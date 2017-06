Construirea de blocuri turn în zona Metro, o întreprindere riscantă

Intre benzinăria OMV și Direcția Agricolă, ConBucovina a început construirea unui ansamblu cu 117 apartamente, format din două blocuri cu 10 etaje. Pentru a le putea ridica, antreprenorul sucevean trebuie să ridice construcțiile pe nu mai puțin de 290 de piloți din beton armat, de 16 metri fiecare, care se vor adăuga la fundația de 4 metri a clădirilor. “Nu este nicio șansă de construire de blocuri cu mai mult de patru niveluri fără piloți în zona Metro“, a declarat reprezentantul firmei ConBucovina, inginerul Ilie Harabagiu. Reacția a venit după ce senatorul Ioan Stan și-a manifestat intenția de a construi un bloc cu șase niveluri în zonă, pentru care a cerut aviz de la Serviciul de urbanism al Primăriei Suceava

Pentru a construi clădiri cu regim mare de înălțime în zona Metro, soluția tehnică, costisitoare dar sigură, este forarea până la adâncimi de peste 15 metri și turnarea de piloți care să ancoreze construcțiile mai jos de pământul nu tocmai sigur și de stratul freatic, până în suprafața stabilă, de bază. Studiile geodezice efectuate de firma ConBuco­vina, care a început lucrările la un ansamblu de blocuri cu 10 etaje situat între benzinăria OMW și Direcția Agricolă au arătat că, pentru a susține aceste construcții trebuie efectuate foraje pentru implementarea a nu mai puțin de 260 de piloți de beton armat, în lungime de 16 metri, după care vor fi realizate fundațiile efective ale clădirilor, de circa 4 metri. Drept urmare, ancorarea efectivă a clădirii cu 10 niveluri la suprafață se va realiza pe o adâncime de 20 de metri, dimensiune comparabilă cu partea vizibilă a construcției. “Nu este nicio șansă de construire de blocuri cu mai mult de patru niveluri, fără piloți în zona Metro“ a declarat reprezentantul firmei ConBucovina, inginerul Ilie Harabagiu. El a făcut această constatare după ce s-a aflat din presă că senatorul Ioan Stan și-a manifestat intenția de a construi un bloc cu șase niveluri în zonă, pentru care a cerut aviz de la Serviciul de urbanism al Primăriei Suceava.

“Din primăvară am reușit să formăm și să turnăm 22 de piloți. De luni, săptămâna viitoare vom avea la dispoziție două instalații de frezare, astfel încât vom putea turna câte 8 piloți pe zi. Speranța noastră este ca în două luni să terminăm turnarea piloților și până la sfârșitul acestui an să turnăm fundațiile, pereții și planșeul de la subsol, care va fi destinat parcării de automobile. Cu resurse financiare destul de mari pentru a asigura siguranța de viață a construcțiilor și, în primul rând a celor care vor locui în acestea, inclusiv pentru protecția împotriva cutremurelor, vom reuși, apreciem noi, să oferim locuințe și spații comerciale la prețuri promovate pe piața imobiliară suceveană”, a explicat Ilie Harabagiu. El a mai arătat că practic toată zona cuprinsă în cele 86 de hectare de teren din zona Metro are un teren de fundare slab, care nu poate susține fără piloți de adâncime clădiri cu mai mult de 3-4 etaje. Inginerul constructor recunoaște că și în ceea ce privește investiția ConBucovina, lucrările pentru realizarea acestor piloți au crescut de cinci ori costurile de realizare a fundațiilor clădirilor dar oferă măcar garanția că noile construcții care, dacă toate merg bine se vor fina­liza la sfârșitul anului 2018, vor fi sigure, din toate punctele de vedere.

290 de piloți înfipți la 16 metri adâncime, garanția că noile construcții vor fi stabile seismic

Am arătat cu un alt prilej că SC ConBucovina SA Suceava a demarat anul acesta lucrările pentru execuția unui ansamblu de locuințe amplasat pe bulevardul 1 Decembrie 1918 (lângă Direcția Agricolă Suceava), compus din două tronsoane având unul regim de înălțime demisol plus parter plus 10 etaje iar cel de-al doilea urmând să fie compus din demisol, cu parter și 9 etaje, cu parcări subterane. Alături urmând să se ridice o clădire cu demisol, parter și patru etaje. Potrivit actelor de urbanism, pentru asigurarea stabilității și rezistenței construcțiilor, fundarea blocurilor va fi realizată cu ajutorul a 290 de piloți din beton armat cu diametrul de 600 mm care vor coborî până la adâncimea de 16 metri. La final, investiția va însemna 117 apartamente cu una, două și trei camere. Vor fi 43 apartamente cu o cameră cu suprafață cuprinsă între 45,6 și 53 metri pătrați; 44 apartamente cu două camere cu o suprafață cuprinsă între 61,7 și 75,6 metri pătrați și 30 apartamente cu trei camere cu suprafața cuprinsă între 76,8 și 95,6 metri pătrați. Curtea interioară prin care se va asigura accesul la toate locuințele va avea la subsol (clădire independentă) spații pentru locuri de parcare și boxe pentru locatari.

Construirea de clădiri înalte, pentru a valorifica la maxim suprafața de teren aflată la dispoziție, nu constituie o noutate nicăieri în lume, darmite la Suceava. Doar că nu toate tipurile de sol se pretează la astfel de îndrăzneli arhitectonice. este și cazul terenurilor din zona Metro. Acolo pământul provenit în principal din aluviuni este foarte bun pentru agricultură dar susține cu dificultate greutatea unor clădiri impozante. Dacă mai adăugăm faptul că, pe măsură ce se intră mai adânc în perimetru, se ajunge la o zonă cu o suprafață de mai multe hectare unde chiar până spre jumătatea anilor ’90 a veacului trecut exista un iaz unde sucevenii din zonă mergeau să pescuiască, acum secat defi­nitiv, se poate presupune că fără cheltuieli de genul celor făcute de ConBucovina pentru forarea de puțuri și turnarea de piloni până la roca de bază, este foarte riscant să se ridice clădiri cu prea multe etaje în zonă. (Neculai ROSCA)