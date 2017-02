Cinci tineri care vindeau droguri și etnobotanice în zona Humor – Câmpulung , reținuți de procurorii DIICOT

Cinci tineri cu vârste cuprinse între 19 și 28 de ani au fost reținuți, miercuri seara, pentru 24 de ore, în sarcina lor fiind reținute infracțiuni de „introducere în țară de droguri de mare risc”, „efectuarea de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive”, „trafic de droguri de risc” și „constituirea unui grup infracțional organizat”. Aceștia sunt acuzați că procurau droguri și etnobotanice din Spania și Olanda, pe care ulterior le vindeau pe raza localităților Gura Humorului și Câmpulung Moldovenesc. Aseară, judecătorii de la Tribunalul Suceava au emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele a doi dintre traficanți, ceilalți trei tineri fiind plasați sub control judiciar

Cinci tineri au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii de la Biroul de Combatere a Crimei Organizate în urma perchezițiilor desfășurate miercuri, 8 februarie 2017, sub coordonarea procurorilor DIICOT Suceava. Mirel-Claudiu Mititean, de 28 de ani, Michael Florin Grosu zis „Flo”, de 22 de ani, Bogdan Marian Lăpușteanu zis „Tractor”, de 28 de ani, Silviu Alexandru Lehaci, de 19 ani și Mihai Orhean zis „Tuțu”, de 27 de ani, toți din orașul Gura Humorului, au ajuns în Arestul IPJ Suceava, în sarcina lor fiind reținute infracțiuni de „introducere în țară de droguri de mare risc”, „efectuarea de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive”, „trafic de droguri de risc” și „constituirea unui grup infracțional organizat”. Ieri, în jurul orei 15.30, cei cinci au fost prezentați Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă. Instanța a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele lui Mititean și Grosu, ceilalți trei tineri fiind plasați sub control judiciar.

La data de 23 decembrie 2014, inculpatul Mirel-Claudiu Mititean a fost depistat de polițiști pe raza comunei Moara, având asupra sa un plic de culoare galbenă în care se aflau mai multe ambalaje introduse unul în altul și care conțineau două pungi, în una aflându-se o substanță de culoare albă sub formă de praf și bulgări, iar în cealaltă o substanță de culoare albă cristalizată, în cantitate de 30,28 de grame. Cu aceeași ocazie, asupra lui Mititean, în buzunarul stâng de la pantaloni, polițiștii au găsit nouă plicuri din material plastic în care se afla substanță vegetală, respectiv substanțe sau produse susceptibile de a produce efecte psihoactive și care sunt sau pot fi folosite în locul substanțelor sau preparatelor cu efecte psihoactive aflate sub control național și care au efecte asemănătoare celor produse de consumul de cannabis, dar mai intense, și anume euforie, relaxare, lipsa capacității de concentrare, halucinații, dezinhibare, panică, vorbire rapidă, dar bâlbâită, creșterea e­nergiei, râs fără motiv, agresivitate, paranoia, etc. Anchetatorii au stabilit că de la începutul a­nului 2015 și până în prezent, inculpatul Mititean a vândut diferite cantități de substanțe cu efecte psihoactive către o multitudine de clienți. Cu ocazia percheziției din data de 8 februarie 2017, de la locuința acestuia au fost ridicate mai multe cantități de substanțe ce prezintă suspi­ciuni a fi ilegale, respectiv 15,53 grame de fragmente vegetale. Procurorii DIICOT au tras astfel concluzia că inculpatul Mirel-Claudiu Mititean era activ infracțional la momentul intervenției organelor de urmărire penală, deținând în locuința sa cantități importante de substanțe interzise destinate comercializării lor, astfel încât să le aibă la îndemână în orice moment era contactat de către clienții interesați.

La data de 15 mai 2014, inculpatul Michael Florin Grosu i-a vândut colaboratorului auto­rizat „Mihai Andrei” cantitatea de 2,08 grame cannabis în schimbul sumei de 200 de lei, prin intermediul lui A.N. „Piciu”, care era însoțit de suspectul minor Răzvan C.. Tot Grosu, la data de 22 mai 2014, i-a livrat aceluiași minor o cantitate de cannabis, din care acesta din urmă i-a vândut colaboratorului autorizat „Mihai Andrei” cantitatea de 2,9 grame cannabis pentru suma de 200 de lei.

In perioada august 2014 și până în prezent, inculpatul Michael Florin Grosu a efectuat multiple operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile a avea efecte psihoactive, cu care s-a aprovizionat din diverse surse necunoscute, care i-au fost livrate prin intermediul unor colete expediate poștal și pe care le-a recepționat personal sau prin intermediari, produse destinate comercializării lor către diverși clienți de pe raza orașului Gura Humorului și a localităților ­li­mitrofe, context în care i-a furnizat diverse cantități de substanțe interzise numitului P.R.A., pe care acesta le-a revândut către diverși clienți.

La data de 21 august 2014, Grosu a primit un colet ce conținea cantitatea de 99,2 grame fragmente vegetale. In ziua de 4 decembrie 2014, același inculpat a recepționat prin intermediul prietenei sale, Roxana Cerasela Olariu, un colet ce conținea cantitatea de 31 grame fragmente vegetale mărunțite, de culoare verde.

