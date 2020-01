Cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte a judetului

Atentionarea intra in vigoare marti la ora 20:00 si expira miercuri la ora 18:00.

In intervalul mentionat, la munte treptat vor predomina ninsorile, iarvantul va prezenta intensificari, indeosebi in zona inalta, cu rafale ce vor depasi 80…100 km/h, viscolind ninsoarea, spulberand zapada si determinand scaderea vizibilitatii.

Cantitatile de precipitatii vor depasi local 15…20 l/mp, iar in Muntii Apuseni, in grupele vestice ale Carpatilor Meridionali si in nordul Carpatilor Orientali, peste 25 l/mp, astfel incat se va depune strat nou de zapada, local mai consistent.