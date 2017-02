Construcția noului pod peste râul Suceava este condiționată de acordul unui proprietar din zonă

Edilul Sucevei speră că va reuși să obțină și acordul ultimului proprietar al terenurilor din zonă, astfel încât să poată propune consilierilor locali aprobarea unui studiu de oportunitate și a unui studiu de pre-fezabilitate

Inceperea lucrărilor la noul pod peste râul Suceava este condiționată de acordul unuia dintre proprietarii terenurilor private aflate pe traseul pe care ar urma să fie amplasată construcția. Ultima variantă identificată și cea pe care primarul Ion Lungu vrea să o transpună în realitate este cea care trece pe la sere, pe strada Apeductului. Construcția unui nou pod peste râul Suceava reprezintă soluția salvatoare pentru a fluidiza traficul în zona comercială a Sucevei. Deși se încearcă fluidizarea traficului pe Calea Unirii, zona cea mai aglo­merată a orașului, Ion Lungu a arătat că acolo punctul critic se mută dintr-o parte în alta. Astfel, edilul Sucevei speră că va reuși să obțină și acordul ultimului proprietar al terenurilor din zonă, astfel încât să poată propune consilie­rilor locali aprobarea unui studiu de oportunitate și a unui studiu de pre-fezabilitate.

“Suntem în faza în care, așa cum am spus, am decis un traseu. Incă nu avem ultimul acord de la un proprietar de acolo. Am avut discuții cu persoana în cauză recent și sper să obținem acordul cât mai curând, să putem intra în Consiliul Local să aprobăm un studiu de oportunitate și pre-fezabilitate”, a declarat ieri primarul Ion Lungu.

Cu cât procedurile avansează mai repede, cu atât construcția podului va putea începe mai curând și problemele legate de trafic din zona Calea Unirii se vor remedia mai curând. (A.I.)