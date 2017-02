Construirea Sălii Polivalente, la câțiva pași de a deveni realitate

Ion Lungu a arătat ieri că reprezentanții CNI au vizitat luni amplasamentul viitoarei Săli Polivalente și a fost întocmit raportul favorabil continuării procedurilor. Urmează ca cei de la Compania Națională de Investiții să scoată la licitație proiectul tehnic și studiul de fezabilitate

Ion Lungu a arătat ieri că luni au fost prezenți la Suceava reprezentanți ai Companiei Naționale de Investiții, care au vizitat locul unde ar urma să fie construită Sala Polivalentă și au transmis unele precizări către autoritățile locale privind căile de acces, dar și utilitățile care vor fi necesare pentru ridicarea construcției. Municipalitatea va trebui să pună la dispoziția CNI terenul racordat la toate utilitățile: gaz metan, energie electrică, apă și canalizare. Au fost deja prinse în buget sumele necesare aducerii utilităților în zonă, dar încă nu a fost identificată varianta pe care se va merge pentru aducerea acestor utilități pe terenul pe care va fi ridicată construcția pentru Sala Polivalentă.

“Am mai făcut un pas, spun eu important, în ceea ce privește realizarea Sălii Polivalente la Suceava. In cursul zilei de luni, pe data de 20 februarie, am avut vizita în teren de la Compania Națională de Investiții. Au mers la fața locului, au vizionat amplasamentul nostru, au venit cu recomandările necesare în ceea ce privește căile de acces, utilitățile care sunt necesare la Sala Polivalentă. Noi trebuie să aducem gazul metan, energia electrică, apa și canalizarea. Avem prinse sume în buget în acest an pentru aceste proiecte de utilități. Trebuie să stabilim exact traseele pe unde vin. Avem două variante: să ne legăm cu utilitățile de la cartierul ANL - acolo trebuie să vedem exact proprietățile pe care le întâlnim în cale – și varianta a doua, să mergem pe drumul european 85 – un traseu mai lung și unde costurile sunt mai mari”, a transmis ieri primarul Ion Lungu.

Acesta a mai arătat că reprezentantul CNI a glumit spunând că pe acel amplasament este spațiu suficient pentru a construi trei Săli Polivalente. De asemenea, a fost încheiat un proces-verbal între municipalitate și Compania Națională de Investiții și a fost întocmit raportul favorabil astfel încât procedurile pentru ridicarea construcției în care va funcționa Sala Polivalentă să poată continua. Urmează ca cei de la Compania Națională de Investiții să scoată la licitație proiectul tehnic și studiul de fezabilitate. (A.I.)