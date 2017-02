Construcția Grădiniței din Adâncata a rămas în aer

Conducerea comunei Adâncata încă nu a primit nicio înștiințare din partea Ministerului Educației din care să rezulte faptul că această comună ar fi fost selectată în vederea construirii unei grădinițe cu program normal prin intermediul parteneriatului încheiat între Minister și Uniunea Arhitecților din România. Primarul Viorel Cucu dorește să depună un proiect la Ministerul Dezvoltării, pentru a obține finanțare pentru construirea unității de învățământ

Primarul comunei Adâncata, Viorel Cucu, a declarat ieri, pentru cotidianul „Obiectiv de Suceava” că încă nu a primit nicio înștiințare din partea Ministerului Educației din care să rezulte faptul că această comună ar fi fost selectată în vederea construirii unei grădinițe cu program normal prin intermediul parteneriatului încheiat între Minister și Uniunea Arhitecților din România. Intrucât locuitorii din Adâncata au cu adevărat nevoie de această construcție, grădinița din comună funcționând în prezent în aceeași clădire cu școala, primarul Viorel Cucu arată că dorește să depună un proiect la Ministerul Dezvoltării, pentru a obține finanțare pentru construirea unității de învățământ. Acesta a arătat că este presat de timp, termenul limită de depunere a proiectelor pentru această sesiune fiind 15 februarie.

„Nu am primit nicio înștiințare din care să rezulte că am fi selectați nici de la Ministerul Invățământului, nici din altă parte. Am discutat și cu cei de la conducerea județului, dar nu am aflat încă nimic concret. Erau în discuții, dar deocamdată nu este ceva sigur”, a declarat ieri, pentru „Obiectiv de Suceava”, Viorel Cucu.

Acesta a mai arătat că dorește să depună un proiect pentru construirea unei grădinițe în comună și la Ministerul Dezvoltării, de unde speră să obțină finanțare, în eventualitatea în care nu se concretizează nimic în ceea ce privește parteneriatul Ministerului Educației cu Uniunea Arhitecților. Primarul din Adâncata arată că nu mai poate aștepta foarte mult, termenul limită de depunere a proiectelor apropiindu-se cu pași repezi.

„Oricum voi depune un proiect și prin Ministerul Dezvoltării, în eventualitatea în care nu beneficiem de această finanțare. Nu avem grădiniță separată nicăieri, în nicio localitate. Dacă semnăm acel contract cu Ministerul Educației, renunț la solicitarea făcută către Ministerul Dezvoltării, dar nu mai pot aștepta foarte mult pentru că termenul de depunere este 15 februarie. Voi mai merge mâine (n.r. astăzi) la Consiliul Județean să văd exact cum stau lucrurile”, a mai declarat ieri Viorel Cucu.

Reamintim că, în vederea inițierii proiectului, fiecare inspectorat școlar județean a propus trei unități de învățământ care să se încadreze în criteriile eligibile derulării proiectului, câte una pentru fiecare dintre cele trei criterii. Primul criteriu viza construirea unei clădiri noi pentru unitatea de învățământ selectată, cel de-al doilea criteriu se ­re­ferea la extinderea și modernizarea clădirii școlii, iar cel de-al treilea criteriu se referea la reabilitarea clădirii existente.

Din cele 100 de propuneri înaintate de inspectoratele județene au fost selectate 15 unități de învățământ din 15 județe: Arad, Bacău, Covasna, Hunedoara, Neamț, Botoșani, Buzău, Cluj, Satu-Mare, Suceava, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Constanța, Ialomița și Tulcea. Inspectoratul Scolar Județean Suceava a făcut următoarele propuneri: pentru primul criteriu a fost propusă construirea unei grădinițe cu program normal în comuna Adâncata, pentru cel de-al doilea criteriu a fost propusă spre extindere și modernizare Scoala Gimnazială ”Nicolae Stoleru” din Baia, iar pentru criteriul trei, cel care viza reabilitarea clădirii existente, ISJ Suceava a propus în cadrul inițiativei Scoala Gimnazială Todirești.

După încheierea lucrărilor la cele 15 unități de învățământ, acestea ar urma să obțină toate avizele de funcționare. Banii pentru realizarea lucrărilor ar trebui să vină din partea unor investitori privați.

Proiectul își propune să asigure proiectarea și consultanța completă pentru 15 unități de învățământ din mediul rural, selectate din aproximativ 100 de propuneri transmise de inspectoratele școlare județene, în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare sanitare și de siguranță la incendiu.

Prin protocolul încheiat între Ministerul Educației și Uniunea Arhitecților din România, 15 arhitecți ar fi trebuit să proiecteze în patru luni construcția, extinderea și reparația a 15 unități de învățământ care prezintă probleme grave și au nevoie urgentă de intervenție. Conform unui comunicat transmis de Ministerul Educației la finalul lunii decembrie 2016, „această inițiativă ar putea sta la baza unui plan de acțiune care va fi implementat la nivel național”.

Totuși, cel puțin la nivelul județului nostru, nimeni nu a încheiat vreun parteneriat cu cei direct interesați și nici nu au trimis vreo notificare prin care să se arate că ar urma să fie începute formalitățile pentru a încheia un parteneriat între comuna Adâncata, Ministerul Educației și Uniunea Arhitecților în ­ve­derea construcției grădiniței. (Alexandra IONICA)