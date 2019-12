Continuă ancheta la Colegiul de Artă, unde tatăl unui elev l-a bătut pe profesorul de desen pentru că i-ar fi lovit copilul în pauză

Ancheta ce are loc zilele acestea în cadrul unității urmează să scoată la iveală adevărul cu privire la motivul pentru care părintele elevului de clasa a VI-a a decis să intre în sala de curs și să îl bată pe profesorul de desen al fiului său. ”E posibil ca elevul să fi exagerat când și-a sunat tatăl să îi spună că profesorul l-a lovit în timp ce era pe holurile școlii, în pauză. Doamna director nu a confirmat că elevul ar fi fost lovit de profesor. Ancheta nu poate fi făcută într-un timp atât de scurt. Trebuie să cunoaștem toate faptele și detaliile pentru ca mai apoi să luăm măsuri”, a declarat inspectorul școlar general Gabriela Mihai



Bătaia dintre un părinte nervos și profesorul de desen al copilului său, de la finalul săptămânii trecute, este subiect de anchetă atât în cadrul Co­le­giului de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava, Inspectoratul Şcolar Jude­țean (IŞJ) Suceava, cât și la Poliția Su­ceava. Se pare că în urma unui conflict dintre elevul de clasa a VI-a și profesorul său, părintele ar fi fost chemat la școală de către copil, iar acolo lucrurile au degenerat și s-a ajuns la un episod violent, petrecut chiar în sala de clasă. Nemaiținând cont că se află în fața a zeci de elevi, părintele negru de furie a sărit la bătaie la profesorul care i-a su­părat copilul, iar acesta, potrivit mar­torilor, a ripostat în același mod, însă a apucat să dea o singură lovitură, în apărare, reușind apoi, împreună cu co­legul său, să îl imobilizeze pe băr­­ba­tul agresiv. Incidentul violent s-a petrecut ziua în amiaza mare, în con­di­țiile în care unitatea școlară are paznic.

”Părintele a trecut intempestiv peste paznicul școlii, atât era de ho­tărât să ajungă în clasă. A dat buz­na efectiv peste profesor în timpul orei. Nu putem declara nimic deocamdată, pentu că are loc o anchetă la nivelul școlii și la Inspectoratul școlar, în paralel cu ancheta Poli­ției”, a declarat Alexandra Bejinaru, directorul Co­legiului de Artă ”Ciprian Porum­bescu” Suceava.

Motivul pentru care părintele s-a înfuriat într-atât de tare încât să dea fuga în sala de clasă și să sară la bătaie, lovindu-l pe profesorul de desen, se pare că ar fi tot violența fizică, elevul acuzându-și profesorul că l-a lovit în timpul pauzei, pe holul școlii. ”Nimic nu este momentan clar, pentru că se iau tot felul de declarații martorilor din școală, atât celor care au văzut altercația dintre părinte și profesor, în clasă, cât și elevilor care erau pe hol în momentul în care profesorul ar fi atenționat elevul că are un comportament necuviincios. E posibil ca elevul să fi exagerat când și-a sunat tatăl să îi spună că profesorul l-a lovit în timp ce era pe holurile școlii, în pauză. Doamna director nu a confirmat că elevul ar fi fost lovit de profesor. Ancheta nu poate fi făcută într-un timp atât de scurt. Trebuie să cunoaștem toate faptele și detaliile pentru ca mai apoi să luăm măsuri”, a declarat inspectorul școlar general Gabriela Mihai, care a precizat că a solicitat conducerii Colegiului de Artă o notă de relație din partea paznicului și să atenționeze firma de pază cu privire la acest incident. Potrivit acesteia, părintele bătăuș și-a cerut scuze în fața tuturor părinților elevilor din clasa copilului său pentru comportamentul violent, însă nu a depus plângere împotriva profesorului de desen. (Oana NUȚU)