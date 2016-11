Cod Galben de lapovita si viscol, pana duminica seara

Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori moderate cantitativ in nord si centru, precipitatii mixte abundente in nord-est si viscol in zona montana, valabil de sambata ora 23:00 pana duminica ora 22:00 in peste 20 de judete din tara.



In regiunile nordice si centrale vor predomina ninsorile, in general moderate cantitativ, in nord-est vor fi precipiatii abundente sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, iar vantul va avea intensificari temporare, cu rafale de peste 50…60 km/h.

In toate zonele de munte va ninge, se va depune strat nou de zapada consistent, iar vantul va avea intensificari cu viteze ce vor depasi 60…70 km/h, iar pe creste 80…90 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii, mai avertizea meteorologii.

De asemenea, ANM a actualizat o informare meteo emisa vineri, valabila de sambata ora 16.00 pana duminica ora 22.00, referitoare la precipitatii insemnate cantitativ si intensificari ale vantului.

In intervalul mentionat se vor semnala precipitatii in toata tara, iar in vest, sud-vest, centru, nord si nord-est,cantitatile de apa vor depasi local 20…25 l/mp si pe arii restranse 50…60 l/mp in zona montana si in Moldova.

Vor fi ploi pe arii extinse, iar incepand din a doua parte a noptii de sambata spre duminica (12/13 noiembrie) si pe parcursul zilei de duminica, 13 noiembrie, ploile se vor transforma in lapovita si ninsoare in nord, nord-est, centru si trecator in vest.

Vantul va avea intensificari temporare in toate regiunile, cu viteze ce vor depasi 50…60 km/h, iar la munte si pe parcursul zilei de duminica si in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova vor fi rafale de peste 60….70 km/h.