzi. Până acum au fost, sancționate contravențional opt persoane, care nu au respectat autoizolarea, cu câte 10.000 de lei”, a declarat directorul DSP, Silvia Boliacu.