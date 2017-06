Condițiile proaste din stațiuni țin pensionarii suceveni departe de bazele de tratament

Pentru seria a VII-a de bilete de tratament, reprezentanții Casei de Pen­­sii Suceava au rămas cu 14 bilete nedistribuite. La sediul Casei de Pensii Suceava au sosit deja și biletele pentru seria a VIII-a din acest an

Deși de fiecare dată numărul cererilor depuse de pensionarii suceveni pentru obținerea unui bilet de tratament era mult mai mare decât oferta de care dispunea Casa de Pensii Suceava, se pare că în această lună pensionarii suceveni nu s-au mai înghesuit pentru un bilet de tratament și implicit de concediu, motivând că diferența de bani pe care trebuie să o achite nu justifică condițiile de care beneficiază. “Totul s-a deteriorat, nu mai este ce era, iar banii pe care trebuie să-i plătim nu sunt chiar puțini. Am fost anul trecut și m-am întors cu un gust amar, nu mă mai duc. Decât să merg 14 zile cu redu­ce­rile lor prin Casa de Pensii, mai bine plec o săptămână undeva și plătesc prețul întreg”, ne-a po­ves­tit Gheorghe G. din comuna Bosanci. “Mâncarea este sub ori­ce critică. Te ridici flămând de la masă și trebuie să cheltui alți bani dacă vrei să nu rabzi de foame. Iar în camere, condițiile sunt foarte proaste. E mizerie, prosoapele și lenjeria de pat sunt foarte uzate. Nu mai merită să mergi la tratament prin Casa de Pensii”, a completat și Viorica A. din Scheia. Casa Județeană de Pen­sii Suceava a început distri­buirea biletelor de tratament pentru seria a VIII-a din acest an, dar au rămas încă nedistribuite 14 bilete din seria a VII-a în stațiunile Olănești, Slănic Mol­do­va și Tușnad, aceste des­­tinații neprezentând interes pentru suceveni.

Totuși, numărul de bi­le­te de tratament alocate ju­dețului nostru pentru seria a VIII-a este de 272, fiind depuse 2.633 de dosare în acest sens, iar de la începutul anului peste 6.000 de pensionari suce­veni au solicitat bilete de tratament prin Casa Județeană de Pen­sii. Plecarea în stațiune pentru seria a VIII-a se va face în perioada 24-27 iunie. Pensionarii ca­re vor beneficia de vacanțe pen­tru tratament balnear prin Ca­sa Județeană de Pensii trebuie să aibă cu ei cardul de sănătate activat la medicul de familie și să cunoască codul PIN, în caz contrar aceștia nu vor putea beneficia de tratament în stațiune. Pensionarii care beneficiază de aceste vacanțe au putut alege dintre sta­țiuni cum ar fi 1 Mai, Felix, Vatra Dornei, Herculane, Amara, Băl­țătești, Buziaș, Covasna, Nicolina, Saturn, Techirghiol, Lacul Sărat, Slănic Moldova, Geoagiu, Căciulata, Herculane, Sângeorz, Târgu Ocna.

“Acordarea prestațiilor pri­vind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitanților îndreptățiți, în limita numărului de locuri, asigurate în unități de tratament din proprietatea CNPP, precum și a numărului de locuri contractate cu alte unități de profil și a sumelor alocate pentru această prestație prin legea bu­getului asigurărilor sociale de stat. Cererile pentru acordarea unui bilet de tratament se pot depune oricând în cursul anului 2016”, susțin reprezentanții Casei Ju­dețene de Pensii Suceava. In cursul anului trecut au fost depuse peste 8.000 de cereri în acest sens. (C.R.)