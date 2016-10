Concurs în domeniul securității informatice organizat de USV

Concursul are la bază o organizare de tip CTF (Capture The Flag) și se desfășoară în 2 etape: prima etapă, de calificări on-line, are loc în intervalul 27-28 octombrie 2016, iar etapa finală, on-site, va avea loc la Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, în perioada 24-26 noiembrie 2016

In perioada octombrie-noiembrie 2016, Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava organizează, împreună cu partenerii săi, prima ediție a concursului studențesc în domeniul securității informatice, CTF-USV 2016, http://ctf.usv.ro.

Competiția este organizată într-un format tip CTF (Capture The Flag) și are în vedere dezvoltarea de soluții de penetrare a unor bariere de securitate într-un mediu de comunicație delimitat, în scopul descoperirii unor breșe electronice și identificării soluțiilor și me­todelor optime de protejare a informației împotriva accesului neautorizat. Competiția urmărește testarea creati­vității și capacității echipelor de studenți de a utiliza cunoștințe tehnice specifice pentru a gestiona probleme actuale concrete de securitate informațională. Obiectivul principal constă în stimularea interesului studenților pentru problematica securității ciber­ne­tice și evaluarea potențialului acestora, ca viitori specialiști, de a face față provocărilor de securitate informațio­nală.

In această competiție se pot înscrie echipe alcătuite din cel mult 4 studenți, coordonați de un cadru didactic. Inregistrarea on-line a participanților are loc in intervalul 17-21 octombrie 2016.

Rezultatele vor fi evaluate de un ju­riu, care va furniza o clasificare ba­zată pe rezultatele obținute. Cele mai bune echipe vor fi premiate. Soluțiile dezvoltate de participanți vor fi prezentate public la finalul concursului. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul concursului, http://ctf.usv.ro. (A.I.)