Incepând cu luna mai 2014, inculpatul Michael Florin Grosu împreună cu suspectul minor C.R.P., precum și cu suspectul P.R. și A.N. „Piciu”, au constituit un grup infracțional organizat specializat în comiterea de infracțiuni de trafic de droguri de risc, având fiecare rolul de a efectua aprovizionări cu droguri de risc și de a le furniza în tandem clienților de încredere ai grupării, grup la care ulterior au aderat suspectul P.T.V. zis „Teo” și numiții P.M.I. și C.G.l., zis „Sopârlă”.

Cu ocazia perchezițiilor din 8 februarie 2017, de la locuința lui Grosu au fost ridicată canitatea de 2,20 grame de cannabis, iar de la locul său de muncă 0,47 grame de fragmente vegetale. Astfel, rezultă că inculpatul era activ infracțional la momentul intervenției organelor de urmărire penală, deținând în locuința sa cantități importante de substanțe interzise și chiar droguri de risc, respectiv cannabis, destinate comercializării lor, pentru a le avea la îndemână în orice moment era contactat de către clienții interesați, dar a deținut astfel de substanțe și la locul de muncă.

Clienți prinși de jandarmi și polițiști

Inculpatul Bogdan Marian Lăpușteanu zis „Tractor”, împreună cu suspectul Mihai Orhean s-au înțeles să contribuie fiecare cu câte o sumă de bani, din al cărei total cel de-al doilea să achiziționeze pe bază de comandă, efectuată online, o cantitate de substanțe cu efecte psihoactive, urmând ca acestea să fie expediate pe numele suspectului Silviu Alexandru Lehaci, care trebuia să ridice personal coletul de la firma de curierat, în schimbul unei cantități pentru consumul propriu, iar la data de 26 octombrie 2016, acesta din urmă i-a cerut numitei Mariana-Emilia Kozminciuc să ridice respectivul colet, ea fiind prinsă de polițiștii din Gura Humorului având asupra sa un plic în care se aflau, în mai multe ambalaje, o substanță cu aspect de praf, de culoare albă, în cantitate de 50,9 grame.

Incepând cu luna august 2016 și până în ia­nuarie 2017, inculpatul Bogdan Marian Lăpușteanu a vândut diferite cantități de substanțe având efecte psihoactive către o multitudine de clienți.

La data de 15 iulie 2016, Lăpușteanu i-a vândut suspectului I.P. o cantitate de substanțe cu efecte psihoactive din care acesta i-a remis o parte lui L.A.A, care a fost depistat de jandarmii suceveni având asupra sa un pliculeț autosigilant, transparent, din material plastic, ce conținea fragmente vegetale de culoare verde.

La data de 19 august 2016, i-a vândut suspectului I.P. o cantitate de su­bstanțe cu efecte psihoactive, fiind prins de către polițiștii din cadrul Poliției Vatra Dornei având asupra sa trei biluțe de staniol și un plic din material plastic, în ambele probe aflându-se o cantitate de fragmente vegetale de culoare verde – oliv.

La data de 3 septembrie 2016 i-a vândut suspectului P.R.A. o cantitate cu substanțe având efecte psihoactive, destinate comercializării, pe care acesta din urmă, observând echipajul Poliției municipiului Câmpulung Moldovenesc – Compartimentul Rutier, care îi făcea semne să oprească persoanei care conducea mașina în care se afla, le-a ascuns în husa scaunului pe care stătea, astfel încât nu au fost găsite.

De la locuințele în care stătea inculpatul Lăpușteanu au fost ridicate cu ocazia perchezițiilor mai multe cantități de substanțe ce prezintă suspiciuni a fi ilegale și care urmează a fi expertizate. In coroborare cu declarațiile din care rezultă că acesta derula operațiuni cu substanțe psihoactive se poate concluziona că acesta era activ infracțional la momentul intervenției organelor de urmărire penală.

33.600 de lei, 74 de grame de etnobotanice și un pistol cu gaze, ridicate în urma perchezițiilor

Miercuri, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava au făcut 11 percheziții domiciliare la membrii unei grupări infracționale specializate în traficul de droguri și de etnobotanice.

Activitățile au vizat persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc, efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile a avea efecte psihoactive și introducerea în țară de droguri de mare risc, fără drept.

În urma perchezițiilor desfășurate ieri, polițiștii antidrog au ridicat aproximativ 33.600 de lei, 74 de grame de substanțe interzise, cantități însemnate de anabolizanți, un pistol cu gaze, trei minicântare electronice utilizate de obicei în porționarea cantităților de substanțe interzise, foițe tip OCB pentru confecționarea țigărilor, telefoane mobile și cartele telefonice despre care există suspiciunea că ar fi fost folosite în activitățile infracționale.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014 – 2016, indivizii vizați de percheziții ar fi vândut droguri de risc și de mare risc, precum și substanțe cu efect psihoactiv pe raza orașului Gura Humorului și a municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Drogurile ar fi fost procurate din Spania și Olanda și introduse în țară în colete, expediate pe numele membrilor grupării infracționale și preluate de diverși intermediari.

În același dosar, pe parcursul cercetărilor au fost realizate 14 capturi de droguri și substanțe cu efect psihoactiv, însumând aproximativ 300 de grame. Polițiștii au pus în executare nouă mandate de aducere, persoanele depistate fiind duse pentru audieri la sediul DIICOT Suceava. (Dănuț ZUZEAC)