Cinci tineri arsi de vii intr-o masina, intr-un accident la Ilisesti

UPDATE: La ora 7.50 traficul rutier pe DN 17 era inca intrerupt, politisti dirijand circulatia pe rute ocolitoare.

In noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 3.30, pe DN 17, in localitatea Ilisesti, a avut loc un grav accident de circulatie in urma caruia cinci tineri au murit carbonizati, dupa ce autoturismul in care se aflau a luat foc.

Conform primelor informatii, in curba de la intrarea în Ilișești dinspre Suceava, un Audi A6 în care se aflau cinci persoane a fost scăpat de sub control de șofer, intrând pe contrasens, unde a lovit o un alt autotursim și un autocamion.

În urma impactului, autoturismul marca Audi a luat foc și a ars ca o torță.

Se apre ca autoturismul Audi era condus de un tanar de 26 de ani, iar in masina se aflau inca alti patru tineri care urmeaza sa fie identificati. Se pare ca toti cei cinci tineri se intorceau din Suceava, de la o petrecere.

La fața locului a fost chemate echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava care au reușit să stingă incendiul.

Din păcate, pompierii au descoperit in masina cinci persoane care au fost carbonizate în urma puternicului incendiu.

Alte trei persoane din celelalte două mașini au fost rănite, iar una dintre ele a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF. Ioan Cel Nou Suceava.

Vom reveni