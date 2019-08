Copil nenorocit pe viață la piscina “Capitoliu Garden” din Suceava

O fetiță în vârstă de cinci ani s-a accidentat grav la locul de joacă de la piscina “Capitoliu”, după ce un element de siguranță a unui leagăn s-a desprins. Proprietarii piscinei au oferit părinților micuței 200 de euro pentru a nu reclama incidentul la Poliție și încearcă să dea vina pe tată, că nu și-ar fi supravegheat copilul. Micuța mănâncă acum cu paiul și cel mai probabil va avea probleme cu dantura toată viața. E posibil să aibă nevoie mai târziu de mai multe intervenții chirurgicale. “Copilul vorbește cu gura într-o parte, gingia de jos este desprinsă de os”, a explicat medicul de chirurgie pediatrică Olga Bunescu

Un copil în vârstă de cinci ani din municipiul Suceava va rămâne cu probleme pe viață după ce s-a accidentat la piscina Capitoliu Garden din Suceava. Totul s-a întâmplat duminică după-amiază, în timp ce micuța se dădea într-un leagăn, sub ­suprave­gherea tatălui, iar un element de siguranță din plastic al leagănului s-a desfăcut din îmbinări. Copilul a căzut cu fața la pământ, lovindu-se. Văzând că fiica lui sângerează și acuză dureri puternice la cap, bărbatul nu a mai stat pe gânduri și a transportat-o la spitalul sucevean pentru ajutor specializat.

După cum reiese din declarațiile părinților, aceștia nu au bănuit de la început cât de grav este de fapt copilul lor și că riscă să rămână cu sechele pe toată durata vieții. Fetița are gingia de jos desprinsă de os, iar refacerea este anevoioasă. Medicii nu exclud posibilitatea ca dinții definitivi să crească strâmbi, iar copilul să necesite mai multe intervenții chirurgicale. “Nu am crezut că este atât de grav. Am văzut că are o plagă destul de urâtă în gură, dar mă gândeam că este vorba despre altceva. Fetița nu poate mânca și nu va putea în perioada următoare. Înghite doar, cu ajutorul unui pai. Cei de la piscină mi-au propus să-mi dea 200 de euro ca să-i las în pace, dar fetița mea e nenorocită. Are nevoie de 12 zile de îngrijiri medicale, avem certificat medico-legal. A fost cusută. Are cinci copci. Din cauză că mai avem un copil în vârstă de doi ani, am refuzat internarea. Dacă soția rămânea în spital cu fetița nu aveam ce face cu cel mic. În aceste condiții, o ducem zilnic la spital, pentru tratament. Am depus câte o reclamație la Poliție și la Protecția Consumatorului. Am fost deja cu Poliția acolo și au făcut un fel de reconstituire”, ne-a povestit Ş. G., tatăl micuței.

Medicul care a tratat-o în Unitatea de Primire Urgențe pe fetița în vârstă de cinci ani, chirurgul Olga Bunescu, a confirmat declarațiile tatălui. “S-a desprins gingia de pe os. Pacientul a fost diagnosticat cu traumatism facial, plagă contuză de mucoasă gingivală inferioară. Este destul de mult pentru un copil de vârsta lui, cât și pentru părinții care trebuie să o îngrijească. Nu poate mânca decât lichide și trebuie să clătească bine gura după fiecare masă. Copilul vorbește cu gura într-o parte. Toată această perioadă implică o doză de stres atât pentru fetiță, cât și pentru părinți”, a explicat medicul Olga Bunescu.

De partea cealaltă, administratorii piscinei Capitoliu dau vina pe tată, că nu și-ar fi supravegheat atent copilul și menționează că respectivul leagăn avea două sisteme de siguranță, tatăl folosind unul singur, care a cedat. “S-a desprins opritorul și copilul a căzut cu fața de pământ. E copilul lui, trebuia să aibă grijă de el, nu era copilul meu, dar știți cum sunt bărbații la piscină, cine știe după ce se uita. I-am oferit suma de 200 de euro pentru că mi-a fost milă ce copil, nu pentru că aș avea vreo vină. A fost și Poliția, au făcut tot felul de măsurători și vom vedea ce vor stabili”, a concluzionat administratorul piscinei Capitoliu.

Atât reprezentanții Poliției, cât și cei ai Comisariatului pentru Protecția Consumatorului au demarat câte o anchetă și urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a întâmplat totul. (Cristina RUŞTI)