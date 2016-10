Consiliul Judeţean, spaţiu public de dat în stambă pentru tandemul Cuşnir – Nechifor

Trei ceasuri au fost prea puţine pentru cei doi consilieri social-democraţi ca să-şi facă cunoscute opiniile . Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean, Ioan Cătălin Nechifor, secondat de amicul său politic, Bobi Cuşnir, au dorit să arate cum nu se face administraţie, propunând discutarea unei aşa-zise cereri din partea administraţiei din Rădăuţi de a se aloca bani pentru activitatea de termoficare. Culmea penibilului, solicitarea a venit prin fax de la Rădăuţi la 15 minute după începerea şedinţei, tocmai când se discuta problema gravă a oamenilor din Vatra Dornei, care riscă să fie prinşi de îngheţ în apartamente. Scenariul pus la cale de consilierii PSD porneşte de la faptul că Ioan Cătălin Nechifor este acum director adjunct la SC Servicii Comunale Rădăuţi, firmă ce a fost condusă de actualul primar rădăuţean, Nistor Tătar, căruia probabil Nechifor vrea să-i arate că-şi merită banii. N-a făcut nimic altceva decât să arate, încă o dată, că e capabil de păcăleli de doi bani, amestecând interesele unui oraş întreg cu micile sale răfuieli politice

Incă un exemplu de trimitere în ridicol a dezbaterilor din Consiliul Jude­ţean Suceava pe filiera aleşilor social – democraţi s-a produs ieri. Au fost parteneri la harţag, ca de obicei, consilierii judeţeni PSD Ioan Cătălin Nechifor şi Dan Ioan Cuşnir, zis şi Bobi, care punc­tual au devenit unul după celălalt foarte dispuşi la apărarea reciprocă a punctelor de vedere. Luările de poziţie ale lor, exprimate pe zeci de minute, totalizând împreună cu cele ale bătrânului consilier judeţean Mihai Gro­za­vu mai mult de două ore, au dat o do­vadă clară că există posibilitatea, verificată într-un serial de succes ame­rican precum “Seinfeld”, că se poate captiva atenţia publicului vorbindu-se în sute de episoade “despre nimic”.

Conform ordinii de zi anunţate, un număr de 21 de puncte au trebuit supu­se ordinii de zi a consilierilor locali judeţeni.

Din cei 37 de consilieri au fost pre­zenţi 36, lipsind motivat doar Vasile Tofan, fost primar liberal al Fălti­ceniului, acum consilier judeţean libe­ral şi pacient după ce a suferit o operaţie de hernie de disc. Dintre toate cele 21 proiecte de pe ordinea de zi, doar patru au suscitat interesul consilierilor judeţeni PSD, suficiente pentru a prelungi o şedinţă până spre ne­plăcutele amintiri ale şedinţelor de Consiliu Local de până în anul 2000, în care alt Ioan Cuşnir, părintele celui de-acum, era membru plin de viaţă, iar discuţiile între aleşii locali se prelungeau până târziu în noapte.

Banii pentru garantarea pe moment a căldurii la Vatra Dornei, condiţionaţi de asigurarea aceleiaşi sume la Rădăuţi

Preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a iniţiat un proiect de hotărâre prin care să se aloce o serie de bani pentru mai multe investiţii din judeţul Suceava, pentru care există finanţare, iar dacă nu vor fi realizate în acest an, banii se vor pierde. Este vorba despre alocarea a 500.000 de lei pentru cumpărarea de gaz ce să asigure într-o primă etapă căldură în apartamentele din Vatra Dornei. El a explicat că a fost depus şi un proiect de hotărâre de guvern pentru a se aloca alte 4,8 milioane de lei pentru rezolvarea pro­blemelor municipiului Vatra Dornei, în ceea ce priveşte plata datoriilor anterioare pentru combustibil şi lucrări de întreţinere a sistemului de termoficare din oraşul-staţiune. La acest capitol a intervenit Ioan Cătălin Nechifor, fost preşedinte al Consiliului Judeţean, acum director adjunct la SC Servicii Comunale Rădăuţi, care a explicat că nu numai Vatra Dornei, ci şi municipiul Rădăuţi are nevoie de bani şi a propus să se voteze 600.000 de lei pentru Rădăuţi, precum şi o creştere condi­ţio­nată, de la 500.000 la 600.000 de lei pentru Vatra Dornei.

