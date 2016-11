Consiliului Județean intenționează să construiască un nou terminal pentru pasageri și un terminal cargo la Aeroportul Suceava

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a prezentat ieri schița noului terminal pentru pasageri, anunțând: “Vrem să avem patru porți complete – linii de sosiri și plecări, pentru a se putea face față în perioada următoare la ceea ce își propune administrația județeană, proprietară a Aeroportului, la ceea ce își dorește”. De asemenea, Flutur a anunțat că a purtat discuții cu conducerea TAROM pentru suplimentarea curselor spre București, precum și despre o eventuală cursă charter, la vară, Suceava –Varna

Dezvoltarea Aeroportului “Stefan cel Mare” de la Salcea, aflat în administrarea Consiliului Județean Suceava, a constituit un subiect de maxim interes al conferinței de presă susținute ieri de președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. El a spus că a primit garanții în urma unei vizite la Guvern, dar și la conducerea TAROM, că dezvoltarea aeroportului sucevean continuă, urmând să se rea­lizeze cel puțin un terminal nou, dacă nu și un al doilea, clădiri ce vor deservi noile curse aeriene ce vor decola și vor ateriza pe noua pistă a Aeroportului de la Salcea.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ieri că a avut o discuție cu președintele Consiliului Concurenței, căruia i-a prezentat un memoriu pentru a primi aprobarea unui împrumut pentru construcția unui terminal nou la Aeroportul “Stefan cel Mare” Suceava. “Regia Aeroportului nostru este sub ­mo­nitorizare și trebuie să fim atenți în ceea ce privește sumele alocate acolo, să nu fie considerate ajutor de stat. Am discutat despre strategia investitorului prudent, pentru ca noi, CJ Suceava, în perioada imediat următoare, să comandăm un studiu de extindere a Aeroportului”, a spus Gheorghe Flutur, care a adăugat că “va face o propunere în acest sens, în prima ședință de Consiliu Județean”. Gheorghe Flutur a arătat că intenția Consiliului Județean este aceea de a se construi un terminal nou la aeroport. In acest sens au fost purtate discuții și la TAROM. Flutur a prezentat și un proiect realizat pe calculator, care descrie un spațiu de aproximativ 4.500 de metri pătrați, următorul terminal fiind cu un etaj în plus. “Vrem să avem patru porți complete – linii de sosiri și plecări, pentru a se putea face față în perioada următoare la ceea ce își propune administrația județeană, proprietară a Aeroportului, la ceea ce își dorește. Va trebui realizat un studiu de fezabi­litate, un proiect de execuție, dar trebuie știut că luăm în calcul acest lucru pentru că, așa cum arată intențiile de a zbura de pe Aeroportul Suceava, sunt semne bune, iar noi trebuie să ne pregătim pentru perioada care urmează”, a arătat președintele Consiliului Județean.

Flutur a arătat în plus că în apropiere urmează să se construiască un spațiu terminal – cargo (pentru marfă, n.r.). “Vom vedea ce vom face. Am purtat o discuție la Consiliul Concurenței, precum și cu directorul TAROM. Cu acesta din urmă am discutat și despre perspectivele noi pentru Aeroportul de la Suceava. Solicitarea mea rămâne ca în primăvară să ne gândim și la alte curse, nu numai de dimineață și seara. Ar fi o solicitare Suceava – Varna în sezonul de vară. Există disponibilitate și pe alte rute, dar vom mai discuta această chestiune”, a precizat Gheorghe Flutur. (Neculai ROSCA)