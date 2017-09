Circulatie ingreunata dupa o tamponare, in zona Lidl din Obcini

Vineri seara, in jurul orei 19.15, in zona magazinului Lidl din Obcini a avut loc o tamponare intre doua autoturisme, fapt care a dus la ingreunarea circulatiei in zona, formandu-se coloane lungi de masini. Soferul unui autoturism Volkswagen nu a acordat prioritate la iesirea dintr-o parcare, fiind acrosat de un Chevrolet care circula regulamentar. Din fericire nimeni nu a fost ranit, doart cele doua autoturisme suferind avarii.