Susţinut de consilierul judeţean PSD Doru Ioan Cuş­nir, Nechifor a arătat că şi din partea Rădăuţiului a venit o solicitare similară pentru sprijinirea firmei de distribuţie a agentului termic – SC Servicii Comu­nale Rădăuţi. Cei doi au avut lipsa de inspiraţie să ceară în plen dovada faptului că o astfel de solicitare ar fi fost trimisă către Consiliul Judeţean Sucea­va şi nu ar fi fost luată în considerare, spre deosebire de cererea venită de la Vatra Dornei. Spre nenorocul lor, după ce preşedintele Consiliului Judeţean a declarat că nu are habar de o astfel de so­licitare, cerându-se clarificări de la apa­ratul tehnic, s-a aflat că această cerere venise, dar nu ar fi putut fi pusă la dosar fiindcă fusese trimisă de la Rădăuţi la ora 11 şi 16 minute, la un sfert de oră după ce şedinţa de Consiliu Judeţean începuse şi chiar în intervalul în care se discuta acest punct de pe ordinea de zi ce a produs nemulţumiri consilierilor PSD.

Doar 30% din banii necesari alocaţi pentru calamităţi au fost aprobaţi de Guvern

In acelaşi context, preşedintele CJ, Gheorghe Flutur, a mai spus că din su­ma totală solicitată pentru eliminarea efectelor calamităţilor din vara acestui an, în judeţul Suceava, a fost alocată de la Guvern doar suma de 900.000 de lei, ceea ce reprezintă doar 30% din necesar. Ca atare, s-a propus ca suma existentă să fie alocată doar pentru trei investiţii din cele 10 obiective pentru care s-a aprobat finanţarea, conside­rându-se că acestea sunt cele mai im­portante. In acest context, Mihai Grozavu a intervenit, amintind că investiţia Podul de la Talpa, începută acum 20 de ani, nu şi-a găsit nici în acest an finanţare, nici măcar suma de 70.000 de lei nu se mai dă. Un alt subiect de dispută l-a constituit faptul că fabrica de produse lactate de la Scoala Specială din Bivolărie nu oferă brânzeturi pentru sistemul unităţilor de învăţământ special din judeţ. In această privinţă, Mihai Grozavu a fost liniştit de către unul dintre consilieri, membru în CA la Scoala Specială din Bivolărie, care i-a dat asigurări că faţă de anul trecut, făbricuţa de brânzeturi funcţionea­ză, are toate avizele şi livrează produse în sistemul de asistenţă socială din judeţul Suceava.

Gheorghe Flutur a recunoscut că trebuie să se rezolve situaţia podului de la Talpa şi a avut în acest sens discuţii şi cu cei din conducerea Consiliului Judeţean Botoşani, doar că din judeţul vecin nu a primit încă un răspuns foarte încurajator privind interesul comun de continuare a lucrărilor. El a avertizat că banii veniţi de la Guvern pentru cala­mi­tăţi, dacă nu vor fi cheltuiţi până la sfârşitul anului, se vor pierde.

In discuţiile ce au urmat, social de­mocraţii Ioan Cătălin Nechifor şi Dan Ioan Cuşnir au continuat, timp de aproa­pe un ceas, să îşi exercite puterea de persuasiune, audienţa discursurilor fiind garantată de inflaţia de camere de luat vederi venite de la sumedenia de posturi locale de televiziune. In final, votul a fost cel aşteptat – proiectul de ho­tărâre cuprinzând toate aspectele – rec­tificarea bugetului propriu al jude­ţu­lui Suceava şi a bugetelor unor uni­tăţi subordonate pentru anul 2016 – a trecut cu votul pentru al consilierilor PNL, în ciuda împotrivirii asidue ve­nită din partea aleşilor PSD.

Cătălin Nechifor, supărat că drumul de suflet Trans Rarău nu va fi folosit în perioada de iarnă

Un alt punct de pe ordinea de zi ce a suscitat discuţii lungi a fost cel care viza încadrarea drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate pe perioada iernii 2016 – 2017, conform reglemen­tării tehnice “Normativ privind preve­ni­rea şi combaterea înzăpezirii drumu­rilor publice”. Potrivit proiectului de hotărâre asumat de preşedintele Consi­liului Judeţean, Gheorghe Flutur, drumul spre Chiril, denumit în mandatul an­terior de către fostul preşedinte al CJ, Ioan Cătălin Nechifor, Trans Ra­rău, nu poate fi utilizat pe timp de iarnă pentru că are doar un singur sens de circulaţie. Nechifor a replicat că acesta a fost deschis pe tot timpul iernii anterioare. (Reamintim că acesta a fost folosit în cel mai eficient mod de către exloatatorii de masă lemnoasă din zonă, conform unor articole ilustrate, publicate la timpul respectiv, n.r.). Flutur a explicat că există ca alternativă pentru a se ajunge la Cabana Rarău drumul Pojorâta – Rarău, care va fi funcţional pe tot parcursul iernii. Cât priveşte drumul vechi spre cabană, acesta este profilat, dar nu este încă modernizat, astfel încât nu va putea fi folosit în timpul iernii, utilajele de deszăpezire neintervenind în zonă.

