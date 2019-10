Conturile a 9.000 de profesori suceveni, controlate de o echipă a Ministerului Educaţiei

Este vorba despre dobânzile aferente unor drepturi salariale câştigate de cadrele didactice şi personalul auxiliar din învăţământ, neplătite la timp, pe care sindicaliştii le-au obţinut în instanţă şi care au fost virate în conturile celor aproximativ 9.000 de angajaţi pe parcursul acestui an. Fiecare a primit între 2.000 şi 6.000 de lei, în funcţie de vechimea şi statutul cadrului didactic

Reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) se află în Suceava zilele acestea pentru a lua la puricat documentele şcolilor şi liceelor care atestă plata către profesori a anumitor sume de bani câştigate în instanţă. Imediat ce au aflat de controalele ministerului, profesorii au pus în alertă sindicatele care îi reprezintă, fiind îngrijoraţi ca nu cumva MEN să îi oblige să restituie banii încasaţi pe parcursul acestui an. Este vorba despre dobânzile aferente unor drepturi salariale câştigate în instanţă, neplătite la timp, care vizează circa 9.000 de angajaţi din învăţământ, cadre didactice şi personal didactic auxiliar. ”Corpul de control de la MEN este la Inspectoratul şcolar, unde îi cheamă pe directori şi contabili să aducă actele din care reiese plata drepturilor salariale reprezentând daune şi interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru a vedea dacă s-au calculat corect sumele. Este vorba despre nişte sentinţe câştigate de noi cu privire la drepturile salariale ale profesorilor, care nu au fost plătite la timp, banii au stat în conturile statului, unde s-au adunat anumite dobânzi. Noi am solicitat în instanţă aceste dobânzi şi am câştigat, iar plata către profesori s-a făcut în mai multe tranşe, ultima fiind achitată în luna iunie a acestui an. Precizăm că acest control nu poate impune măsuri abuzive de recuperare a unor sume”, a explicat Giani Leonte, preşedintele Alianţei Sindicatelor din Învăţământ Suceava. Conform informaţiilor oferite de acesta, este vorba despre sume între 2.000 şi 6.000 de lei/ profesor, în funcţie de vechimea şi statutul cadrului didactic. Deci sumele finale, reprezentând doar dobânzi ale unor drepturi salariale câştigate în instanţă, se ridică la câteva zeci de milioane de lei.

Controlul se desfăşoară până pe data de 4 octombrie şi vizează toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ, iar sindicaliştii au transmis deja un comunicat către directorii şcolari prin care informează că este ilegal ca salariaţii din învăţământ să fie obligaţi să restituie banii şi că nu trebuie să semneze niciun angajament de plată în eventualitatea emiterii de către corpul de control al MEN a vreunei decizii. ”În acest context şi urmare a sesizărilor primite, Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava a trimis unităţilor şcolare din judeţ un comunicat prin care atragem atenţia asupra riscului impunerii unor măsuri abuzive de recuperare a unor sume. Indiferent de rezultatul controlului, vom contesta în termen orice decizie/ notă/ raport emis de audit şi vom depune toate demersurile legale pentru apărarea membrilor noştri de sindicat”, se arată în comunicatul semnat de Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava şi transmis unităţilor şcolare din judeţ. (Oana NUTU)