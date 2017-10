Concurs desfășurat la ISU Suceava, în atenția DNA

Procurorii DNA au mers la sediul pompierilor suceveni pentru a ridica mai multe documente cu privire la concursul desfășurat pentru ocuparea postului de șef serviciu prevenire

Un concurs derulat la nivelul ISU „Bucovina” Suceava a intrat în atenția procurorilor DNA. Zilele trecute, aceștia au mers la sediul pompierilor suceveni pentru a ri­di­ca mai multe documente cu privire la concursul desfășurat pentru ocuparea postului de șef serviciu prevenire. Procurorii anti­­­corup­­ție au ridicat mai multe documente și au întocmit un dosar penal, cercetările fiind desfășurate in rem. Comisia de concurs este suspectată de acte de corupție.

Deocamdată, nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare, documentele ridicate de procurori ajun­gând înapoi la sediul ISU Suceava. In plus, ofițerul care a câștigat concursul ocupă în continuare postul de șef serviciu prevenire.

Inspecția de prevenire din ca­drul inspectoratelor pentru Si­tuații de Urgență îndeplinește funcțiile de reglementare, aviza­re/autorizare, informare publică, îndrumare și con­trol privind prevenirea situa­țiilor de urgență, precum și pre­gă­tirea populației pri­vind com­­­portarea în situații de urgență. (Dănuț ZUZEAC)