Biroul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de gestionare a deşeurilor, de la etajul 3 la parter, în biroul unui parlamentar PSD

Un subiect intens discutat a fost şi mutarea biroului Asociaţiei de Dezvol­tare Intercomunitară (ADI) de gestio­nare a deşeurilor în judeţul Suceava, de la etajul trei la parterul clădirii Pa­latului Administrativ. Raţiunea pentru care s-a operat această schimbare a fost, în optica iniţiatorului proiectului, preşedintele CJ, Gheorghe Flutur, că din această asociaţie fac parte 114 reprezentanţi ai primăriilor din judeţ care de fiecare dată când doresc să depună sau să solicite un document trebuie să urce până la ultimul etaj al clă­dirii şi să bată din uşă în uşă. Con­silierul PSD Mihai Grozavu a fost de părere că un primar de localitate trebuie să ştie să se orienteze prin biro­urile Consiliului Judeţean iar spaţiul de peste 30 de metri pătraţi de la etajul trei este cel mai potrivit pentru a se organiza întâlniri ale ADI cu specialiştii din CJ.

De partea cealaltă, s-a explicat că primarii vin la Suceava în general pentru a depune înscrisuri ori pentru a le solicita, nu pentru şedinţe. Acestea se organizează de regulă în sălile mari ale Consiliului Judeţean. Se pare însă că spaţiul de “doar” 17 metri pătraţi alocat acestei activităţi este acum alocat ca birou parlamentar unui deputat PSD, care nu mai este acum pe lista de candidaturi, iar PSD ar fi dorit să îşi conserve incinta, pentru un eventual nou ales.

Temerea fostului preşedinte al CJ, Cătălin Nechifor, că nu se va amenaja terminalul al doilea al Aeroportului la Centrul Economic Bucovina, infirmată de Gheorghe Flutur

Un alt proiect de pe ordinea de zi care a produs discuţii a vizat închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor dis­­ponibile din cadrul Centrului Eco­nomic Bucovina, proprietate publică a judeţului Suceava, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Suceava. Votat doar de consilierii PNL, cei 16 aleşi judeţeni ai PSD dorind să se abţină, acest proiect a trecut de asemenea, doar că a fost considerată necesară de către fostul şef al administraţiei ju­deţene, Ioan Cătălin Nechifor, lansarea unei teme care era deja cunoscută. Ce se va întâmpla, în situaţia în care spa­ţiile de la Centrul Economic Bucovina vor fi închiriate unor firme private, cu proiectul lansat de acesta – al doilea terminal pentru Aeroportul Suceava, chiar în Centrul Economic Bucovina. Gheorghe Flutur l-a liniştit, amintindu-i că a anunţat anterior că proiectul ini­ţiat de Nechifor este viabil şi va fi promo­vat în continuare, avându-se în ve­dere creşterea numărului de pasageri pe Aeroportul Suceava, în anul care vine. In acest fel, vor fi scoase spre închi­ri­ere doar acele spaţii care nu vor influenţa extinderea Aeroportului “Stefan cel Mare” spre Centrul Economic Bu­covina.

“Un populism excesiv, penibil şi ruşinos al PSD Suceava, asta am văzut”

Preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a considerat ieri, după terminarea şedinţei de CJ, că “s-a intrat şi la Consiliul Judeţean Suceava în logica electorală”. In opinia sa, “dacă nu ar fi trist, ar fi şi comic. Ceva mai populist decât cei de la PSD Suceava, nu se poate. Un populism excesiv, penibil şi ruşinos al PSD Suceava, asta am văzut”, a spus Gheorghe Flutur, referindu-se la atitudinea consilierilor PSD în ceea ce priveşte problema alocării unei sume de 500.000 de lei municipiului Vatra Dornei, condiţionată de alocarea a 600.000 de lei pentru municipiul Rădăuţi. “Si la Rădăuţi sunt probleme. Vom găsi soluţii, dar nu în felul acesta, cu scrisori trimise în timpul şedinţei”, a spus Gheorghe Flutur. (N.R.)