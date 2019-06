Colectivul Casei de Asigurari de Sanatate a oferit cadouri copiilor de la Casa de tip familial „Colţ Alb”

Angajatii Casei de Asigurari de Sanatate Suceava au tinut ca de 1 Iunie, Ziua Internationala a Copilului, sa ofere putina bucurie copiilor din Casa de tip familial „Colţ Alb”. In cursul zilei de vineri, o parte din colectivul CAS Suceava s-a deplasat la casa “Colt Alb” si a oferit micutilor cadouri, in dorinta de a readuce zambetul pe chipurile acestor copii.

“Am sarbatorit ziua de 1 Iunie, alaturi de copiii din Casa de tip familial „Colţ Alb”. Am adus zambete pe chipurile lor, oferindu-le daruri si dorindu-le sa creasca fericiti si sanatosi. Institutia noastra a fost permanent alaturi de copii si cu ocazia zilei de 1 Iunie am daruit putina bucurie celor care au nevoie de toata atentia si intelegerea noastra. Pentru colectivul Casei de Asigurari de Sanatate Suceava a fost prima experienta de acest fel, iar inocenta si zambetul copiilor ne-a adus bucurie in suflet. CAS Suceava ureaza „La Multi Ani!” tuturor copiilor”, au transmis reprezentantii CAS Suceava prezenti la intalnirea cu copiii de la Casa “Colt Alb”.