Colegiul Medicilor Suceava a reclamat la Politie ca intr-un coafor ar avea loc interventii estetice ilegale

Colegiul Medicilor din Suceava a depus o plangere la Politie, reclamand ca intr-un coafor din oras s-ar face interventii estetice, desi nu exista nicio unitate medicala inregistrata sau vreun medic care sa realizeze aceste operatii. Oamenii legii fac cercetari pentru inselaciune.

Presedintele Colegiului Medicilor din Suceava, dr. Sorin Hancu, a declarat, la Antena3, ca a sesizat Politia pentru a ancheta aceste fapte pe care le considera “complet ilegale”.

“Am sesizat Politia care este in masura sa ancheteze astfel de practici complet ilegale. Nu avem niciun nume, dar trebuia sa se inregistreze ca si clinica, unitate medicala privata si locatia unde isi desfasoara activitatea, dar nu avem nimic de acest fel. Ei spun pe Internet ca sunt clinica numarul 1 in estetica din Bucuresti, nu avem un nume, nimic. Am auzit ca se desfasoara (activitatea medicala – n.r.) intr-un coafor. Noi nu avem treaba, asta ancheteaza Politia.

Noi vrem numai sa fie in deplina legalitate, pentru ca astfel de practici, in spatii complet necorespunzatoare pot fi un real pericol pentru sanatate. Se pot transmite boli foarte grave, cum este SIDA, hepatita C sau infectii, ori Colegiul Medicilor are aceasta obligatie, de a veghea la buna desfasurare a actului medical, atat in privinta medicilor, cat si a locatiilor in care acestia isi desfasoara activitatea”, a declarat dr. Hancu.

Potrivit acestuia, este posibil ca astfel de interventii sa mai fi avut loc, insa acest lucru nu a fost cunoscut pana acum de reprezentantii Colegiului Medicilor, relateaza ziare.com.

Purtatorul de cuvant al Politiei Suceava, Ionut Epureanu, a declarat, duminica, pentru Mediafax, ca se fac cercetari dupa ce in oras au aparut mai multe afise prin care se anunta ca in perioada urmatoare o sa aiba loc consultatii estetice.

“Pentru orice activitate de genul acesta (…) trebuie sa ceara si un aviz de la Colegiul Medicilor, ca vin pe raza lor de competenta si fac ceea ce fac. Probabil ca nu au cerut, Colegiul Medicilor a depus sesizare si noi urmeaza sa vedem despre ce e vorba. Facem cercetari intr-un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de inselaciune. Cercetarile se desfasoara in rem”, a spus Epureanu.

Epureanu a spus ca interventiile nu au avut inca loc, acestea fiind programte, potrivit anunturilor, pentru saptamana viitoare.

In anunturile publicitare din oras, salonul ar oferi marire buze si pometi, stergerea ridurilor, cocktailul frumusetii cu vitamine, umplere si depigmentare de cearcane, lipoliza (slabire localizata) si terapia “Vampir”. Anunturi au fost postate si pe pagina de facebook, insa acestea au fost sterse.