Complexul Gloria, din spatele Palatului Administrativ, va fi demolat în primăvară

Noii patroni au obținut autorizație de demolare de la Primăria Suceava. In perimetrul cumpărat de la Regia Protocolului de Stat de Vasile Armenean și Nicolai Troașe se prefigurează construirea a două blocuri de locuințe cu 6 etaje, spații comerciale și birouri la parter

Primăria Suceava a autorizat recent desființarea (demolarea – n.r.) clădirilor care sunt amplasate pe terenul cumpărat anul trecut de la Regia Națională a Patrimoniului de Stat (RA-APPS) de către oamenii de afaceri Vasile Armenean și Nicolai Troașe, prin firmele pe care le administrează – Betty Ice și Calcarul Pojorâta. Impreună, cei doi oameni de afaceri suceveni au plătit anul trecut suma cerută de RA-APPS și au stabilit că din primăvara acestui an vor trece la treabă. Primul demers a fost acela de a obține autorizații de construire pentru clădiri ce ar urma să se ridice pe terenul de aproximativ 5.000 de metri pătrați. Cererile de obținere a autorizațiilor de construire nu au intrat în discuția Consiliului Local pentru că primul pas a trebuit să fie obținerea autorizației de demolare a clădirilor existente. Este vorba despre hotelul Gloria, restaurantul Gloria și toate anexele aferente. Primăria Suceava a dat acceptul pentru dărâmarea acestor clădiri. Procedura ca atare se va desfășura în primăvara acestui an. Cât privește noile obiective imobiliare ce se prefigurează a se ridica în perimetrul dezafectat, arătăm că “Obiec­­tiv de Suceava” a prezentat, anul trecut, o viziune asupra felului în care va arăta centrul Sucevei, în condițiile în care au fost solicitări, inclusiv din partea dezvoltatorilor imobiliari Vasile Armenean sau Neculai Troașe, dar și a altora, pentru construirea de clădiri înalte. Armenean și Troașe consideră că astfel de proiecte arhitecturale nu în­curcă neapărat punerea în valoare a mai vechilor clădiri istorice, ba dimpotrivă.

Vasile Armenean: “Nu am cumpărat o firmă, doar complexul Hotel-Restaurant Gloria cu terenul aferent, de circa 50 de ari”

“Noi nu am cumpărat o firmă care are activitate, ci doar complexul Hotel-Restaurant Gloria cu terenul aferent, de circa 50 de ari. Am plătit suma integrală. După 25 octombrie, clădirea va intra în conservare. Se va stabili ulterior ce vom face și vom face ce este mai profitabil pentru zonă, pentru oraș și ca utilitate economică, să obținem o plus-valoare” spunea în toamna anului trecut Vasile Armenean. El arăta atunci că exista un studiu în lucru, ce se dorea a fi realizat cât mai repede, astfel încât, în cursul anului 2017, în funcție de termenele la care vor fi obținute autorizațiile de la autorități, să poată fi reconfigurat spațiul în care a funcționat complexul Gloria. El a mai arătat că proiectanții sunt provocați în acest moment să identifice o valorificare cât mai optimă a suprafeței de 5.000 de metri pătrați pe care se află actuala construcție. Potrivit dorinței noilor proprietari, în locul vechilor clădiri ale compexului Gloria s-ar putea ridica două blocuri cu șase etaje, cu spații comerciale și de utilitate pu­blică la parter. Acest proiect nu poate fi însă pus în aplicare decât cu acceptul Consiliului Municipal Suceava. In acest sens, trebuie să fie inițiat un proiect de hotărâre de Consiliu Local pentru ca în perimetrul cumpărat de la Regia Protocolului de Stat de Vasile Armenean și Nicolai Troașe să se poată ridica cele două blocuri de locuințe cu 6 etaje, spații comerciale și birouri la parter. (Neculai ROSCA)