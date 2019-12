Copil de 11 ani ranit grav, dupa ce mama sa a intrat cu masina intr-un gard

Joi, in jurul orei 13, o masina a intrat intr-un gard pe raza localitatii Colacu, comuna Fundu Moldovei. In urma impactului, un baiat de 11 ani a fost grav ranit, cel mai probabil fiind lovit de un lemn din gard, copilul ramanand incarcerat. `n stare de semiconstienta

La fata locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ. Dupa scoaterea baiatului din masina, acesta a fost transportat de urgenta la UPU Suceava. In masina se mai afla mama copilului, dar aceasta nu a necesitat ingrijiri medicale.

Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate modul in care s-a produs accidentul.