Cine vânează spațiile comerciale din preajma școlilor? Magazine, crâșme, librării și florării – vecini de bază ai unităților de învățământ

Dacă până acum câțiva ani aproape fiecare școală avea magazin la poartă sau în imediata apropiere, iar mai toate liceele se învecinau cu baruri ori crâșme, acum paleta comercială s-a extins și a ajuns să cuprindă librării, centre de copiere, florării și chiar studiouri foto. Cel mai edificator exemplu în acest sens îl reprezintă Grădinița ”Țăndărică” din cartierul Burdujeni, care se învecinează cu un supermarket, poziționat în fața intrării principale, o librărie în fața intrării pentru părinți și preșcolari, o florărie la câțiva metri și, de vreo doi ani încoace, un studio foto aflat la câțiva pași

Grădinițele, școlile și liceele sunt repere importante nu doar pentru sucevenii care își stabilesc sau mută domiciliul într-un cartier sau altul, ci mai ales pentru operatorii economici a căror activitate fie are legătură directă cu învățământul, fie poate fi infleunțată pozitiv datorită poziționării spațiilor comerciale în preajma unităților școlare. Dacă până acum câțiva ani aproape fiecare școală avea magazin la poartă sau în imediata apropiere, iar mai toate liceele se învecinau cu baruri sau crâșme, acum paleta comercială s-a extins și a ajuns să cuprindă librării, centre de copiere, florării și chiar studiouri foto. Unii proprietari de astfel de spații comerciale practică prețuri mai mari pentru chirii tocmai datorită potențialului financiar rezultat din învecinarea cu unitățile școlare și posibila clientelă reprezentată de elevi, dar mai ales de părinții acestora.

Cele mai profitabile sunt, în primul rând, magazinele cu produse alimentare, tocmai de aceea multe dintre ele au peste un deceniu de activitate, mai ales că produsele lor se adresează atât elevilor, cât și părinților. ”Eu am copil mare, este elev în clasa a VI-a, și nu mai vrea pachețel la școală, cum îi puneam în primii ani. Acum moda e cu banii de buzunar, mai ales că au magazin la poarta școlii, așa că îi dau câte 5 lei și își cumpără fie un covrig sau o plăcintă să mănânce în pauze, fie biscuiți sau snacks, dacă îi face poftă vreo colegă. Aș prefera să mănânce ceva mai sănătos, dar nu reușesc să o conving să ia mâncare de acasă. Si mie îmi vine la îndemână de multe ori magazinul de lângă școală, pentru că, după ce las copilul la școală sau după ce îl iau de la ore, când am de luat câte o pâine sau un suc intru acolo, să nu mai pierd timpul pe la coadă la supermarket”, a explicat Ana P., mama unei eleve de clasa a VI-a a școlii Generale nr. 1 Suceava.

Supermarket, librărie, florărie și studio foto – vecini ai Grădiniței ”Țăndărică”

Un potențial financiar destul de mare se pare că îl au grădinițele, nu doar datorită numărului mare de preșcolari pe clasă, ci mai ales pentru că aceasta este prima etapă în viața școlarilor, iar părinții sunt dispuși să cheltuie mai mulți bani atât pentru siguranța și confortul lor, cât și pentru răsfățul lor. Cel mai edificator exemplu în acest sens îl reprezintă Grădinița ”Țăndărică” din cartierul Burdujeni, care se învecinează cu un supermarket, poziționat în fața intrării principale, o librărie în fața intrării pentru părinți și preșcolari, o florărie la câțiva metri și, de vreo doi ani încoace, un studio foto aflat la câțiva pași. De aceiași vecini are parte și Grădinița cu Program Prelungit ”123”, care se află în imediata apropiere a Grădiniței cu Program Normal ”Țăndărică”. ”Sunt clientă fidelă a magazinului din fața grădiniței, am cumpărat de câteva ori produse și de la librăria din fața intrării pentru elevi, florile de cele mai multe ori le-am comandat de la acea florărie de lângă grădiniță și da, copilul meu are și fotografii făcute de acel studio foto din apropierea grădiniței. Personal consider că sunt bine poziționate în preajma grădiniței și a școlii pentru că avem nevoie și de alimente, și de flori cu diferite ocazii, și de rechizite, chiar și de fotografii care să ne rămână ca amintire din această frumoasă etapă a vieții lor”, a mărturisit Loredana Alupoaiei, mama unei fetițe de 5 ani, preșcolar la Grădinița ”Țăndărică”.

În cazul liceelor, crâșmele, barurile, pub-urile și cafenelele sunt cele care au luat elevii în vizor drept o clientelă sigură și constantă, iar în acest caz vecinătatea imediată nu este neapărat rețeta de succes. Se preferă o oarecare distanță față de unitățile liceale, atât cât să poată asigura intimitatea chiulangiilor, dar în același timp este important ca timpul parcurgerii drumului spre clasă să fie scurt. ”La noi vin zilnic elevi. Unii chiulesc, alții doar socializează în timpul liber, însă pot să spun că sunt o clientelă constantă. Atâta timp cât nu fac scandal și nu mă încurcă, eu nu am nimic cu ei”, a spus chelnerița unui bar din vecinătatea Colegiului de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava.

De asemenea, în cazul mai multor licee din municipiul Suceava, spațiile comerciale din preajma lor au fost ocupate de centre de copiere, acestea venind în ajutorul elevilor care au nevoie de astfel de servicii, dar și de către librării, mai mici sau mai mari, în funcție de posibilitățile imobiliare existente în zonă.

Desigur că sunt și unități școlare poziționate între blocuri sau case de locuit și nu au măcar locuri de parcare pentru personalul didactic sau părinți, darămite spații comerciale pe care să le poată vâna agenții economici, cum este cazul grădinițelor ”Așchiuță”, ”Guliver”, ”ABC”, al școlilor generale nr. 4, nr. 7 și nr. 8 sau al Liceului cu Program Sportiv. Fiecare locație vine la pachet cu avantajele și dezavantajele ei, însă este clar că spațiile comerciale din preajma unităților școlare sunt adevărate piețe de desfacere pentru agenții economici, însă depinde de fiecare ce latură a acesteia alege să o exploateze. (Oana NUȚU)